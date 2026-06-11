L'Ente Pro Loco Basilicata con la Pro Loco Marconia promuovono la Festa della Musica con un contest musicale il 21 giugno 2026 per valorizzare giovani talenti musicali lucani. Quest'anno l'evento regionale si svolgerà nella suggestiva Piazza Elettra a Marconia (Mt) a partire dalle ore 20 grazie all'ospitalità del Comune di Pisticci (Mt) ed al sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata. A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "come Rete Ente Pro Loco Basilicata grazie al sostegno del fondo Etico della Bcc Basilicata ed al patrocinio di Regione Basilicata e Apt Basilicata abbiamo confermato tra gli eventi annuali la celebrazione della Festa della Musica quale importante opportunitá per tanti giovani musicisti lucani di poter esprimere le loro potenzialitá. Ringraziamo in primis la Pro Loco Marconia per la gestione organizzativa ed il Comune di Pisticci per l'ospitalitá ed il sostegno, che ci consentono di svolgere la manifestazione di respiro regionale e nazionale in un luogo turistico simbolo della costa metapontina" conclude Franciosa. Soddisfazione per il Presidente della Pro Loco Marconia Paolo Giannasio il quale dichiara "siamo onorati di ospitare l'evento regionale della Festa della Musica nella nostra caratteristica Piazza Elettra e rivolgiamo un ringraziamento ai numerosi artisti partecipanti che hanno aderito al contest musicale per condividere tutti insieme un momento di festa che vede la Pro Loco Marconia profondere importanti risorse organizzative per testimoniare l'attenzione alle nuove generazioni ed alle loro capacitá". La manifestazione promossa da Ente Pro Loco Basilicata e Pro Loco Marconia con il patrocinio di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Ministero per lo sport e i giovani, Commissione Europea, Rai, Aipfm, Comune di Pisticci, Regione Basilicata, Apt Basilicata, in collaborazione con Events 4 You Italia ed il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata vedrà la partecipazione straordinaria direttamente dalla IV edizione "The Voice Kids Rai" di Michela Salluce.