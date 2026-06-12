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|Sasso di Castalda inaugura Palazzo Rotundo, il 15 giugno lapertura ufficiale
12/06/2026
|Sarà inaugurato lunedì 15 giugno 2026, alle ore 18:00, il Palazzo Rotundo di Sasso di Castalda, luogo destinato a diventare un nuovo spazio di crescita culturale, educativa e comunitaria nel comune di Sasso di Castalda.
Liniziativa rappresenta un momento significativo per la comunità sassese e per il territorio lucano: il recupero di Palazzo Rotundo, luogo intriso di memoria storica anche per il suo legame con la famiglia di Mariele Ventre, diventa il punto di partenza di un percorso di rigenerazione che guarda alla cultura, allarte e alleducazione come strumenti di partecipazione, inclusione e valorizzazione delle aree interne.
La cerimonia prenderà il via alle ore 18:00 con linaugurazione e la benedizione del Palazzo Rotundo, affidata a Don Gianluigi Innella, alla presenza dellartista Jorit e di Maria Antonietta Ventre, presidente della Fondazione Mariele Ventre.
A seguire, levento si sposterà presso il Teatro Mariele Ventre, dove sono previsti gli interventi istituzionali del Sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo, dellAssessore al Turismo e alla Cultura Mariangela Laurino, del Sindaco di Pignola Antonio De Luca, del Sindaco di Marsico Nuovo Massimo Macchia, del progettista Federico Amarena, del regista della Digital Lighthouse Luca Curto e della Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Regione Basilicata Rosanna Mignoli.
Nel corso della serata sarà presentato il video documentario in memoria di Mariele Ventre, con la partecipazione di Jorit e Maria Antonietta Ventre. Il programma prevede inoltre un momento musicale a cura del coro LOttava Nota, che interpreterà brani in Lingua dei Segni Italiana LIS, confermando il valore inclusivo e partecipativo delliniziativa.
Levento si inserisce in una visione più ampia di Sasso di Castalda come comunità educante, capace di trasformare la cultura in infrastruttura sociale e di proporre un modello di presidio educativo territoriale replicabile anche in altri comuni lucani impegnati ad affrontare le sfide dello spopolamento, della rarefazione scolastica e della tenuta sociale delle aree interne.
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