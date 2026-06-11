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|Potenza, cambio al vertice di Strade Sicure: ricevuto il Colonnello Stanca dal Prefetto Campanaro
11/06/2026
|Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Potenza, lincontro istituzionale tra il Prefetto Michele Campanaro e il Colonnello Riccardo Stanca, nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia-Basilicata dellOperazione Strade Sicure, accompagnato dal predecessore Colonnello Giovanni Orazio Costa.
Nel corso della visita è stato ufficializzato il passaggio di consegne alla guida del contingente militare impegnato sul territorio lucano, con particolare riferimento alle attività di vigilanza presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio. Il Colonnello Stanca, ufficiale dellEsercito Italiano con oltre trentanni di servizio e una solida esperienza in incarichi operativi e di staff, assumerà il comando per il secondo semestre 2026.
Di seguito il comunicato stampa della prefettura di Potenza.
Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, in visita istituzionale, il Colonnello Riccardo Stanca, nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia-Basilicata dellOperazione Strade Sicure, accompagnato dal predecessore, il Colonnello Giovanni Orazio Costa.
Ufficiale dellArma di Artiglieria, laureato in Informatica e Scienze Politiche, il Colonnello Stanca vanta un percorso professionale di assoluto rilievo maturato in oltre trentanni di servizio nellEsercito Italiano.
Dopo la formazione presso lAccademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione, ricopre, infatti, numerosi incarichi operativi, addestrativi e di staff, distinguendosi sia nei reparti dellArtiglieria sia negli organismi centrali della Difesa.
Nel corso della lunga e pluridecorata carriera, comanda unità operative e svolge incarichi di elevata responsabilità presso il Dipartimento Impiego del Personale dellEsercito e lo Stato Maggiore della Difesa, fino al più recente impiego presso il Comando delle Operazioni Spaziali del COVI, dove si occupa del mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei sistemi satellitari della Difesa.
Per tutto il secondo semestre del 2026, il Colonnello Riccardo Stanca guiderà il contingente militare dellOperazione Strade Sicure che, sul territorio lucano, si traduce operativamente nellattività di vigilanza del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ).
Un servizio svolto in stretta collaborazione con le Forze di Polizia che assicura un presidio qualificato e permanente in uno dei siti sensibili della provincia di Potenza.
La pluriennale esperienza di Strade Sicure rappresenta un efficace matching tra Esercito Italiano e Forze di Polizia, divenuto, nel tempo, una componente preziosa del sistema di sicurezza nazionale. In questa cornice, il contributo che i militari assicurano presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio consente di mantenere elevati standard di vigilanza e controllo in un contesto particolarmente delicato. Una sfida complessa ed impegnativa che il Colonnello Riccardo Stanca, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, saprà affrontare mettendo a disposizione la significativa esperienza e lelevato profilo professionale maturati nel corso della sua brillante carriera. Colgo, infine, l'occasione per ringraziare il Colonnello Giovanni Orazio Costa per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di servizio con cui ha guidato il Raggruppamento Puglia-Basilicata nel semestre appena concluso, parallelamente al comando dell'82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta, ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell'incontro.
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