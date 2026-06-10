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|Apt,a settembre a Matera Consiglio Federale di Federazione Ciclistica italiana
10/06/2026
|Il 5 e 6 settembre Matera ospiterà la riunione del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale lAgenzia di promozione territoriale ha sottoscritto un protocollo dintesa che prevede un ventaglio di attività che verranno presentate nelle prossime settimane.Lo rende noto lApt. a margine di un incontro avvenuto stamattina tra il Direttore generale dellagenzia, Margherita Sarli, il segretario generale della FCI, Marcello Tolu e il vicepresidente federale, Carmine Acquasanta.
La collaborazione con la Federazione è anzitutto dintenti - ha dichiarato il Dg Apt, Margherita Sarli - inoltre, nellincontro odierno abbiamo condiviso la volontà di lavorare ad ulteriori iniziative di pregio nazionale, proprio in occasione del Consiglio Federale di settembre. Matera sarà un palcoscenico ideale.
Cè una crescente attenzione nazionale verso la nostra regione legata ad eventi come questo - commenta il Presidente della Regione, Vito Bardi - Il ciclismo rappresenta un modo autentico di vivere e scoprire i territori, e la Basilicata, può essere sempre più protagonista nei grandi appuntamenti sportivi italiani. Continuiamo a investire nello sport come leva di promozione, benessere e sviluppo, convinti che appuntamenti come questo contribuiscano a rafforzare il posizionamento della Basilicata sulla scena nazionale.
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