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By Bike Irsina: da Bari a Irsina, un gruppo di ciclisti appassionati anima il weekend irsinese

16/06/2026

Sabato 13 giugno è giunto a Irsina un numeroso gruppo di appassionati ciclisti nellambito del progetto By Bike Irsina, promosso dal Comune di Irsina e finanziato a valere sullAvviso pubblico Bici in Comune, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. e dellAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Il progetto mira a sensibilizzare cittadini e visitatori allutilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, promuovendone al contempo il valore quale strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico locale. Liniziativa prevede una serie di attività che vedono Irsina tra i 201 Comuni italiani finanziati dal bando, di cui soltanto 7 in Basilicata.
Le attività finanziate riguardano la mappatura dei percorsi ciclabili nel Comune di Irsina e nel territorio circostante, affinché possano essere resi maggiormente fruibili i collegamenti cicloturistici di Irsina verso la costa adriatica e verso la Via Francigena nel tratto compreso tra Irsina e Matera.
Il Coordinamento FIAB di Puglia e Basilicata ha scelto di organizzare proprio in questa occasione il proprio raduno interregionale, valorizzando il lavoro svolto dal Comune di Irsina e aderendo, con tale iniziativa, alle Giornate Nazionali del Cicloturismo.
I partecipanti, partiti dalla città di Bari e provenienti da diverse regioni italiane, hanno raggiunto Irsina nel pomeriggio di sabato dopo essere passati da Matera. Ad accompagnarli lungo il percorso sono stati i due partner del progetto, lAssociazione Falco Naumanni  Sezione C.A.I. di Matera e lAssociazione Il Ciclamino di Matera, sezione FIAB  Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta  di Matera.
Laccoglienza riservata dalla comunità irsinese è stata caratterizzata dalla tipica atmosfera estiva del borgo, fatta di convivialità, patrimonio storico e buon cibo. I ciclisti hanno potuto ammirare il suggestivo tramonto su Piazza Garibaldi e vivere latmosfera culturale che ha animato il centro storico durante il fine settimana.
Particolarmente apprezzata è stata anche la concomitanza con il Festival Gio: Maria Trabaci, che ha portato a Irsina musicisti di rilievo internazionale, insieme a convegni, incontri e concerti di grande prestigio, contribuendo ad arricchire ulteriormente lesperienza dei visitatori.
Gli ospiti sono stati accolti nelle strutture ricettive del posto e piacevolmente degustato i piatti della tradizione locale proposti dai ristoranti del centro storico.
Nella mattinata di domenica, il Sindaco, Giuseppe Candela, ha portato il saluto dellAmministrazione comunale e dellintera comunità, esprimendo soddisfazione per la riuscita delliniziativa e ringraziando i partecipanti per lentusiasmo dimostrato.
A seguire, i ciclisti hanno preso parte a una visita guidata del centro storico e degli antichi Bottini situati in Contrada Fontane, concludendo unesperienza che ha unito sport, cultura e valorizzazione del territorio.
Il prossimo appuntamento del progetto By Bike Irsina è in programma per il 13 settembre 2026 e sarà dedicato alla scoperta della suggestiva area boschiva di Bosco Verrutoli. Chiunque sia interessato a partecipare può contattare gli organizzatori agli indirizzi e-mail: presidente.caimatera@gmail.com oppure francescos.venezia@libero.it .



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