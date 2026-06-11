Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Potenza, lincontro istituzionale tra il Prefetto Michele Campanaro e il Colonnello Riccardo Stanca, nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia-Basilicata dellOperazione Strade Sicure, accompagnato dal predecessore Colonnello Giovanni Orazio Costa.



Nel corso della visita è stato ufficializzato il passaggio di consegne alla guida del contingente militare impegnato sul territorio lucano, con particolare riferimento alle attività di vigilanza presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio. Il Colonnello Stanca, ufficiale dellEsercito Italiano con oltre trentanni di servizio e una solida esperienza in incarichi operativi e di staff, assumerà il comando per il secondo semestre 2026.

Di seguito il comunicato stampa della prefettura di Potenza.



Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, in visita istituzionale, il Colonnello Riccardo Stanca, nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia-Basilicata dellOperazione Strade Sicure, accompagnato dal predecessore, il Colonnello Giovanni Orazio Costa.

Ufficiale dellArma di Artiglieria, laureato in Informatica e Scienze Politiche, il Colonnello Stanca vanta un percorso professionale di assoluto rilievo maturato in oltre trentanni di servizio nellEsercito Italiano.

Dopo la formazione presso lAccademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione, ricopre, infatti, numerosi incarichi operativi, addestrativi e di staff, distinguendosi sia nei reparti dellArtiglieria sia negli organismi centrali della Difesa.

Nel corso della lunga e pluridecorata carriera, comanda unità operative e svolge incarichi di elevata responsabilità presso il Dipartimento Impiego del Personale dellEsercito e lo Stato Maggiore della Difesa, fino al più recente impiego presso il Comando delle Operazioni Spaziali del COVI, dove si occupa del mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei sistemi satellitari della Difesa.

Per tutto il secondo semestre del 2026, il Colonnello Riccardo Stanca guiderà il contingente militare dellOperazione Strade Sicure che, sul territorio lucano, si traduce operativamente nellattività di vigilanza del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ).

Un servizio svolto in stretta collaborazione con le Forze di Polizia che assicura un presidio qualificato e permanente in uno dei siti sensibili della provincia di Potenza.

La pluriennale esperienza di Strade Sicure rappresenta un efficace matching tra Esercito Italiano e Forze di Polizia, divenuto, nel tempo, una componente preziosa del sistema di sicurezza nazionale. In questa cornice, il contributo che i militari assicurano presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio consente di mantenere elevati standard di vigilanza e controllo in un contesto particolarmente delicato. Una sfida complessa ed impegnativa che il Colonnello Riccardo Stanca, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, saprà affrontare mettendo a disposizione la significativa esperienza e lelevato profilo professionale maturati nel corso della sua brillante carriera. Colgo, infine, l'occasione per ringraziare il Colonnello Giovanni Orazio Costa per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di servizio con cui ha guidato il Raggruppamento Puglia-Basilicata nel semestre appena concluso, parallelamente al comando dell'82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta, ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell'incontro.