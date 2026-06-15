HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

"Pollino... a me Piace a Piedi" - VI edizione

15/06/2026

Il 21 Giugno sono tante le escursioni proposte e promosse dalle guide dell'Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino per la giornata ormai giunta alla VI edizione del "Pollino... a me Piace a Piedi", un'iniziativa che ogni anno mira alla divulgazione dei temi legati alla fruizione responsabile e sostenibile della montagna, del Pollino, della Calabria e della Basilicata.

Proposte varie e differenti adatte ad ogni escursionista, dai principianti agli esperti, ricordando che non è la cima, o più genericamente la meta, l'obiettivo della nostra giornata: l'intenzione è quella di ribadire che l'escursionismo, ma più in generale le attività outdoor nelle aree protette in modo particolare, devono sempre tenere presente gli equilibri e la complessa rete di relazioni che contraddistinguono gli ecosistemi che attraversiamo.

Gli appassionati, da chi inizia ad approcciarsi a questa pratica agli esperti che ormai da decenni passo dopo passo frequentano le aree naturali e semi-naturali, non devono mai venire meno al rispetto che questi luoghi meritano.

Parleremo di questo e di tanto altro dalle ore 18.30 di Sabato 20 Giugno alla Catasta anticipando la giornata con tutte le nostre escursioni, durante il Talk con Luigi Spadone, vice presidente di Federparchi partner ormai consolidato dell'evento ed il Dottor Alfonso Lucifredi giornalista scientifico.
Seguirà il concerto gratuito, sempre offerto dall'Associazione Guide, con la presenza dei nostri ospiti Antonio Arvia e Paolo Napoli suonatori tradizionali provenienti dal gruppo di ricerca popolare musicale dei Totarella, che ci accompagneranno alla fine della serata insieme con racconti e concerto.

Per partecipare alle escursioni ed avere le informazioni è necessario prenotarsi e contattare i numeri riportati per la proposta di riferimento.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
15/06/2026 - Tramutola, grande partecipazione agli Ecodays Basilicata 2026

Grande partecipazione a Tramutola per la tappa degli Ecodays Basilicata 2026, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle comunità della Valle dellAgri e alla sostenibilità ambientale. Tra i momenti centrali levento Pane dei Santi  Storie, Mani, Comunità, promosso dal...-->continua
15/06/2026 - Devozioni conclude con successo il tour lucano

Si è concluso con una significativa partecipazione di pubblico il tour lucano di Devozioni, il documentario diretto da Gianfranco Pannone vincitore dellAvviso Pubblico Lucana Doc bandito dalla Lucana Film Commission. Le quattro proiezioni speciali, ospitate...-->continua
15/06/2026 - Carmen Consoli in concerto a Monticchio per il Vulcanica Live Festival

Carmen Consoli sarà la protagonista del concerto acustico al tramonto in programma venerdì 7 agosto 2026 alle ore 18.00 al Parco Naturale Europa, nello scenario dei Laghi di Monticchio. Levento rappresenta lunica data in Basilicata del nuovo tour della canta...-->continua
15/06/2026 - I ragazzi dellIPM di Potenza incontrano il rapper Francesco Kento

Il laboratorio rap Dalle parole al suono con Francesco Kento Carlo che si terrà dal 15 al 19 giugno presso lIPM di Potenza, è stato fortemente voluto dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Pot...-->continua

E NEWS












WEB TV

15/06/2026 - Futsal: Finale serie A femminile CMB - Bitonto 3-2. La Cmb fa la storia e vince lo scudetto

15/06/2026 - Futsal: Finale serie A femminile CMB - Bitonto 3-2. La Cmb fa la storia e vince lo scudetto

12/06/2026 - Lagonegro: 80 anni di Repubblica e lavoro, tra diritti conquistati e nuove sfide

12/06/2026 - Lagonegro: 80 anni di Repubblica e lavoro, tra diritti conquistati e nuove sfide

9/06/2026 - Cammino Basilicata Coast to coast: resoconti e necessità

9/06/2026 - Cammino Basilicata Coast to coast: resoconti e necessità

8/06/2026 - Episcopia, grande partecipazione alla Walk of Life per Telethon

8/06/2026 - Episcopia, grande partecipazione alla Walk of Life per Telethon

7/06/2026 - Intervista alla segretaria PD Elly Schlein alla manifestazione CGIL ad Amendolara

7/06/2026 - Intervista alla segretaria PD Elly Schlein alla manifestazione CGIL ad Amendolara



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo