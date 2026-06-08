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|''Solidarietà alla lotta degli albanesi in difesa del loro ambiente''
8/06/2026
|Un gesto simbolico di solidarietà e vicinanza al popolo albanese e alla sua battaglia per la difesa del territorio e dellambiente. Dalla vetta del Monte Pollino, Saverio De Marco richiama lattenzione su una mobilitazione che unisce tutela della natura, identità culturale e diritto delle comunità locali a decidere del proprio futuro.
Sulla cima del Monte Pollino a 2248 m. , sabato 6 giugno, durante unescursione sociale del Gruppo Lupi, ho voluto portare la bandiera dellAlbania e il caratteristico copricapo Qeleshe: un gesto di vicinanza agli albanesi che in questi giorni, in migliaia, sono scesi in difesa della loro terra contro la svendita del proprio territorio ancora integro a speculatori stranieri.
L'Albania non è in vendita: è questo il senso autentico della parola Patria, non certo quello che implica aggressioni imperialiste a stati sovrani o la corsa agli armamenti per difendere gli interessi di pochi capitalisti o l'essere subalterni ai sionisti, alla NATO e agli USA di Trump.
Migliaia di persone sono scese nelle strade di Tirana per protestare contro il progetto che porta la firma della società collegata ad Affinity Partners, il fondo dinvestimento fondato da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Uniniziativa immobiliare da circa 1,4 miliardi di euro che punta a trasformare lex isola militare e una vasta area della costa meridionale albanese in una destinazione di lusso ed esclusiva per il turismo internazionale.
Il progetto dovrebbe essere realizzato su diversi ettari del paesaggio costiero protetto Vjosa-Narta a Zvernec e sull'isola adriatica disabitata di Sazan.
Una battaglia che è allo stesso tempo ambientalista e politica.
Le critiche infatti non si limitano solo allaspetto ecologico: una parte degli albanesi, vede nel progetto di Kushner il simbolo di un modello di sviluppo che privilegia investitori stranieri e grandi operazioni immobiliari a scapito dei diritti e della partecipazione delle comunità locali alla gestione del territorio.
I manifestanti hanno intonato slogan come "L'Albania appartiene agli albanesi" mentre mostravano cartelli con la scritta "Giù le mani da Vjosa-Narta".
Cosa centra il Pollino, perché ne parli? La cosa non ci riguarda..., potrebbe obiettare qualcuno
Le battaglie in difesa del territorio e dellambiente intanto riguardano tutti, sono battaglie di civiltà: la salvaguardia del bene comune si declina anche a livello internazionale. Dovremo essere contenti dellesistenza di certe aree protette anche se non le visiteremo mai, per il loro valore in sé, per la biodiversità che racchiudono e affinché ne godano in futuro le nuove generazioni. E poi, il Pollino ha un legame speciale con lAlbania, sia per la presenza delle minoranze Arbëreshë che per la presenza dei pini loricati, presenti sulle sue montagne.
SHQIPËRIA NUK ËSHTË NË SHITJE!
Saverio De Marco
Guida Ufficiale Parco Nazionale del Pollino
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