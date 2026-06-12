Teatro e cultura, Rotonda tra le 20 Residenze Creative UILT in Italia 12/06/2026 Rotonda ed il suo teatro hanno ricevuto il riconoscimento di Residenza Creativa dalla Uilt, lUnione Italiana libero teatro, la Federazione di teatro amatoriale di cui fa parte lassociazione culturale Arti Visive che, per lappunto, grazie alla sua ultratrentennale attività è riuscita a creare le condizioni affinchè il piccolo centro del Pollino, per lappunto, potesse ottenere questo importante riconoscimento. Valore aggiunto alla prerogativa strettamente legata alle attività teatrali è stata anche la predisposizione turistica del territorio con i numeri legati allaccoglienza. Tutti questi parametri hanno reso possibile lottenimento di questa importante connotazione che non potrà che avere ricadute positive sul territorio sia dal punto di vista turistico che culturale. Rotonda, infatti, è una delle 20 Residenze Creative Uilt dItalia, lunica in Basilicata e si appresta a proporsi come capofila del meridione. Per questo motivo lAcav sta mettendo a punto un progetto che dovrà fare di Rotonda una vera e propria Città  Teatro un presidio culturale permanente basato sulla pratica teatrale come processo continuo di formazione, partecipazione e ricerca. Il tentativo, infatti, è quello di costruire un sistema permanente in cui il teatro diventa esperienza condivisa, pratica sociale e strumento di costruzione di comunità. Un percorso che trasforma Rotonda da luogo di residenza creativa a laboratorio stabile di immaginazione collettiva, in cui lidea diventa pratica e la pratica diventa comunità. LAcav è al lavoro per progettare una proposta pilota da offrire a settembre nel corso della quarta edizione della Settimana del Teatro ed in quella occasione potrà presentare il Progetto più ambizioso legato alla Residenza Creativa. Il riconoscimento di Rotonda come Residenza Creativa della Uilt rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per la nostra comunità  spiega il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno - è il risultato di un lungo percorso costruito con passione, competenza e dedizione dallAssociazione Culturale Arti Visive, che da oltre trentanni opera per la crescita culturale del nostro territorio. Essere tra le sole venti Residenze Creative dItalia e lunica realtà riconosciuta in Basilicata ci riempie di orgoglio e conferma la validità della visione che ha saputo coniugare cultura, partecipazione e valorizzazione turistica. Questo prestigioso riconoscimento non è soltanto un premio al lavoro svolto, ma rappresenta soprattutto una grande opportunità per il futuro di Rotonda. Lidea di trasformare il nostro paese in una vera e propria Città-Teatro è una sfida ambiziosa che lAmministrazione comunale sostiene con convinzione. Crediamo che il teatro possa essere uno strumento straordinario di crescita sociale, formazione, inclusione e sviluppo territoriale, capace di coinvolgere cittadini, giovani e visitatori in unesperienza culturale permanente. Siamo certi che questo percorso genererà importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, rafforzando lidentità di Rotonda e rendendola un punto di riferimento per il teatro e la creatività nel Mezzogiorno. Ringrazio la Uilt per la fiducia accordata, lassociazione 'Arti Visive' per il lavoro svolto e tutti coloro che, negli anni, hanno contribuito a costruire questo importante risultato. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a sostenere i nuovi progetti che saranno presentati nellambito della prossima Settimana del Teatro e che renderanno ancora più concreta questa straordinaria opportunità di crescita per la nostra comunità.

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