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Inaugurati a Irsina i nuovi spazi di Fratello Sole

12/06/2026

Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha preso parte questa mattina allinaugurazione dei nuovi spazi riabilitativi e di servizio della comunità per la comorbilità psichiatrica Fratello Sole.
Luoghi come Borgo Santa Maria dIrsi non sono semplicemente spazi fisici o presidi sanitari  ha dichiarato lassessore  ma rappresentano il nucleo vivo di una comunità che cura, include e restituisce speranza. Oggi non abbiamo inaugurato solo una struttura rinnovata, ma celebriamo un modello di accoglienza e riabilitazione che mette al centro il recupero dellautonomia e la certezza che, anche nelle condizioni di maggiore fragilità, sia sempre possibile intraprendere un percorso di rinascita, riscatto e partecipazione attiva alla vita sociale.
Di rilievo, limplementazione del Budget di Salute in Basilicata che rappresenta un modello pilota di presa in carico personalizzata per persone con disagio psichico, disabilità complesse e dipendenze. La Giunta regionale  ha evidenziato Latronico  ha stanziato oltre 3,5 milioni di euro a valere sul Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, allinterno della priorità 8 Inclusione e Salute. Si tratta di un investimento diretto sulla dignità umana che andrà a coinvolgere oltre 200 beneficiari sul nostro territorio.
Il Budget di Salute si configura come uno strumento integrato sociosanitario volto alla costruzione di un progetto di vita individualizzato che si articola su quattro pilastri operativi: lavoro e formazione per sostenere un inserimento occupazionale duraturo; autonomia abitativa attraverso soluzioni di co-housing sviluppate in sinergia con le famiglie; supporto relazionale e sociale per il contrasto allo stigma; relazione e comunicazione per i più giovani, promuovendo linterazione sociale di minori e adolescenti con disturbi dello spettro autistico o problematiche comportamentali attraverso lo sport e il volontariato.
Lintervento  ha precisato lassessore  si rivolge alle persone in carico ai CSM e ai SerD a rischio di cronicizzazione o con dipendenze patologiche, con lintento di evitare ricoveri impropri e rafforzare la domiciliarità. In questo percorso è fondamentale, grazie al principio di sussidiarietà orizzontale, la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, come la Cooperativa Fratello Sole. Il lavoro quotidiano di operatori, medici, volontari e famiglie costituisce il pilastro fondamentale su cui poggia la stabilità della nostra comunità.



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