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|Laurea e lavoro: occupazione in crescita, ma decisiva la qualità dellimpiego
11/06/2026
|Presentato allUniversità degli Studi della Basilicata il XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e
Occupazione, dedicato ai Percorsi di laurea e agli Esiti occupazionali della laurea. Laureate e laureati
esprimono unampia soddisfazione per il percorso di studi universitario e trovano velocemente
collocazione nel mercato del lavoro con tassi di occupazione in crescita. Pur permanendo il
disallineamento tra competenze acquisite e lavoro svolto, cresce la loro consapevolezza rispetto al
proprio futuro lavorativo: fiduciosi nelle competenze acquisite, comprese quelle trasversali, si
dichiarano sempre meno disposti ad accettare lavori sottopagati o non coerenti con gli studi e
attribuiscono un peso crescente alla qualità del lavoro e allequilibrio tra vita e lavoro. «Non sono più
solo carriera e guadagno a contare: hanno acquisito rilevanza sempre maggiore aspetti [...] come il
tempo libero, la flessibilità dellorario di lavoro, la qualità delle relazioni con i colleghi, lessere partecipi
di processi lavorativi che generano utilità sociale. Oggi lincontro fra domanda e offerta di lavoro non è
un incrocio fra due quantità ma fra due insiemi di qualità », ha osservato la Direttrice di AlmaLaurea,
Marina Timoteo.
Matera, 11 giugno 2026 È stato presentato presso lAula Magna dellUniversità degli Studi della
Basilicata il XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e Occupazione nellambito del convegno dal titolo
Efficacia della formazione universitaria: rappresentanti di atenei e mondo produttivo si sono ritrovati
nella sede universitaria ad affrontare e discutere il tema del valore del titolo di studio.
Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del Rettore dellUniversità degli Studi della Basilicata Ignazio M.
Mancini, della Presidente della CRUI Laura Ramaciotti, del Presidente di AlmaLaurea Ivano Dionigi e
del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. È quindi intervenuta la Direttrice di AlmaLaurea
Marina Timoteo, che ha illustrato i risultati dellindagine.
La mattinata è poi proseguita con due tavole rotonde. La prima, dedicata al tema «Laurea e domanda
di lavoro» e coordinata da Donatella Caniani (Prorettrice alla Pianificazione strategica dellUniversità
della Basilicata), ha messo a confronto i vertici di diversi atenei e del mondo produttivo: Maria
Antonietta Aiello (Rettrice dellUniversità del Salento), Giovanni Cuda (Rettore dellUniversità Magna
Graecia di Catanzaro), Claudio Pettinari (Presidente del Consorzio NQSTI), Antonietta Mira e Bruno
Bertaccini (Comitato Scientifico-Strategico AlmaLaurea) e Francesco Somma (Presidente di
Confindustria Basilicata). La seconda, dedicata a «Laurea e lavoro allestero» e coordinata da Antonio
Felice Uricchio (Presidente dellANVUR), ha visto intervenire Maria Moreno (Rettrice dellUniversità
degli Studi del Sannio), Giuseppe Peter Vanoli (Rettore dellUniversità degli Studi del Molise), Carmelo
Petraglia (Consigliere scientifico SVIMEZ), Riccardo Pietrabissa (Comitato Scientifico-Strategico
AlmaLaurea) e Fabio Pollice (Consiglio di Amministrazione AlmaLaurea).
Le due rilevazioni hanno preso in esame, per i Percorsi di laurea, quasi 335 mila persone laureate nel
2025 in 81 atenei aderenti al Consorzio; per gli Esiti occupazionali della laurea, quasi 700 mila
persone laureate di primo e secondo livello di 81 atenei, intervistate a uno, tre e cinque anni dal
conseguimento del titolo.
CHI SONO LE PERSONE LAUREATE: PIÙ DONNE, ORIGINE SOCIALE FAVORITA
Le donne hanno confermato la propria maggioranza, rappresentando il 59,6% di chi si è laureato nel
2025. Permane però il forte squilibrio nelle discipline STEM, dove la componente femminile si è
fermata al 40,5%, quota stabile da dieci anni: le donne sono maggioranza netta nei gruppi educazione
e formazione, linguistico e psicologico e nettamente minoranza nellinformatica e tecnologie ICT e
nellingegneria industriale e dellinformazione.
Sul fronte dellorigine sociale, luniversità continua ad attrarre studentesse e studenti da contesti
relativamente più favoriti: la quota di chi ha almeno un genitore laureato è salita al 34,7% e tocca il
46,3% tra le persone laureate nei corsi magistrali a ciclo unico. Un dato che conferma la persistente
disuguaglianza nellaccesso allistruzione terziaria, in un Paese che, secondo i recenti dati Eurostat,
resta in fondo alle classifiche europee per quota di persone laureate tra i 25-34enni (31,1%).
IL PERCORSO DI STUDI: ESPERIENZE SUL CAMPO DIFFUSE E VOTI ELEVATI
Il percorso universitario si è confermato sempre molto ricco di esperienze pratiche. Il 60,9% ha svolto
un tirocinio curriculare riconosciuto dal corso e il 68% ha lavorato durante gli studi. Le esperienze di
studio allestero riconosciute hanno coinvolto il 10,2% delle persone laureate. La regolarità negli studi
ha riguardato il 60,4% delle persone laureate, mentre letà media alla laurea si è attestata a 26,3 anni e
il voto medio di laurea a 102,8 su 110.
Elevata la soddisfazione complessiva per lesperienza universitaria, espressa dall89,1% delle
persone laureate, e il 72,1% ripeterebbe senza esitazioni la stessa scelta, confermando corso e ateneo.
A questa soddisfazione si accompagna una rinnovata fiducia nelle competenze acquisite: oltre il 60%
delle persone laureate riconosce infatti che il proprio corso ha fornito gran parte delle competenze
trasversali indagate. Tra queste ci sono ladattabilità e flessibilità, la capacità di risolvere problemi e di
lavorare in gruppo, le tre competenze che le laureate e i laureati hanno indicato come le più importanti
per un efficace inserimento nel mercato del lavoro: sono esattamente le competenze che le imprese
segnalano come le più ricercate nei candidati da assumere. È anche su questa consapevolezza che si
fonda il diverso atteggiamento con cui laureate e laureati si presentano oggi al mercato del lavoro: più
sicuri del proprio bagaglio formativo, cercano unoccupazione allaltezza di quel bagaglio e si mostrano
meno disposti che in passato ad accettare lavori sottopagati o non coerenti con gli studi.
LAUREE PROFESSIONALIZZANTI: ANCORA POCHE PERSONE LAUREATE, MA OCCUPAZIONE
OLTRE IL 90% A UN ANNO DAL TITOLO
Per la prima volta, questanno sono disponibili i dati occupazionali, a un anno dal conseguimento del
titolo, delle lauree professionalizzanti, i corsi triennali (classi di laurea in Professioni tecniche per
ledilizia e il territorio, L-P01; Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, L-P02; Professioni
tecniche industriali e dellinformazione, L-P03) pensati per formare figure tecniche pronte a un
inserimento immediato nel mercato del lavoro: la fotografia scattata da AlmaLaurea ha restituito un
primo, seppur ancora molto contenuto, segnale positivo su questa tipologia di lauree.
Pur trattandosi ancora di un collettivo ridotto, i primi risultati sono incoraggianti: il tasso di occupazione
supera il 90% già a un anno dal titolo, i tempi di ingresso nel mercato del lavoro sono mediamente più
brevi e lattività lavorativa svolta valorizza in misura elevata le competenze acquisite alluniversità.
Queste persone laureate dichiarano inoltre, più della media dei triennali, di aver sviluppato
competenze trasversali come il lavoro di gruppo, lintraprendenza e la capacità di risolvere problemi. È
il primo segnale che il modello dei percorsi professionalizzanti, ancora agli esordi, può funzionare
proprio sul terreno dellefficacia del titolo.
ESITI OCCUPAZIONALI: OCCUPAZIONE IN CRESCITA, A CINQUE ANNI DAL TITOLO OLTRE IL 90%
Il quadro occupazionale ha mostrato un generale miglioramento. A un anno dal titolo il tasso di
occupazione ha raggiunto l81,2% tra chi ha conseguito una laurea di primo livello e l80,8% nel
secondo livello (rispettivamente +2,6 e +2,2 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente). A
cinque anni dalla laurea loccupazione ha superato il 90%, toccando il 91,7% nel primo livello e il 94,4%
nel secondo.
Parallelamente, il tasso di disoccupazione a un anno è sceso al 9,2% nel primo livello e al 9,3% nel
secondo. A cinque anni dal titolo la disoccupazione è scesa fino al 2,6%.
Più in difficoltà il fronte retributivo. A un anno dalla laurea la retribuzione mensile netta si è attestata
in media a 1.491 euro nel primo livello e a 1.495 euro nel secondo; al netto dellinflazione, le retribuzioni
reali sono risultate in lieve calo nellultimo anno (rispettivamente -1,4% e -0,9%).
RESTANO I DIVARI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI: IL GENERE E IL MEZZOGIORNO
Lindagine ha confermato lesistenza di divari di reddito sul fronte territoriale e del genere. A parità di
condizioni, gli uomini hanno mostrato il 13,7% di probabilità in più di essere occupati rispetto alle
donne e una retribuzione superiore in media di 67 euro netti al mese. Forti anche le differenze
territoriali: chi risiede al Nord ha avuto il 34,8% di probabilità in più di lavorare rispetto a chi risiede nel
Mezzogiorno, divario che sale al 55,9% considerando larea dellateneo. Sul piano retributivo, chi lavora
al Nord ha percepito in media 68 euro netti in più al mese rispetto a chi è occupato nel Mezzogiorno.
Il divario di genere si accentua in presenza di figli. A fronte di carriere universitarie mediamente migliori
delle donne, più regolari negli studi e con voti di laurea più alti, permane quindi una loro minore
valorizzazione nel mercato del lavoro.
SMART WORKING STRUTTURALE, EFFICACIA DEL TITOLO STABILE
Proprio lattenzione crescente alla qualità del lavoro e allequilibrio tra vita privata e professione
trova un riscontro concreto nella diffusione dello smart working, ormai una modalità di lavoro
strutturale: a un anno dal titolo coinvolge il 17,1% di chi ha una laurea di primo livello e sale al 32,0%
tra le persone laureate di secondo livello, con valori ancora più elevati a cinque anni dalla laurea (fino
al 37,6% nel secondo livello).
Quanto allefficacia della laurea, la coerenza percepita tra studi e lavoro, il 60,4% tra chi lavora con
una laurea di primo livello e il 67,4% nel secondo livello lha giudicata molto efficace o efficace.
AlmaLaurea misura anche il disallineamento tra studi e lavoro, la quota di chi, nel proprio impiego,
utilizza poco le competenze acquisite alluniversità e svolge unattività per cui il titolo non è
formalmente richiesto: a un anno dal titolo riguarda il 39,4% di chi ha una laurea di primo livello e il
32,5% del secondo livello, e a cinque anni resta stabile nel primo livello (39,2%) mentre scende al 25%
nel secondo. Questo disallineamento è un fenomeno multidimensionale, che dipende dallincontro
tra domanda e offerta di lavoro, ma anche dalle esperienze svolte nel percorso universitario, dalle
scelte di orientamento e dallorigine sociale: i figli di genitori laureati vi sono meno esposti, soprattutto
quando conseguono il titolo nello stesso ambito disciplinare dei genitori, segno di quanto reti e contatti
familiari incidano sullingresso nel mercato del lavoro.
Proprio per questo pesano gli strumenti di accompagnamento offerti dagli atenei: chi ha preso
parte, dichiarandosene soddisfatto, alle iniziative di orientamento al lavoro ha mostrato una probabilità
di occupazione più alta del 10,1% a un anno dalla laurea e un minore disallineamento rispetto a chi non
ne ha usufruito. Effetto analogo per i tirocini curriculari, che tra le persone laureate di primo livello
dimezzano la quota di chi svolge un lavoro non coerente: dal 50% di chi non li ha svolti al 27% di chi li
ha svolti e ne è rimasto soddisfatto.
PIÙ SELETTIVITÀ: MENO DISPONIBILITÀ VERSO LAVORI SOTTOPAGATI O INCOERENTI
Di fronte a questo rischio di disallineamento, laureate e laureati reagiscono con un approccio sempre
più selettivo alla ricerca del lavoro, filo conduttore di entrambe le indagini. Alla vigilia del titolo, la
quota di chi rifiuterebbe lavori non coerenti con il proprio percorso è cresciuta di 10,8 punti percentuali
dal 2016 al 2025 (la disponibilità ad accettarli è scesa dall87,2% al 76,4%).
Sul versante economico, il 66,9% di chi stava per laurearsi è disposto ad accettare una retribuzione
netta mensile non inferiore a 1.500 euro per un impiego a tempo pieno: una quota più che raddoppiata
rispetto al 24,4% del 2016, con un divario di genere ancora marcato (75,0% gli uomini, 61,6% le donne).
Su questo aumento incide non solo la maggiore selettività, ma anche la riduzione del potere dacquisto
registrata negli ultimi anni, a fronte di una soglia di 1.500 euro rimasta invariata.
Una maggiore selettività che, ha osservato AlmaLaurea, riflette la volontà di chi si laurea di veder
riconosciuto, anche sul piano economico, il proprio investimento in istruzione, in un contesto reso
più incerto dalle tensioni delleconomia globale.
In conclusione, ha sottolineato la Direttrice di AlmaLaurea, Marina Timoteo: «il Rapporto AlmaLaurea
2026 su laurea e occupazione segnala un dato che già da qualche anno è alla nostra attenzione: lo
sguardo di laureate e laureati sul lavoro è uno sguardo attento e selettivo, e ha precise direzioni sul
piano valoriale. Le caratteristiche dellofferta di lavoro, cioè i laureati sono in fase di profonda
trasformazione, in particolare sul piano delle aspettative e dei valori associati al lavoro svolto.
Oggi i laureati guardano alla qualità del posto di lavoro. Lincrocio fra domanda e offerta di lavoro non
è un incrocio fra due quantità ma fra due insiemi di qualità.
Non sono più solo carriera e guadagno a contare: hanno acquisito rilevanza sempre maggiore aspetti
connessi alla qualità del posto di lavoro un tempo ritenuti secondari, come il tempo libero il tempo
per sé stessi , la flessibilità dellorario di lavoro, la qualità delle relazioni con i colleghi, lessere
partecipi di processi lavorativi che generano utilità sociale. Laureate e laureati ci trasmettono un
messaggio preciso: hanno da dirci qualcosa di importante sulla qualità dei posti di lavoro. A loro
dobbiamo, tanto per cominciare, lattenzione dellascolto».
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