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Maratea: dal 15 giugno 'Dialogo'

10/06/2026

dal 15 al 20 giugno si svolgerà a Maratea, in Basilicata, la I edizione di "DIALOGO", residenza artistica interculturale nell'ambito del più ampio progetto "Italian Art Tour" a cura di Carla Viparelli.
Si tratta di un'iniziativa dedicata all'arte contemporanea, che invita artisti professionisti da ogni parte del mondo a confrontarsi con le nuove generazioni di studenti di arte, e immergersi nei paesaggi, nelle culture e nelle identità più profonde dei territori del Sud Italia, per un'esperienza di scambio artistico e umano.

In conclusione ci sarà una mostra delle opere realizzate, il 20 giugno (Loft Arte di Massa di Maratea), che resterà esposta fino a settembre 2026.



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