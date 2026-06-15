Il 21 Giugno sono tante le escursioni proposte e promosse dalle guide dell'Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino per la giornata ormai giunta alla VI edizione del "Pollino... a me Piace a Piedi", un'iniziativa che ogni anno mira alla divulgazione dei temi legati alla fruizione responsabile e sostenibile della montagna, del Pollino, della Calabria e della Basilicata.



Proposte varie e differenti adatte ad ogni escursionista, dai principianti agli esperti, ricordando che non è la cima, o più genericamente la meta, l'obiettivo della nostra giornata: l'intenzione è quella di ribadire che l'escursionismo, ma più in generale le attività outdoor nelle aree protette in modo particolare, devono sempre tenere presente gli equilibri e la complessa rete di relazioni che contraddistinguono gli ecosistemi che attraversiamo.



Gli appassionati, da chi inizia ad approcciarsi a questa pratica agli esperti che ormai da decenni passo dopo passo frequentano le aree naturali e semi-naturali, non devono mai venire meno al rispetto che questi luoghi meritano.



Parleremo di questo e di tanto altro dalle ore 18.30 di Sabato 20 Giugno alla Catasta anticipando la giornata con tutte le nostre escursioni, durante il Talk con Luigi Spadone, vice presidente di Federparchi partner ormai consolidato dell'evento ed il Dottor Alfonso Lucifredi giornalista scientifico.

Seguirà il concerto gratuito, sempre offerto dall'Associazione Guide, con la presenza dei nostri ospiti Antonio Arvia e Paolo Napoli suonatori tradizionali provenienti dal gruppo di ricerca popolare musicale dei Totarella, che ci accompagneranno alla fine della serata insieme con racconti e concerto.



Per partecipare alle escursioni ed avere le informazioni è necessario prenotarsi e contattare i numeri riportati per la proposta di riferimento.