In occasione della Festa della Musica 2026, gli Amici della Musica del Lagonegrese inaugurano la nuova stagione concertistica con un evento di grande valore artistico e simbolico, in programma domenica 21 giugno alle ore 18.00 presso la suggestiva Oasi Cascate Capelli di Venere di Casaletto Spartano, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento.



La Festa della Musica, il grande evento europeo che celebra il solstizio d'estate attraverso migliaia di concerti gratuiti in tutta Italia e in Europa, avrà come tema dell'edizione 2026 La Voce dei Luoghi, un invito a valorizzare, attraverso il linguaggio universale della musica, il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario dei territori.



L'appuntamento organizzato dagli Amici della Musica del Lagonegrese in collaborazione con il comune di Casaletto Spartano e la Compagnia Teatrale Casalettana, rappresenta un'occasione speciale per coniugare arte, natura e comunità in uno dei siti naturalistici più affascinanti del Mezzogiorno d'Italia.



Protagonisti del concerto saranno Max Puglia & S(i)esta Napoletana Ensemble, con un progetto originale che rende omaggio a Miles Davis nel centenario della sua nascita, celebrando uno dei più grandi innovatori della musica del Novecento. Un audace ponte sonoro in cui il lirismo magnetico del Miles Davis di Siesta incontra l'anima viscerale delle villanelle e dei canti popolari napoletani. Ricerca musicale, tradizione e sperimentazione.



«Siamo particolarmente felici di inaugurare la stagione concertistica 2026 in occasione della Festa della Musica, una delle più importanti manifestazioni culturali europee dedicate alla diffusione della musica e alla partecipazione delle comunità»  dichiara Pietro Cantisani, Presidente degli Amici della Musica del Lagonegrese. «Aprire il nostro cartellone in un luogo straordinario come l'Oasi Cascate Capelli di Venere significa unire la bellezza dell'arte a quella di uno dei patrimoni naturalistici più preziosi del nostro Paese. Ringrazio il Comune di Casaletto Spartano e la Compagnia Teatrale Casalettana per la preziosa collaborazione: questo evento rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra associazioni, istituzioni e realtà culturali possa generare occasioni di crescita, valorizzazione del territorio e partecipazione condivisa.»