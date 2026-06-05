Dal 6 al 10 giugno 2026, presso il Circolo Velico Lucano di Policoro, si svolgerà la seconda edizione della Summer School, levento di punta che chiude il progetto OrientaMenti. Promossa dallUniversità degli Studi della Basilicata e curata dal Centro di Ateneo POLiS (Percorsi di Orientamento, Lifelong learning e supporto agli Studenti), l'iniziativa punta a traghettare gli studenti delle scuole superiori verso la scelta universitaria attraverso un metodo innovativo che affianca didattica e natura.



Il progetto, avviato nel 2022 e finanziato nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M4C1-24, D.M. n. 934 del 03/08/2022), nasce con l'obiettivo di accompagnare, incoraggiare e sostenere le studentesse e gli studenti nel delicato passaggio dalla scuola secondaria alluniversità.



I numeri e le scuole coinvolte

La cinque giorni lucana, articolata in due turni, vedrà la partecipazione complessiva di circa 500 studenti e studentesse, accompagnati dai loro docenti, provenienti dagli istituti secondari di secondo grado di Potenza, Melfi, Marsicovetere, Bernalda, Ferrandina e Moliterno.



Il metodo: "Learning by doing" e orientamento outdoor

Il cuore dell'iniziativa è rappresentato dai Percorsi laboratoriali allaperto guidati dai docenti Unibas. Si tratta di unesperienza di Orientamento Outdoor dove la natura diventa unaula a cielo aperto. Il programma didattico sarà arricchito da escursioni e attività sportive, tra cui vela, canoa e paddle surf, tiro con l'arco, orienteering.

L'approccio si basa sul learning by doing: le sfide fisiche e relazionali offerte dal contesto naturale si trasformano in opportunità di crescita personale, utili a sviluppare competenze sociali, cognitive e una maggiore autoconsapevolezza nelle scelte future.



Il percorso si concluderà con le attività trasversali "LabOrienta  Un Mare di Possibilità", condotte da esperti di orientamento che affiancheranno i ragazzi nell'elaborazione di un progetto di vita personale e professionale, fornendo loro strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e serenità non solo il passaggio verso il mondo accademico o lavorativo, ma le scelte e le transizioni che definiranno il loro futuro.



Linaugurazione delliniziativa avrà luogo presso il Circolo Velico Lucano di Policoro, il 6 giugno p.v., alle ore 15:00, per quanto riguarda il primo turno, e l8 giugno p.v., alle ore 15:00, per il secondo turno. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali dellAteneo, del Comune di Policoro, del Centro Universitario Sportivo Unibas, dellAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, e dellUfficio Scolastico Regionale, a cui farà seguito lillustrazione del programma delle attività da parte della Direttrice del Centro di Ateneo POLiS, prof.ssa Ada Braghieri.

