Grande partecipazione oggi ad Episcopia per la manifestazione Walk of Life,promossa dallIstituto Don Bosco in collaborazione con la Fondazione Telethon e con il Comune di Episcopia che ha ospitato levento presso la Piana di Santa Maria insieme ai comuni di Chiaromonte , Francavilla in Sinni, Latronico, Fardella, Carbone e Teana,in una giornata dedicata ai valori della solidarietà, della salute, dellinclusione e della partecipazione civica.



Liniziativa ha coinvolto studenti, famiglie, istituzioni e cittadini provenienti dai comuni limitrofi, confermando ancora una volta limportanza della collaborazione tra scuola, enti locali e comunità nella promozione di percorsi educativi e sociali condivisi.



Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui il Procuratore della Repubblica di Lagonegro, i sindaci del territorio, lassessore Regionale Cupparo ,il Garante della Natura , il Presidente del GAL , la Direttrice Scolastica Regionale, la Responsabile Telethon per la Basilicata.



Nel corso della giornata, i partecipanti hanno condiviso momenti di cammino, confronto e aggregazione, in un clima di entusiasmo e partecipazione che ha coinvolto lintera comunità. La Walk of Life si è confermata unimportante occasione per promuovere stili di vita sani, il rispetto dellambiente e il senso di appartenenza al territorio, il principio della solidarietà e del dono.



Un sentito ringraziamento va allIstituto Don Bosco per lorganizzazione dellevento ed in particolare ai Professori Bonavita, Ciminelli, Ielpo e Giacoia, ideatori del progetto,ai comuni limitrofi che hanno aderito alliniziativa, alle autorità intervenute, ai volontari, alla Proloco,alla Polizia Municipale, all Arma dei Carabinieri,agli insegnanti, agli studenti e a tutti i cittadini che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo della manifestazione.



La riuscita della giornata rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, scuola e comunità possa generare occasioni di crescita, condivisione e valorizzazione del territorio, lasciando un messaggio positivo per il futuro delle nuove generazioni, richiamando lattenzione sullimportanza della ricerca scientifica e del sostegno alle persone affette da malattie genetiche rare.