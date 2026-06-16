A Policoro Onde di coraggio 2026 16/06/2026 Il coraggio di chi parte, il coraggio di chi accoglie, ma soprattutto il coraggio

di costruire comunità. È questo il filo conduttore di Onde di Coraggio

, l'iniziativa che si svolgerà tra la sala consiliare di Policoro e il llido Sporting beach club, promossa

dalla cooperativa sociale Novass in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026, in

programma il 19 e 20 giugno a Policoro.

L'evento, inserito nel calendario ufficiale della Refugee Week Italia e realizzato con il

patrocinio del Comune di Policoro, rappresenta un'importante occasione di confronto sul

tema dell'accoglienza e dell'inclusione sociale, coinvolgendo cittadini, istituzioni, scuole,

associazioni, imprese e beneficiari dei progetti di accoglienza presenti sul territorio.

In un tempo in cui il fenomeno migratorio viene spesso raccontato attraverso numeri e

contrapposizioni, Onde di Coraggio sceglie di partire dalle persone e dalle relazioni. Al

centro dell'iniziativa vi saranno le storie, le esperienze e i percorsi di crescita di ragazzi e

ragazze accolti nei progetti SAI e FAMI della Basilicata, insieme al contributo di chi ogni

giorno lavora per costruire percorsi di autonomia, integrazione e partecipazione.

«Parlare di accoglienza significa parlare del futuro delle nostre comunità» afferma Carmen

Olivieri, direttrice della cooperativa sociale Novass. «L'integrazione non riguarda soltanto chi

arriva. Riguarda la capacità di un territorio di valorizzare talenti, creare opportunità e

trasformare le differenze in una risorsa comune. In questi anni abbiamo visto giovani arrivati

da soli diventare studenti, lavoratori, cittadini attivi. È questa la sfida che vogliamo raccontare

e condividere con il territorio».

La manifestazione si svilupperà in due momenti distinti ma complementari. Il 19 giugno la

Sala Consiliare del Comune di Policoro ospiterà un percorso partecipativo dedicato ai temi

dell'accoglienza, della scuola, del lavoro e della cittadinanza attiva. Non un convegno

tradizionale, ma uno spazio di confronto aperto in cui istituzioni, operatori, cittadini e

beneficiari saranno chiamati a costruire insieme riflessioni e proposte.

Città di Policoro

ONDE DI CORAGGIO

Giornata Mondiale del Rifugiato 2026

Il coraggio di partire. Il coraggio di accogliere.

Il coraggio di costruire comunità.

Uniniziativa della cooperativa sociale Novass - Policoro (MT)

Il 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato, l'iniziativa si trasferirà sul Lungomare di

Policoro presso il Lido Sporting Beach con laboratori, attività sportive, momenti artistici,

testimonianze e occasioni di incontro aperte a tutta la cittadinanza. Sarà una giornata pensata

per favorire la conoscenza reciproca e promuovere una cultura dell'inclusione attraverso

linguaggi semplici, diretti e partecipativi.

Nel corso delle due giornate saranno inoltre presentati i "Patti dell'Onda"

, impegni concreti

sottoscritti da beneficiari, enti locali e realtà del territorio con l'obiettivo di trasformare il

dialogo in azioni capaci di generare valore per le comunità coinvolte.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Perché il tema dei rifugiati non riguarda soltanto chi

arriva nel nostro Paese. Riguarda il modello di comunità che scegliamo di costruire ogni

giorno. Una comunità capace di ascoltare, includere, creare opportunità e riconoscere il

valore delle persone oltre ogni provenienza, lingua o storia personale.

Il 19 e 20 giugno Policoro sarà il luogo in cui queste storie si incontreranno. La

partecipazione di cittadini, associazioni, scuole, imprese e istituzioni sarà il segnale più

concreto che il coraggio non appartiene a pochi, ma può diventare una responsabilità

condivisa. Perché le comunità più forti non sono quelle che si limitano a convivere. Sono

quelle che scelgono di crescere insieme.

Londa è già partita. Sui canali social di Novass vengono raccontate le storie dei ragazzi e

delle ragazze accolti nei progetti SAI e FAMI e condivisi i Patti dellOnda sottoscritti con

sindaci, enti locali e associazioni del territorio. Un percorso fatto di volti, esperienze e

impegni concreti che è possibile seguire passo dopo passo in vista delle giornate del 19 e

20 giugno

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