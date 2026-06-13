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|Matera, conto alla rovescia per la Festa della Bruna 2026
13/06/2026
|Matera va in volata verso il 2 luglio, data in cui celebrerà il suo Capodanno: la Festa della Madonna della Bruna.
Il taglio del nastro simbolico è avvenuto con la Cerimonia di Apertura della Festa della Bruna numero 637, venerdì 12 giugno alle 20.30, presso il Cineteatro Gerardo Guerrieri di Matera.
La cerimonia materana, che ha fatto seguito alla conferenza stampa nazionale del 27 maggio scorso presso la Cancelleria vaticana di Roma, è stata loccasione per raccontare il programma liturgico, culturale e tutte le anime che faranno della Festa della Bruna ancora una volta un evento collettivo, corale e identitario. Un mese di devozione, contaminazioni e progetti innovativi che vedrà il suo momento principe la notte del 2 luglio con lo strazzo del Carro Trionfale, simbolo potente di rinnovamento.
La Cerimonia è stata introdotta dal monologo di Matteo Marchitelli, giovane componente del Comitato Esecutivo dellAssociazione Maria SS. della Bruna, incentrato sul significato di crescere nel culto della Bruna e dellamore che ti insegna.
A seguire gli interventi istituzionali che hanno dedicato tutti parole di impegno per la Candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio immateriale UNESCO, un riconoscimento che guarda non soltanto al valore religioso e identitario della festa, ma anche alla sua capacità di generare comunità, apertura e trasmissione culturale tra generazioni.
Un emozionato Bruno Caiella, Presidente dellAssociazione Maria SS. della Bruna, ha inaugurato ufficialmente ledizione 2026 riconoscendo la crescita della Festa negli ultimi anni anche grazie ad una sempre più crescente partecipazione dei più giovani. E proprio ai più giovani Caiella ha dedicato un intenso passaggio sottolineando quanto la Festa stia credendo in loro, generando spesso occasioni per restare in Basilicata.
LArcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Rev.ma Benoni Ambarus si è soffermato su tre parole cardine della Festa. Ringraziamento per come la comunità si sta avvicinando alla Bruna, il dono dellamore di Maria che avvolge la città e limpegno di prendersi cura di questo amore ricevuto.
Molto sentito lintervento di Don Francesco Dimarzio, delegato arcivescovile, che facendo riferimento al tema del 2026 ha ricordato che questanno a Matera si celebra il gesto delle mani che si prendono cura degli altri.
Pasquale Pepe, Vice Presidente Regione Basilicata, ha rinnovato il sostegno della Regione in sintonia con le altre istituzioni per valorizzare e far crescere la Festa, un evento capace di unire fede e identità di un territorio.
Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha espresso gratitudine verso le persone che si dedicano alla Festa ogni giorno, tenendo insieme questo grande patrimonio culturale fatto di grande fede ed energia laica.
Margherita Sarli, direttrice Apt Basilicata ha sottolineato il coraggio di questo momento di Festa capace di coinvolgere tutto lanno sia idee nuove che persone molto giovani.
Nutrita la rappresentanza di tutte le componenti della Festa con lAssociazione Cavalieri Maria Santissima della Bruna, rappresentata nella serata dal Generale Raffaele Tataranni e dal Cavaliere Davide Ingusci, che per la festa hanno garantito la presenza di ben 80 fedeli a cavallo pronti a scortare la Madonna. Presenti anche i referenti dellassociazione degli Angeli del Carro nella figura di Mariano Iacovone che hanno annunciato anche iniziative sociali che accompagnano lassociazione tutto lanno. Un saluto è stato rivolto anche alla Confraternita dei Pastori.
Al centro della Festa della Bruna 2026 cè il tema evangelico scelto per il Carro Trionfale realizzato dallartista Francesca Cascione: Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri (Gv 13,14). Lartista sul palco della cerimonia ha svelato alcuni dettagli dellopera che sarà presentata ufficialmente il prossimo 23 giugno: le statue a grandezza naturale saranno 21, saranno invece 17 i tradizionali angioletti e sui laterali ci saranno degli altorilievi al posto dei classici quadri. Un carro ricchissimo di dettagli, per il terzo anno di creazione firmata Cascione.
Il Carro trasmetterà un messaggio che richiama il valore del servizio, della fraternità e dellattenzione verso gli altri in un tempo attraversato da conflitti, fragilità e tensioni internazionali. Il tema del servizio si farà concreto il 21 giugno con una cena solidale offerta ai figli di Maria.
Molto appassionati anche gli interventi dei componenti dello staff organizzativo e del comitato esecutivo dellAssociazione Maria SS. della Bruna oltre che dei ragazzi protagonisti dei progetti giovanili che gravitano attorno alla Festa.
Oltre un mese di celebrazioni tra tradizione, riti popolari e nuove forme di partecipazione
Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore della Festa della Bruna come patrimonio vivo della tradizione materana, capace di unire generazioni diverse attraverso riti che si tramandano da secoli: dalla Processione dei Pastori che segue la messa dellalba, alla processione del Carro Trionfale fino allo strazzo, il momento catartico che conclude la giornata del 2 luglio mentre i fuochi dartificio illuminano lo straordinario scenario dei Sassi e del parco.
La Festa della Bruna continua così a rappresentare non soltanto il cuore identitario della città di Matera, ma anche una delle più intense espressioni della cultura popolare del Sud Italia e del Mediterraneo.
Il programma 2026 comprenderà oltre un mese di appuntamenti dedicati alla tradizione mariana e alla valorizzazione del patrimonio immateriale legato alla Festa. Accanto ai momenti più solenni della tradizione religiosa e popolare troveranno spazio anche iniziative rivolte alle nuove generazioni e nuovi strumenti di coinvolgimento della comunità, in un dialogo continuo tra memoria, partecipazione popolare e linguaggi contemporanei.
Innovazione e appartenenza, le iniziative ideate dai più giovani
Tra gli appuntamenti in calendario la Bruna Passion Week, contenitore culturale dedicato ai più giovani che tra podcast e dj set si concluderà il 3 luglio con linaugurazione della mostra Come al 2 di luglio. Tra gli appuntamenti da segnalare il live podcast de La Chiacchiera il 21 giugno con ospiti il sindaco Nicoletti e il lArcivescovo Rev.ma Benoni Ambarus.
Spazio anche al ritorno del Fantabruna, il gioco online ispirato ai protagonisti della festa, e allavvio dellapp La mia Bruna, segno di quanto le nuove generazioni continuino a vivere la Festa in maniera autentica e profondamente identitaria anche attraverso linguaggi contemporanei La mia Bruna sarà utile per seguire litinerario del Carro e riceve informazioni sulla viabilità del 2 giugno.
Da ricordare anche liniziativa Matera da vivere, progetto di intelligenza artificiale dedicato ai turisti per guidarli nella visita di Matera anche durante la Festa.
E dal 13 giugno in Piazza Vittorio Veneto è aperto il pop up dove poter acquistare le t-shirt ufficiali della Festa 2026 progettate da Madonna Design.
Confermata, inoltre, la rassegna Storie di donne (ogni giorno dal 24 al 30 giugno alle 19.30 presso la Fabbrica del Carro) presentata da Rossella Montemurro e dedicata alle esperienze, al lavoro e alle iniziative delle donne che contribuiscono ogni giorno alla crescita culturale e sociale di Matera, ampliando ulteriormente il significato della Festa come momento collettivo di partecipazione.
Fede e incontro
Come da tradizione il 23 giugno ci sarà la Benedizione del Carro Trionfale a cui seguirà, fino al 1° luglio (Giorno della Città) lesposizione ai fedeli presso la Fabbrica del Carro.
Le attese luminarie artistiche saranno accese nel classico appuntamento del 29 giugno, mentre il giorno dopo avrà luogo la Giornata diocesana delle Famiglie con laccoglienza delleffigie di Gesù Bambino e il corteo festante verso la Basilica Cattedrale.
Nel calendario 2026 anche un percorso dedicato a Maria, Madre dellincontro che attraverso appuntamenti musicali e culturali intende proporre la Festa della Bruna come occasione di dialogo, accoglienza e incontro tra popoli e culture diverse. Tra gli eventi previsti lesibizione della Bondeko Chorale (26 giugno), espressione della comunità congolese, la Festa dei Popoli con la musica dei Balkan Lab (30 giugno) e il musical Forza Venite Gente (11 luglio) dedicato alla figura di San Francesco, nellanno dellottavo centenario del suo transito.
La Festa della Bruna è organizzata dallAssociazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con lArcidiocesi di Matera-Irsina, sotto la guida dellArcivescovo, e si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata ed Ente Parco della Murgia Materana.
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