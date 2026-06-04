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La Basilicata protagonista a Parma: il 12 giugno inaugura la mostra ''Meravigliosa Basilicata''

4/06/2026

La Basilicata, con i suoi paesaggi senza tempo, la sua profonda spiritualità e la sua straordinaria ricchezza antropologica, diventa protagonista nel cuore di Parma. Il prossimo venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18:00, presso la Libreria Diari di Bordo (Borgo Santa Brigida n. 9, Parma), verrà inaugurata la mostra fotografica collettiva "Meravigliosa Basilicata". L'iniziativa è promossa dal Circolo Culturale Lucano di Parma APS, una realtà attiva e vibrante che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i tantissimi lucani residenti in Emilia-Romagna e un vero e proprio avamposto di promozione territoriale. L'evento gode del prestigioso patrocinio istituzionale della Regione Basilicata. La mostra, curata con passione e rigore da Maria Grazia Maurella e Antonio Di Pierro, si propone come un mosaico di sguardi e prospettive. Attraverso gli scatti di diversi autori, l'esposizione ricompone la complessa e affascinante geografia lucana: dai profili lunari dei calanchi alle vette maestose del Pollino, dall'incanto millenario dei Sassi di Matera fino alle tradizioni popolari e ai dettagli più intimi dei borghi, custodi di una cultura antica ma incredibilmente viva. "Questa mostra nasce dal desiderio profondo di raccontare la nostra terra a chi ancora non la conosce, ma anche dall'esigenza di mantenere saldo il cordone ombelicale che lega noi lucani della diaspora alle nostre radici", spiegano i curatori. "Vogliamo mostrare una Basilicata 'meravigliosa' non solo per le sue bellezze da cartolina, ma per la sua anima autentica, fiera e accogliente". L'evento rappresenta un'importante testimonianza di come il patrimonio culturale della regione venga valorizzato e celebrato al di fuori dei confini regionali, stimolando anche il turismo di ritorno e l'interscambio culturale in un anno cruciale per la promozione del territorio. La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito.



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