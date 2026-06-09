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Ecodays 2026 sbarca in Val d'Agri

9/06/2026

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Bramea del Dipartimento Territorio, Ambiente e Sostenibilità della Regione Basilicata in Via Verrastro, la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi legati alliniziativa Ecodays Basilicata 2026.

Levento di dimensione nazionale, promosso e fortemente voluto da UNPLI Basilicata con la collaborazione di diversi partner istituzionali e vari stakeholder del territorio, questanno vedrà protagonista il territorio della Val dAgri, da venerdì 12 a domenica 14 giugno.

Ha introdotto i lavori e coordinato gli interventi il giornalista Andrea Mario Rossi, Direttore della testata online Val dAgri Press, media partner delliniziativa insieme a TG7, Cristina Longo e Anna Tammariello.

Subito dopo è intervenuto il Presidente di UNPLI Basilicata Vito Sabia, che ha sottolineato la rilevanza di un evento che celebra al meglio i 40 anni dalla costituzione dellassociazione, evidenziando e promuovendo le bellezze paesaggistiche, storiche, enogastronomiche, artistiche e religiose di un territorio che esalta lequilibrio armonico tra i quattro elementi della natura: aria, acqua, terra e fuoco.

Il numero uno delle Pro Loco lucane ha sottolineato inoltre il valore profondo di un lavoro corale che ha consentito alla Basilicata e alla Val dAgri di prendersi il palcoscenico nazionale:

Questa tre giorni meravigliosa che ci apprestiamo a vivere rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale e di collaborazione che consentirà realmente al territorio di crescere. Nel ringraziare tutti i soggetti pubblici e privati che hanno accettato questa sfida, è doveroso sottolineare il ruolo fondamentale svolto dal Fondo Etico BCC Basilicata, dalla Regione Basilicata, dallARPAB, dal Parco Nazionale Appennino Lucano Val dAgri  Lagonegrese e dalla Rete delle 80 Pro Loco UNPLI che quotidianamente animano la vita sociale dei borghi lucani, nonostante tutte le difficoltà.

In seguito è intervenuta prof.ssa Rosa Fortunato, Consigliera Regionale UNPLI e Coordinatrice degli eventi ECODAYS 2026, che ha illustrato ai numerosi cronisti presenti il programma della kermesse. Tre giornate di attività diffuse tra i comuni di Marsico Nuovo, Paterno, Marsicovetere, Tramutola, Viggiano e Grumento Nova, con eventi, cammini, laboratori e momenti di confronto.

ECCO IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI IN SINTESI

Venerdì 12 giugno  TERRA: Radici, comunità, identità
Alle 15:30 linaugurazione ufficiale Terra Viva, Comunità Viva con tavola rotonda su biodiversità e turismo lento. Seguiranno linaugurazione della mostra Parchi di Basilicata  Storie, volti e paesaggi alle 17:30, i Laboratori della Terra alle 18:00 con ARPAB, ALSIA e UNIBAS, e levento musicale La Terra Racconta alle 21:00.

Sabato 13 giugno  I 4 ELEMENTI IN CAMMINO
Si parte alle 6:00 con Aria  Il respiro degli Appennini: trekking-spettacolo allalba sul Monte Volturino con il musicista Mirko Gisonte. Dalle 9:30 attività differenziate: Acqua  Il Parco a piedi nudi a Paterno, Terra  Le radici del gusto in Val dAgri e Fuoco  Il fuoco che protegge a Marsico Nuovo. Alle 19:00 Taste of the Valley  Festival dei Sapori con show-cooking di Giovanni Prisco e firma del protocollo con lOsservatorio Nazionale Dieta Mediterranea.

Domenica 14 giugno  COMUNITÀ: Cammini, spiritualità, futuro condiviso
Ore 8:30 La via dei popoli lucani da Viggiano, Santa Messa alle 11:00 in Basilica Pontificia, concerto Viggiano Spiritual Sound alle 12:00. Chiude alle 17:00 Voci dal mondo antico al Parco Archeologico di Grumentum, nellambito delle Giornate Europee dellArcheologia.

Un lavoro corale
ECODAYS Basilicata 2026 è il frutto della collaborazione tra UNPLI Nazionale e Basilicata, Regione Basilicata, APT, Parchi nazionali e regionali, Province di Potenza e Matera, 8 Comuni della Val dAgri, GAL Lucania Interiore, Protezione Civile, ALSIA, ARPAB e decine di associazioni e Pro Loco del territorio. Levento è realizzato con il sostegno del Fondo Etico di BCC Basilicata. La cerimonia inaugurale sarà tradotta in LIS.

In conclusione, la dott.ssa Antonella Logiurato, della Direzione Generale dellAmbiente, Energia e Tutela del Territorio  Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, ha chiuso il programma degli interventi portando i saluti dellAssessore Regionale allAmbiente Laura Mongiello e dichiarando quanto segue:

Ecodays 2026 è lesempio reale di una Basilicata che sa fare squadra fornendo finalmente nuove opportunità di reale protagonismo per i nostri giovani. Levento rappresenta, tra le altre cose, unottima possibilità di ripopolamento turistico dei nostri borghi anche in periodi dellanno fino a questo momento inesplorati.



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