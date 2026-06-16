San Carlo, la Chirurgia Generale protagonista al congresso nazionale: crescono la chirurgia robotica e gli esiti clini 16/06/2026 La Chirurgia Generale dellAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si afferma come realtà di rilievo nazionale. Il prestigio e la qualità dellattività scientifica e chirurgica svolta dallunità operativa complessa, diretta dal dottor Michele Di Marino, hanno trovato conferma durante lultimo Congresso Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), tra i più importanti appuntamenti nazionali della chirurgia generale, dove léquipe ha partecipato con ben otto presentazioni scientifiche, contribuendo in modo significativo al dibattito e allaggiornamento professionale della comunità chirurgica. Durante la sessione inaugurale del congresso, tradizionalmente la più prestigiosa e partecipata, riservata a contributi di particolare rilevanza scientifica e tecnica, il dottor Di Marino, inoltre, ha presentato un suo intervento di chirurgia robotica sulla flessura colica sinistra.



I risultati scientifici e i dati assistenziali della Chirurgia confermano la validità delle scelte strategiche compiute dallAzienda, dichiara il Direttore Generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che il consolidamento dei volumi chirurgici, linnalzamento della complessità dei casi gestiti e il rispetto dei severi parametri del Programma nazionale esiti dimostrano come la sanità pubblica lucana sappia esprimere professionalità di altissimo livello. Investire costantemente nel potenziamento delle piattaforme tecnologiche di ultima generazione, nel supporto alla formazione specialistica e nel consolidamento dei percorsi multidisciplinari è la strada maestra per garantire ai cittadini risposte assistenziali deccellenza.



I riconoscimenti ottenuti trovano riscontro nei risultati assistenziali e chirurgici conseguiti dal reparto, caratterizzati da elevati standard qualitativi, importanti volumi di attività e da una crescente specializzazione nellambito della chirurgia robotica oncologica. Nel 2025 la Chirurgia Generale dellAor San Carlo ha registrato un incremento di circa il 20 per cento degli interventi rispetto allanno precedente, consolidando una crescita che si accompagna a risultati clinici in linea e, in diversi ambiti, superiori agli standard di riferimento del Programma Nazionale Esiti (Pne).



Particolarmente significativo è il percorso di sviluppo della chirurgia robot-assistita applicata alle patologie tumorali dellapparato digerente. Nel corso dellanno sono stati eseguiti 120 interventi oncologici maggiori per tumori di esofago, stomaco, fegato, colon e retto, dei quali circa l80 per cento mediante tecnica robotica, che rappresenta oggi uno degli strumenti più avanzati a disposizione della moderna chirurgia mininvasiva. Grazie alla visione tridimensionale ad alta definizione e allelevata precisione degli strumenti robotici, è possibile affrontare con maggiore accuratezza procedure complesse, riducendo il trauma chirurgico, il dolore post-operatorio e i tempi di recupero, con benefici concreti per il paziente e per gli esiti complessivi delle cure.



Lattività oncologica è affiancata dallendocrinochirurgia, con particolare riferimento al trattamento delle patologie surrenaliche e pancreatiche, anchesse affrontate prevalentemente con approccio robotico. La casistica surrenalica, in particolare, ha raggiunto numeri di assoluto rilievo, configurandosi come uno degli ambiti di maggiore specializzazione della struttura per complessità clinica e standardizzazione delle procedure mininvasive.



La tecnologia robotica viene utilizzata con successo anche nel trattamento della patologia funzionale esofagea, come lacalasia e lernia iatale, nonché nella gestione di numerose patologie benigne complesse. A questi risultati si aggiunge il recente riconoscimento della Chirurgia Generale quale Centro di riferimento regionale per la Chirurgia tiroidea, a conferma di una crescita costante basata su qualità, innovazione e sicurezza delle cure.



Particolarmente rilevanti risultano gli indicatori di esito. La mortalità a 30 giorni dallintervento - parametro fondamentale per la valutazione della qualità chirurgica - si attesta su livelli inferiori rispetto alla media nazionale rilevata dal Pne, confermando lefficacia dei percorsi assistenziali e lelevato standard di sicurezza garantito ai pazienti. I volumi di attività raggiunti risultano ampiamente coerenti con i parametri individuati dal Programma nazionale esiti per qualificare una struttura come centro di eccellenza per il trattamento delle principali patologie oncologiche.



La qualità dei risultati ottenuti - spiega il dottor Di Marino - è il frutto di un modello organizzativo fondato sulla multidisciplinarietà e sullintegrazione tra competenze diverse, fortemente incentivato in Azienda. Oncologi, gastroenterologi, anestesisti, radiologi e anatomopatologi operano infatti allinterno di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e personalizzati, garantendo una presa in carico completa del paziente. I dati del 2025, inoltre, dimostrano che investire in tecnologia, formazione e lavoro di squadra produce risultati concreti: il raggiungimento dei volumi e degli esiti previsti dal Pne non rappresenta soltanto un traguardo formale, ma la conferma della capacità della chirurgia pubblica di competere ai massimi livelli nazionali, garantendo qualità, sicurezza e innovazione.



Grazie a questi risultati, lAzienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si conferma sempre più attrattiva anche per pazienti provenienti da altre regioni, contribuendo a contrastare la mobilità sanitaria passiva e a rafforzare il ruolo della Basilicata nel sistema sanitario nazionale. Un percorso che dimostra come la sanità pubblica possa crescere e consolidarsi attraverso leccellenza clinica, linnovazione tecnologica e la centralità del paziente.

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