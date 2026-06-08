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|FAI e Rotary insieme per la valorizzazione dei territori
8/06/2026
|Mercoledì 10 giugno alle ore 09.45, presso Casa Noha, sarà presentato e sottoscritto il Protocollo dintesa tra la Presidenza Regionale del FAI Basilicata, la Presidenza Regionale del FAI Puglia, il Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata e il Rotaract Distretto 2120 Puglia e Basilicata.
Nel corso dellincontro saranno illustrati i contenuti dellaccordo dalla Presidente Regionale FAI Basilicata Rosalba Demetrio e dal Governatore del Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata Antonio Braia.
Il Protocollo si inserisce nel più ampio quadro strategico del FAI, che negli ultimi anni ha sviluppato il programma Fulcri e Sistemi, un modello operativo volto a valorizzare alcuni beni culturali cardine sul territorio nazionale. In Basilicata, il fulcro è rappresentato proprio da Casa Noha a Matera, mentre in Puglia assume rilievo lAbbazia di Cerrate, attorno ai quali si sviluppa una rete di relazioni e collaborazioni con delegazioni e gruppi territoriali.
Lintesa tra FAI e Rotary mira a consolidare una rete virtuosa di cooperazione istituzionale e culturale, rafforzando le azioni di conoscenza, tutela e valorizzazione dei territori di Basilicata e Puglia. Il Rotary, attraverso il Distretto 2120, e il FAI, attraverso le proprie strutture regionali, intendono infatti mettere a sistema competenze e progettualità, con lobiettivo di generare impatti concreti e duraturi sul tessuto culturale e sociale.
Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle nuove generazioni, considerate elemento centrale della collaborazione: i giovani del Rotaract Distretto 2120 e i Gruppi FAI Giovani lucani rappresentano infatti il cuore operativo delle iniziative condivise, orientate alla formazione, alla partecipazione attiva e alla cittadinanza culturale.
Nel solco di questa visione si inserisce anche il riferimento a Matera, riconosciuta come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, che diventa ulteriore punto di riferimento simbolico e progettuale per le attività previste dal Protocollo, con lobiettivo di rafforzarne la vocazione internazionale e culturale.
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