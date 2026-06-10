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Apt,a settembre a Matera Consiglio Federale di Federazione Ciclistica italiana

10/06/2026

Il 5 e 6 settembre Matera ospiterà la riunione del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale lAgenzia di promozione territoriale ha sottoscritto un protocollo dintesa che prevede un ventaglio di attività che verranno presentate nelle prossime settimane.Lo rende noto lApt. a margine di un incontro avvenuto stamattina tra il Direttore generale dellagenzia, Margherita Sarli, il segretario generale della FCI, Marcello Tolu e il vicepresidente federale, Carmine Acquasanta.



La collaborazione con la Federazione è anzitutto dintenti - ha dichiarato il Dg Apt, Margherita Sarli - inoltre, nellincontro odierno abbiamo condiviso la volontà di lavorare ad ulteriori iniziative di pregio nazionale, proprio in occasione del Consiglio Federale di settembre. Matera sarà un palcoscenico ideale.


Cè una crescente attenzione nazionale verso la nostra regione legata ad eventi come questo - commenta il Presidente della Regione, Vito Bardi - Il ciclismo rappresenta un modo autentico di vivere e scoprire i territori, e la Basilicata, può essere sempre più protagonista nei grandi appuntamenti sportivi italiani. Continuiamo a investire nello sport come leva di promozione, benessere e sviluppo, convinti che appuntamenti come questo contribuiscano a rafforzare il posizionamento della Basilicata sulla scena nazionale.



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