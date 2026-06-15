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UNIBAS - Seconda edizione del laboratorio performativo ''IbridAzioni CreAtive''

15/06/2026

Il prossimo 16 giugno 2026 a Potenza, nel Polo del Francioso dellUniversità degli Studi della Basilicata (ore 15.30  Sala Consiglio I Piano, Polo Umanistico) sarà presentata la seconda edizione del laboratorio performativo IbridAzioni CreAtive, diretto dalla prof.ssa Maria Teresa Imbriani. Il programma è offerto a tutti gli studenti Unibas, per un percorso formativo innovativo, nel quale ricerca umanistica, pratica performativa e dimensione laboratoriale si incontrano per dare vita a nuove modalità di apprendimento ed espressione. LIniziativa rientra nellambito del progetto MoEBIUS (MOvimento, Equilibrio e Benessere In una Università Sostenibile), coordinato dalla prof.ssa Ada Braghieri direttrice del POLIS, finanziato dal Ministero dellUniversità e ricerca, e finalizzato alla promozione del benessere psicofisico della comunità degli studenti universitari: Si tratta  ha spiegato la prof.ssa Imbriani - di un laboratorio di sperimentazione dove i giovani trovano un valore aggiunto: lincontro tra di loro e con i più grandi autori della letteratura. Il programma prevede unattività di ricerca e selezione di testi letterari in prosa e poesia; incontri con studiosi ed esperti; lezioni dedicate al movimento scenico, alla dizione e alla lettura ad alta voce; sessioni collettive di prove finalizzate alla costruzione di performance e recital cronotopici. Gli esiti del laboratorio saranno pensati per dialogare con i luoghi e i tempi evocati dalle opere selezionate, trasformando lo spazio della rappresentazione in occasione di esperienza culturale condivisa.



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