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|Inaugurati a Irsina i nuovi spazi di Fratello Sole
12/06/2026
|Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha preso parte questa mattina allinaugurazione dei nuovi spazi riabilitativi e di servizio della comunità per la comorbilità psichiatrica Fratello Sole.
Luoghi come Borgo Santa Maria dIrsi non sono semplicemente spazi fisici o presidi sanitari ha dichiarato lassessore ma rappresentano il nucleo vivo di una comunità che cura, include e restituisce speranza. Oggi non abbiamo inaugurato solo una struttura rinnovata, ma celebriamo un modello di accoglienza e riabilitazione che mette al centro il recupero dellautonomia e la certezza che, anche nelle condizioni di maggiore fragilità, sia sempre possibile intraprendere un percorso di rinascita, riscatto e partecipazione attiva alla vita sociale.
Di rilievo, limplementazione del Budget di Salute in Basilicata che rappresenta un modello pilota di presa in carico personalizzata per persone con disagio psichico, disabilità complesse e dipendenze. La Giunta regionale ha evidenziato Latronico ha stanziato oltre 3,5 milioni di euro a valere sul Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, allinterno della priorità 8 Inclusione e Salute. Si tratta di un investimento diretto sulla dignità umana che andrà a coinvolgere oltre 200 beneficiari sul nostro territorio.
Il Budget di Salute si configura come uno strumento integrato sociosanitario volto alla costruzione di un progetto di vita individualizzato che si articola su quattro pilastri operativi: lavoro e formazione per sostenere un inserimento occupazionale duraturo; autonomia abitativa attraverso soluzioni di co-housing sviluppate in sinergia con le famiglie; supporto relazionale e sociale per il contrasto allo stigma; relazione e comunicazione per i più giovani, promuovendo linterazione sociale di minori e adolescenti con disturbi dello spettro autistico o problematiche comportamentali attraverso lo sport e il volontariato.
Lintervento ha precisato lassessore si rivolge alle persone in carico ai CSM e ai SerD a rischio di cronicizzazione o con dipendenze patologiche, con lintento di evitare ricoveri impropri e rafforzare la domiciliarità. In questo percorso è fondamentale, grazie al principio di sussidiarietà orizzontale, la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, come la Cooperativa Fratello Sole. Il lavoro quotidiano di operatori, medici, volontari e famiglie costituisce il pilastro fondamentale su cui poggia la stabilità della nostra comunità.
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