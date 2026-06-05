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Pasolini a Matera di e con Ulderico Pesce debutta a Matera il 7 giugno

5/06/2026

A Matera, presso gli ipogei della Fondazione Sassi in via San Giovanni Vecchio n. 24, il prossimo 7 giugno alle ore 17 e 30, con replica lunedì 8 per le scuole, debutta il nuovo spettacolo che Ulderico Pesce ha dedicato al rapporto tra Pasolini e Matera.

Pasolini in pieno boom economico, sente che la civiltà contadina e i suoi valori di purezza e sincerità sono a rischio. Sente che lindustrializzazione sta distruggendo le coscienze degli italiani. E allora pensa di girare un film sulla purezza, sulla spiritualità, sulla crocifissione di Cristo. E cerca i luoghi dove girare il film che possano rievocare la Gerusalemme del tempo. Cerca in giro per lItalia ma trova solo territori corrotti dalla modernità fino a che, una mattina trova il luogo giusto.

Pasolini nei Sassi di Matera trova questo mondo puro, non corrotto dal boom economico, dal finto progresso, dal potere politico. A Matera gira il Cristo. La Crocifissione come simbolo della sconfitta della purezza, del mondo contadino. Ma questa sconfitta, in questo simbolo, diventa una vittoria. Una tensione da recuperare, unaspirazione, un impegno.

Questo impegno lo porterà a indagare dal 1972 al 1975 sulla corruzione politica dellItalia, sulla Strage di Milano e di Brescia, sulla morte di Enrico Mattei, presidente dellENI, e sul ruolo di Cefis, e di alcuni neofascisti, nellassassinio dello stesso Mattei. Indagini che finiranno nel romanzo incompiuto Petrolio e che lo porteranno a quella morte atroce allidroscalo di Ostia, assassinio che nulla ha a che fare con storie di omosessualità.

A documentare il rapporto tra Pasolini e Mattei le fotografie di Mimì Notarangelo usate come elementi scenici. Gli attori coinvolti, oltre a Ulderico Pesce, sono Nicola Cardinale, Antonio Carolillo, Lucia Laterza, Patrizia Minardi e Roberto Pietracito.

Biglietti acquistabili presso la cartolibreria Montemurro in via delle Beccherie.




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