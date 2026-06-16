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|By Bike Irsina: da Bari a Irsina, un gruppo di ciclisti appassionati anima il weekend irsinese
16/06/2026
|Sabato 13 giugno è giunto a Irsina un numeroso gruppo di appassionati ciclisti nellambito del progetto By Bike Irsina, promosso dal Comune di Irsina e finanziato a valere sullAvviso pubblico Bici in Comune, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. e dellAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Il progetto mira a sensibilizzare cittadini e visitatori allutilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, promuovendone al contempo il valore quale strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico locale. Liniziativa prevede una serie di attività che vedono Irsina tra i 201 Comuni italiani finanziati dal bando, di cui soltanto 7 in Basilicata.
Le attività finanziate riguardano la mappatura dei percorsi ciclabili nel Comune di Irsina e nel territorio circostante, affinché possano essere resi maggiormente fruibili i collegamenti cicloturistici di Irsina verso la costa adriatica e verso la Via Francigena nel tratto compreso tra Irsina e Matera.
Il Coordinamento FIAB di Puglia e Basilicata ha scelto di organizzare proprio in questa occasione il proprio raduno interregionale, valorizzando il lavoro svolto dal Comune di Irsina e aderendo, con tale iniziativa, alle Giornate Nazionali del Cicloturismo.
I partecipanti, partiti dalla città di Bari e provenienti da diverse regioni italiane, hanno raggiunto Irsina nel pomeriggio di sabato dopo essere passati da Matera. Ad accompagnarli lungo il percorso sono stati i due partner del progetto, lAssociazione Falco Naumanni Sezione C.A.I. di Matera e lAssociazione Il Ciclamino di Matera, sezione FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Matera.
Laccoglienza riservata dalla comunità irsinese è stata caratterizzata dalla tipica atmosfera estiva del borgo, fatta di convivialità, patrimonio storico e buon cibo. I ciclisti hanno potuto ammirare il suggestivo tramonto su Piazza Garibaldi e vivere latmosfera culturale che ha animato il centro storico durante il fine settimana.
Particolarmente apprezzata è stata anche la concomitanza con il Festival Gio: Maria Trabaci, che ha portato a Irsina musicisti di rilievo internazionale, insieme a convegni, incontri e concerti di grande prestigio, contribuendo ad arricchire ulteriormente lesperienza dei visitatori.
Gli ospiti sono stati accolti nelle strutture ricettive del posto e piacevolmente degustato i piatti della tradizione locale proposti dai ristoranti del centro storico.
Nella mattinata di domenica, il Sindaco, Giuseppe Candela, ha portato il saluto dellAmministrazione comunale e dellintera comunità, esprimendo soddisfazione per la riuscita delliniziativa e ringraziando i partecipanti per lentusiasmo dimostrato.
A seguire, i ciclisti hanno preso parte a una visita guidata del centro storico e degli antichi Bottini situati in Contrada Fontane, concludendo unesperienza che ha unito sport, cultura e valorizzazione del territorio.
Il prossimo appuntamento del progetto By Bike Irsina è in programma per il 13 settembre 2026 e sarà dedicato alla scoperta della suggestiva area boschiva di Bosco Verrutoli. Chiunque sia interessato a partecipare può contattare gli organizzatori agli indirizzi e-mail: presidente.caimatera@gmail.com oppure francescos.venezia@libero.it .
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