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Dalla Basilicata allItalia: a giugno un percorso per "nutrire mente e comunità

9/06/2026

Lassociazione Dalla Basilicata allItalia  non lasciamo indietro nessuno ha inaugurato venerdì 5 giugno presso la sede di Rione Murate a Potenza il ciclo di incontri Nutrire la mente, onorare la terra: promosso nellambito del progetto Ri‑Generazioni  Reti solidali per il riscatto dalla povertà.
Il progetto, ideato dal Movimento Nazionale per i Diritti Umani in collaborazione con Inclusion Go e con la stessa associazione, è sostenuto dal bando regionale di rilevanza locale art. 72 e 73 D. Lgs. 117/2017, in attuazione dellaccordo di programma 20222024 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Basilicata.
Uniniziativa che nasce per rispondere alle fragilità crescenti del territorio: povertà materiale, disuguaglianze, isolamento relazionale e difficoltà educative che colpiscono in particolare le famiglie più vulnerabili del capoluogo.

Il primo incontro del ciclo, che prevede complessivamente quattro appuntamenti nel mese di giugno, ha visto la partecipazione di 35 persone, alcune delle quali appartenenti a famiglie già coinvolte nei percorsi di sostegno dellassociazione.
La psicologa Renata Menta ha guidato un approfondimento sul legame tra alimentazione e salute mentale, illustrando come le scelte alimentari influenzino direttamente lequilibrio emotivo e il rapporto con il proprio corpo. Una dieta scorretta può favorire comportamenti dannosi e contribuire allo sviluppo di patologie anche croniche, mentre unalimentazione sana e bilanciata rappresenta un fattore di protezione fondamentale.

Un punto centrale previsto nei prossimi incontri riguarderà la possibilità di mangiare bene senza aumentare i costi, adottando pratiche quotidiane che riducono lo spreco alimentare. Riutilizzare in modo creativo gli avanzi, valorizzare le eccedenze e scegliere prodotti semplici e accessibili sono azioni che permettono di coniugare salute, sostenibilità e risparmio.
Ed ancora, focus dedicati alla promozione di comportamenti equilibrati e alla diffusione di una cultura del benessere che unisce cura di sé, attenzione allambiente e responsabilità sociale.

Con questa iniziativa, lassociazione Dalla Basilicata allItalia  non lasciamo indietro nessuno conferma il proprio impegno nel costruire reti di supporto e opportunità per le famiglie più fragili, promuovendo consapevolezza, autonomia e partecipazione attiva.



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