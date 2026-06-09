|
|
|Dalla Basilicata allItalia: a giugno un percorso per "nutrire mente e comunità
9/06/2026
|Lassociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno ha inaugurato venerdì 5 giugno presso la sede di Rione Murate a Potenza il ciclo di incontri Nutrire la mente, onorare la terra: promosso nellambito del progetto Ri‑Generazioni Reti solidali per il riscatto dalla povertà.
Il progetto, ideato dal Movimento Nazionale per i Diritti Umani in collaborazione con Inclusion Go e con la stessa associazione, è sostenuto dal bando regionale di rilevanza locale art. 72 e 73 D. Lgs. 117/2017, in attuazione dellaccordo di programma 20222024 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Basilicata.
Uniniziativa che nasce per rispondere alle fragilità crescenti del territorio: povertà materiale, disuguaglianze, isolamento relazionale e difficoltà educative che colpiscono in particolare le famiglie più vulnerabili del capoluogo.
Il primo incontro del ciclo, che prevede complessivamente quattro appuntamenti nel mese di giugno, ha visto la partecipazione di 35 persone, alcune delle quali appartenenti a famiglie già coinvolte nei percorsi di sostegno dellassociazione.
La psicologa Renata Menta ha guidato un approfondimento sul legame tra alimentazione e salute mentale, illustrando come le scelte alimentari influenzino direttamente lequilibrio emotivo e il rapporto con il proprio corpo. Una dieta scorretta può favorire comportamenti dannosi e contribuire allo sviluppo di patologie anche croniche, mentre unalimentazione sana e bilanciata rappresenta un fattore di protezione fondamentale.
Un punto centrale previsto nei prossimi incontri riguarderà la possibilità di mangiare bene senza aumentare i costi, adottando pratiche quotidiane che riducono lo spreco alimentare. Riutilizzare in modo creativo gli avanzi, valorizzare le eccedenze e scegliere prodotti semplici e accessibili sono azioni che permettono di coniugare salute, sostenibilità e risparmio.
Ed ancora, focus dedicati alla promozione di comportamenti equilibrati e alla diffusione di una cultura del benessere che unisce cura di sé, attenzione allambiente e responsabilità sociale.
Con questa iniziativa, lassociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno conferma il proprio impegno nel costruire reti di supporto e opportunità per le famiglie più fragili, promuovendo consapevolezza, autonomia e partecipazione attiva.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|9/06/2026 - APT Basilicata, due press trip di giugno: Val dAgri, Matera, Pollino e Maratea
È partito ieri, 8 giugno, il primo dei due press trip organizzati dallAgenzia di promozione territoriale della Basilicata per il mese di giugno, pensati per aprire la regione a uno sguardo internazionale e professionale attraverso due dei suoi asset più rilevanti: il ciclot...-->continua
|
|
|9/06/2026 - Da Colobraro a Youngstown: il lamento folk di Nick Adduci che ricuce una memoria familiare
Da un campo di Colobraro a Brier Hill, e ritorno. Il musicista italo-americano Nick Adduci dà voce alla sua antenata in un lamento folk e attraverso quella canzone ritrova una cugina nel paese da cui tutto è cominciato.
Nel 1911, in un campo di Colo...-->continua
|
|
|9/06/2026 - Dalla Basilicata allItalia: a giugno un percorso per "nutrire mente e comunità
Lassociazione Dalla Basilicata allItalia non lasciamo indietro nessuno ha inaugurato venerdì 5 giugno presso la sede di Rione Murate a Potenza il ciclo di incontri Nutrire la mente, onorare la terra: promosso nellambito del progetto Ri‑Generazioni...-->continua
|
|
|8/06/2026 - Festival Opportunità, CRPO: la parità di genere come leva di crescita
La partecipazione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Basilicata al Festival delle Opportunità 2026 ha rappresentato molto più di una semplice collaborazione istituzionale: è stata la testimonianza concreta di un percorso che mette al cen...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV