Grande partecipazione a Tramutola per la tappa degli Ecodays Basilicata 2026, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle comunità della Valle dellAgri e alla sostenibilità ambientale. Tra i momenti centrali levento Pane dei Santi  Storie, Mani, Comunità, promosso dalla Pro Loco di Tramutola, con la preparazione e benedizione del Pane di SantAntonio e la successiva distribuzione ai presenti.



Nel programma anche lo storytelling Dal pane della storia al Pane della vita a cura di Don Michele Palumbo, con una riflessione sul valore culturale e simbolico del pane, e lintervento del dott. Vito Amendolara sul ruolo del cibo come risorsa turistica. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e delle Pro Loco di diverse regioni. Levento ha ribadito il ruolo delle Pro Loco nella promozione delle tradizioni e dellidentità locale.



Di seguito il comunicato stampa



Grande partecipazione a Tramutola per la tappa degli Ecodays Basilicata 2026, che ha coinvolto i comuni della Valle dellAgri in tre giornate dedicate alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e delle comunità locali nel focus della sostenibilità e tutela ambientale. Liniziativa Pane dei Santi  Storie, Mani, Comunità, promossa dalla Pro Loco di Tramutola, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione. Il programma ha previsto la panificazione e la cottura del tradizionale Pane di SantAntonio, seguite dalla benedizione impartita da Don Vincenzo Pizzo, parroco di Tramutola, e dalla distribuzione del pane benedetto ai partecipanti. Particolarmente apprezzato lo storytelling Dal pane della storia al Pane della vita, curato da Don Michele Palumbo, docente dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore, che ha offerto una riflessione sul valore simbolico, culturale e spirituale del pane nella tradizione cristiana e popolare. Significativo anche lintervento del dottore Vito Amendolara, Presidente dell Osservatorio Nazionale Dieta Mediterranea, che vede e promuove il cibo come vettore turistico. Allevento hanno preso parte numerose autorità istituzionali e associative, tra cui il Presidente Regionale dellUNPLI Basilicata, Vito Sabia, il Presidente Nazionale dellUNPLI, Antonino La Spina, il Sindaco di Tramutola, il Parroco Don Vincenzo Pizzo, il Presidente della Pro Loco di Tramutola, Vincenzo Lo Sasso, oltre ai Presidenti regionali UNPLI di Calabria, Campania, Puglia ed Emilia-Romagna. La manifestazione ha confermato il ruolo centrale delle Pro Loco nella tutela e promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dellidentità dei territori, favorendo momenti di condivisione e partecipazione tra cittadini, associazioni e istituzioni.