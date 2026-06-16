A Pisticci lAccademia della Solidarietà forma i giovani del volontariato 16/06/2026 Cè unItalia che non aspetta il futuro, ma lo progetta a colpi di microfono, empatia e cittadinanza attiva. Questa Italia ha il cuore pulsante in Basilicata, precisamente a Pisticci, in provincia di Matera. Qui, tra i calanchi e la determinazione di una terra antica, è partita ormai da alcuni mesi una sperimentazione sociale unica nel suo genere: La Squadra: Insieme si può. Non un semplice progetto scolastico extracurriculare, ma una vera e propria Accademia del Terzo Settore e del Volontariato giovanile della durata di 24 mesi che sta trasformando un gruppo di studenti delle scuole superiori in veri e propri "Ambasciatori della Solidarietà". Lintera iniziativa nasce da una felice intuizione di Enzo DellIsola, presidente dellAssociazione Globus ODV, il quale ha concepito lidea di questa innovativa accademia. Sostenuto con forza da Fondazione con il Sud, il progetto punta a investire sulle "infrastrutture sociali" del Mezzogiorno. E lo fa scardinando i modelli tradizionali, portando la radio direttamente a scuola per dimostrare che il volontariato può essere una concreta e straordinaria palestra di vita. La vera particolarità del progetto risiede nei suoi strumenti comunicativi. I microfoni di Radio Carina, nota emittente radiofonica con sede a Potenza, si sono accesi direttamente dalle aule dell'Istituto Alberghiero di Marconia e dall'aula immersiva del Liceo Classico e Tecnologico dellI.I.S. Pisticci-Montalbano. Al timone e alla conduzione ufficiale del format radiotelevisivo cè la professoressa Dolly Troiano, ormai volto e voce della trasmissione, capace di guidare la diretta con straordinaria naturalezza e ritmo. Tuttavia, il cuore del supporto pedagogico va ben oltre le onde radio. Il progetto ha trovato una risorsa fondamentale nella nascita di un vero e proprio team di docenti volontarie: insieme a Dolly Troiano, anche Alba Robertazzo e Maria Grazia Maurella offrono un contributo cruciale e appassionato, seguendo passo dopo passo i ragazzi della "Squadra" in tutte le attività previste dal percorso, dai laboratori sul campo fino alla gestione delle dinamiche di gruppo. I ragazzi affrontano così, con un solido punto di riferimento, temi complessi e cruciali come disabilità, ambiente, cultura, sport e inclusione sociale. Inoltre, nell'era dei nativi digitali, gli studenti partecipano al percorso formativo Parole che attivano, un laboratorio intensivo di 20 ore incentrato su comunicazione, scrittura creativa e storytelling per il volontariato giovanile, promosso in sinergia con il CSV Basilicata. A guidarli in questa formazione c'è un docente e testimonial d'eccezione: il noto attore comico Dino Paradiso, volto e fulcro della campagna di sensibilizzazione social Ridiamo a Volontà, pensata per dimostrare come l'umorismo e il sorriso possano veicolare valori profondi e abbattere il pregiudizio. Il percorso progettato per questi giovani è tanto affascinante quanto sfidante, monitorato costantemente dalle docenti e dai professionisti coinvolti: limpatto sul campo: I ragazzi usciranno sul territorio per intervistare, conoscere e supportare attivamente le principali realtà del volontariato locale (tra cui ANGSA, ANFFAS, lAssociazione Agata e lOasi del Sorriso), offrendo ascolto, dialogo e conforto a chi vive in situazioni di fragilità; organizzazione di grandi eventi: agli studenti verranno forniti gli strumenti manageriali per connettere creatività, produzione e comunicazione, con l'obiettivo finale di ideare e realizzare la prima edizione della Festa del Volontariato di Pisticci; dalla clip al grande schermo: sotto lo sguardo esperto di Dino Paradiso, i ragazzi cureranno la produzione di brevi "Pillole di Buon Umore" per i social con lobiettivo di invogliare i giovani al volontariato. Al termine del biennio, tutte le esperienze svolte diventeranno il fulcro di un vero e proprio film-documentario professionale. Una testimonianza visiva della forza trasformativa del volontariato che verrà inviata nelle scuole di tutta Italia; il passaggio all'età adulta: supportati dai partner e se ne avranno il desiderio, l'ultima grande sfida sarà la costituzione autonoma di una nuova organizzazione di volontariato giovanile, diventando a tutti gli effetti la futura classe dirigente del Terzo Settore lucano. Un cammino ambizioso che guarda anche alla salute emotiva dei ragazzi: grazie alla presenza della psicoterapeuta Grazia Rita Puglisi, è attivo uno Sportello di Ascolto dedicato per aiutare gli studenti ad affrontare le ansie e le difficoltà relazionali amplificate dall'isolamento dei social. Sullo sfondo di questa rivoluzione silenziosa cè la Basilicata, una regione che troppo spesso sconta lo stereotipo dell'isolamento, ma che da sempre custodisce un senso profondo di comunità e accoglienza. Il progetto "Insieme si può" dimostra come la provincia del Sud Italia non debba essere considerata una "periferia sociale", bensì un laboratorio a cielo aperto di innovazione pedagogica. LI.I.S. Pisticci-Montalbano, guidato dalla dirigente Cristalla Mezzapesa, si offre come modello di "scuola aperta", capace di fare rete con il Comune di Pisticci, la Parrocchia Sant'Antonio di Pisticci, il Garante regionale per l'Infanzia e le associazioni locali. È la comunità scolastica stessa, unita a un profondo spirito di cooperazione e impegno volontario, a farsi "ponte", accorciando le distanze tra le istituzioni e le giovani generazioni. La "Squadra" di Pisticci ha lanciato la sua sfida al resto d'Italia con un motto gridato all'unisono ai microfoni della radio: Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. E a giudicare dall'energia accesa in Basilicata, la strada è quella giusta.

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