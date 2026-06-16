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|San Carlo, la Chirurgia Generale protagonista al congresso nazionale: crescono la chirurgia robotica e gli esiti clini
16/06/2026
|La Chirurgia Generale dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si afferma come realtà di rilievo nazionale. Il prestigio e la qualità dellattività scientifica e chirurgica svolta dallunità operativa complessa, diretta dal dottor Michele Di Marino, hanno trovato conferma durante lultimo Congresso Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), tra i più importanti appuntamenti nazionali della chirurgia generale, dove léquipe ha partecipato con ben otto presentazioni scientifiche, contribuendo in modo significativo al dibattito e allaggiornamento professionale della comunità chirurgica. Durante la sessione inaugurale del congresso, tradizionalmente la più prestigiosa e partecipata, riservata a contributi di particolare rilevanza scientifica e tecnica, il dottor Di Marino, inoltre, ha presentato un suo intervento di chirurgia robotica sulla flessura colica sinistra.
I risultati scientifici e i dati assistenziali della Chirurgia confermano la validità delle scelte strategiche compiute dallAzienda, dichiara il Direttore Generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che il consolidamento dei volumi chirurgici, linnalzamento della complessità dei casi gestiti e il rispetto dei severi parametri del Programma nazionale esiti dimostrano come la sanità pubblica lucana sappia esprimere professionalità di altissimo livello. Investire costantemente nel potenziamento delle piattaforme tecnologiche di ultima generazione, nel supporto alla formazione specialistica e nel consolidamento dei percorsi multidisciplinari è la strada maestra per garantire ai cittadini risposte assistenziali deccellenza.
I riconoscimenti ottenuti trovano riscontro nei risultati assistenziali e chirurgici conseguiti dal reparto, caratterizzati da elevati standard qualitativi, importanti volumi di attività e da una crescente specializzazione nellambito della chirurgia robotica oncologica. Nel 2025 la Chirurgia Generale dellAor San Carlo ha registrato un incremento di circa il 20 per cento degli interventi rispetto allanno precedente, consolidando una crescita che si accompagna a risultati clinici in linea e, in diversi ambiti, superiori agli standard di riferimento del Programma Nazionale Esiti (Pne).
Particolarmente significativo è il percorso di sviluppo della chirurgia robot-assistita applicata alle patologie tumorali dellapparato digerente. Nel corso dellanno sono stati eseguiti 120 interventi oncologici maggiori per tumori di esofago, stomaco, fegato, colon e retto, dei quali circa l80 per cento mediante tecnica robotica, che rappresenta oggi uno degli strumenti più avanzati a disposizione della moderna chirurgia mininvasiva. Grazie alla visione tridimensionale ad alta definizione e allelevata precisione degli strumenti robotici, è possibile affrontare con maggiore accuratezza procedure complesse, riducendo il trauma chirurgico, il dolore post-operatorio e i tempi di recupero, con benefici concreti per il paziente e per gli esiti complessivi delle cure.
Lattività oncologica è affiancata dallendocrinochirurgia, con particolare riferimento al trattamento delle patologie surrenaliche e pancreatiche, anchesse affrontate prevalentemente con approccio robotico. La casistica surrenalica, in particolare, ha raggiunto numeri di assoluto rilievo, configurandosi come uno degli ambiti di maggiore specializzazione della struttura per complessità clinica e standardizzazione delle procedure mininvasive.
La tecnologia robotica viene utilizzata con successo anche nel trattamento della patologia funzionale esofagea, come lacalasia e lernia iatale, nonché nella gestione di numerose patologie benigne complesse. A questi risultati si aggiunge il recente riconoscimento della Chirurgia Generale quale Centro di riferimento regionale per la Chirurgia tiroidea, a conferma di una crescita costante basata su qualità, innovazione e sicurezza delle cure.
Particolarmente rilevanti risultano gli indicatori di esito. La mortalità a 30 giorni dallintervento - parametro fondamentale per la valutazione della qualità chirurgica - si attesta su livelli inferiori rispetto alla media nazionale rilevata dal Pne, confermando lefficacia dei percorsi assistenziali e lelevato standard di sicurezza garantito ai pazienti. I volumi di attività raggiunti risultano ampiamente coerenti con i parametri individuati dal Programma nazionale esiti per qualificare una struttura come centro di eccellenza per il trattamento delle principali patologie oncologiche.
La qualità dei risultati ottenuti - spiega il dottor Di Marino - è il frutto di un modello organizzativo fondato sulla multidisciplinarietà e sullintegrazione tra competenze diverse, fortemente incentivato in Azienda. Oncologi, gastroenterologi, anestesisti, radiologi e anatomopatologi operano infatti allinterno di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e personalizzati, garantendo una presa in carico completa del paziente. I dati del 2025, inoltre, dimostrano che investire in tecnologia, formazione e lavoro di squadra produce risultati concreti: il raggiungimento dei volumi e degli esiti previsti dal Pne non rappresenta soltanto un traguardo formale, ma la conferma della capacità della chirurgia pubblica di competere ai massimi livelli nazionali, garantendo qualità, sicurezza e innovazione.
Grazie a questi risultati, lAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma sempre più attrattiva anche per pazienti provenienti da altre regioni, contribuendo a contrastare la mobilità sanitaria passiva e a rafforzare il ruolo della Basilicata nel sistema sanitario nazionale. Un percorso che dimostra come la sanità pubblica possa crescere e consolidarsi attraverso leccellenza clinica, linnovazione tecnologica e la centralità del paziente.
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