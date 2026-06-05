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|Policoro celebra la Giornata Mondiale del Servizio Sociale
5/06/2026
| Harambee, termine swahili che significa lavorare insieme e richiama alla responsabilità condivisa per superare le disuguaglianze.
Liniziativa è promossa dallOrdine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti sociali e del Comune di Policoro, di numerose istituzioni e fondazioni locali, e questanno si ispira al tema internazionale di "Co-costruire speranza e armonia: un appello di Harambee per unire società divise".
In occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale - ha dichiarato lAssessora Mastronardi- desidero esprimere, a nome dellAmministrazione comunale, il più sincero ringraziamento allOrdine regionale degli Assistenti Sociali per aver scelto Policoro come sede di approdo e di ri-partenza di un servizio fondamentale per le nostre comunità. Questa giornata è un'importante occasione per valorizzare il ruolo del servizio sociale e per rinnovare il nostro impegno nel rafforzare le politiche di welfare, promuovendo reti di collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità locale. Investire nel sociale significa investire nel futuro delle nostre città, nella coesione sociale e nel benessere collettivo. A tutti gli operatori va il nostro riconoscimento e il nostro sostegno per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno."
Lappuntamento è per le ore 09:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro dove
dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Policoro, Enrico Bianco, dellAssessore regionale Cosimo Latronico e dellAssessora comunale Cinzia Mastronardi, si darà il via lavori con gli interventi Marilene Ambroselli, Presidente CROAS Basilicata e di Giuseppe Palo, Consigliere Nazionale Ordine Assistenti Sociali attraverso un simbolico passaggio di consegne che segna il percorso di un mandato che va nella continuità passando dalla metafora del Volo a quella della Navigazione.
La sessione mattutina si arricchisce con interventi magistrali del Prof. Giulio Sapelli Consigliere di Amministrazione Fondazione Eni Enrico Mattei, della ricercatrice Annalisa Percoco e dellAssistente Sociale Ariela Casartelli, Vicedirettrice Scuola IRS per il Sociale, isui temi del servizio sociale di comunità e dell'economia civile che in Basilicata si lega all'eredità di Adriano Olivetti ed Enrico Mattei.
A seguire una tavola rotonda tra i protagonisti della cooperazione sociale lucana e lintervento video di Barbara Rosina, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
Dalle ore 16:00, sotto la guida di Sigismondo Mangialardi, presso il Circolo Velico Lucano i partecipanti vivranno un'esperienza di navigazione prendere il largo, volta a sperimentare concretamente il valore del fare squadra, essenza stessa dellHarambee. Come sottolineato dal programma: "non possiamo evitare le tempeste, ma possiamo diventare capitani più abili della nostra barca".
La giornata si concluderà alle 18:30 con un aperitivo comunitario al tramonto presso il Lido Swami Beach, un momento dedicato al brindisi alla collaborazione territoriale e ai saluti finali.
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