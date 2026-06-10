Il 5 e 6 settembre Matera ospiterà la riunione del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale lAgenzia di promozione territoriale ha sottoscritto un protocollo dintesa che prevede un ventaglio di attività che verranno presentate nelle prossime ... -->continua

10/06/2026 - Doppio premio a "Elsinore Carnival": intervista a Riccardo Brunetti

Elsinore Carnival è il migliore spettacolo in scena a Roma in questo momento e forse anche in Italia.

Vincitore del premio miglior spettacolo e miglior regia dello Shakesperare Italian Festival 2026, Elsinore Carnival, mette in scena lAmleto in una rivis...-->continua