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|Tramutola, grande partecipazione agli Ecodays Basilicata 2026
15/06/2026
|Grande partecipazione a Tramutola per la tappa degli Ecodays Basilicata 2026, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle comunità della Valle dellAgri e alla sostenibilità ambientale. Tra i momenti centrali levento Pane dei Santi Storie, Mani, Comunità, promosso dalla Pro Loco di Tramutola, con la preparazione e benedizione del Pane di SantAntonio e la successiva distribuzione ai presenti.
Nel programma anche lo storytelling Dal pane della storia al Pane della vita a cura di Don Michele Palumbo, con una riflessione sul valore culturale e simbolico del pane, e lintervento del dott. Vito Amendolara sul ruolo del cibo come risorsa turistica. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e delle Pro Loco di diverse regioni. Levento ha ribadito il ruolo delle Pro Loco nella promozione delle tradizioni e dellidentità locale.
Di seguito il comunicato stampa
Grande partecipazione a Tramutola per la tappa degli Ecodays Basilicata 2026, che ha coinvolto i comuni della Valle dellAgri in tre giornate dedicate alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle comunità locali nel focus della sostenibilità e tutela ambientale. Liniziativa Pane dei Santi Storie, Mani, Comunità, promossa dalla Pro Loco di Tramutola, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione. Il programma ha previsto la panificazione e la cottura del tradizionale Pane di SantAntonio, seguite dalla benedizione impartita da Don Vincenzo Pizzo, parroco di Tramutola, e dalla distribuzione del pane benedetto ai partecipanti. Particolarmente apprezzato lo storytelling Dal pane della storia al Pane della vita, curato da Don Michele Palumbo, docente dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore, che ha offerto una riflessione sul valore simbolico, culturale e spirituale del pane nella tradizione cristiana e popolare. Significativo anche lintervento del dottore Vito Amendolara, Presidente dell Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, che vede e promuove il cibo come vettore turistico. Allevento hanno preso parte numerose autorità istituzionali e associative, tra cui il Presidente Regionale dellUNPLI Basilicata, Vito Sabia, il Presidente Nazionale dellUNPLI, Antonino La Spina, il Sindaco di Tramutola, il Parroco Don Vincenzo Pizzo, il Presidente della Pro Loco di Tramutola, Vincenzo Lo Sasso, oltre ai Presidenti regionali UNPLI di Calabria, Campania, Puglia ed Emilia-Romagna. La manifestazione ha confermato il ruolo centrale delle Pro Loco nella tutela e promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dellidentità dei territori, favorendo momenti di condivisione e partecipazione tra cittadini, associazioni e istituzioni.
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