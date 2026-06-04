SantArcangelo, studenti vincono concorso musicale internazionale 4/06/2026 Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dellIstituto Comprensivo Castronuovo di SantArcangelo hanno primeggiato in ben due categorie al concorso della Sibaritide, una manifestazione internazionale che si è tenuta presso la città di Corigliano-Rossano in Calabria e che ha visto esibirsi tantissimi giovani musicisti. Un risultato costruito negli anni e che premia lottimo lavoro svolto dagli insegnanti delle classi presenti sul territorio santarcangiolese che per loccasione nella serata del 3 giugno hanno festeggiato con le famiglie i meritati riconoscimenti attraverso un concerto di fine anno. Nelloccasione abbiamo incontrato Pietro Cerabona, docente di indirizzo musicale, il quale ci ha raccontato il tutto nei dettagli:



Ci siamo iscritti al concorso internazionale in due diverse categorie: I ragazzi seguiti dai 4 docenti di strumento musicale hanno partecipato alla sezione orchestra scolastica mentre quello seguiti dal collega Luciano Dragonetti con un quartetto di ragazzi, quattro alunni della classe di flauto traverso, si è iscritto alla categoria ensemble di flauto traverso, per cui abbiamo partecipato sia come orchestra sia come piccolo ensemble della classe di flauto traverso.

Tutto questo è stato possibile grazie all'IC Castronovo che dispone di una sezione musicale a Sant'Arcangelo. Anche presso listituto presente a Corleto Perticara che dall'anno scorso è stato accorpato esite tale opportunità, però, in questo caso, i ragazzi dellorchestra che hanno partecipato e vinto, sono gli alunni che frequentano le sedi presenti a SantArcangelo e San Brancato delle classi seconda e terza. Come orchestra abbiamo conseguito un punteggio di 98 su 100, un risultato eccellente e che ci ha visti primeggiare su ben 31 orchestre scolastiche provenienti da ogni dove come per esempio Rieti, dalla Sicilia, dalla Calabria, l'isola Capo Rizzuto, dalla Puglia, dalla stessa Matera, insomma, una grande bella impresa.



La premiazione la faranno l'8 giugno?

Esatto, però data la distanza non andremo a ritirare i premi. In ogni caso, grazie agli attestati ricevuti in via telematica abbiamo proceduto a consegnare le copie di questi durante il concerto di questa sera. Nel concerto che ha coinvolto oltre gli studenti premiati si sono esibiti anche le classi prime che essendo più piccoli affrontano un percorso un po' più semplificato.



Insomma una vera e propria scuola di musica.

L'indirizzo musicale a Sant'Arcangelo è stato istituito, se non erro, nellanno scolastico 2001-2002 ed allora si chiamava appunto indirizzo musicale mentre adesso ha cambiato denominazione in percorsi ad indirizzo musicale. È una materia in più ed è a scelta dei genitori. Laddove si decide intraprendere questo percorso la materia diventa obbligatoria per tutti e tre gli anni, quindi è materia curriculare a tutti gli effetti. Gli studenti partono praticamente da zero dato chela maggior parte di questi non ha nessuna esperienza musicale. Quindi cominciano in prima media e nell'arco dei tre anni riescono a raggiungere, in alcuni casi, degli ottimi risultati. Abbiamo anche dei ragazzi che poi, già in seconda e in terza, si iscrivono parallelamente anche ai corsi propedeutici del Conservatorio. A Viggiano abbiamo questa risorsa, infatti due ragazze della classe di flauto traverso frequentano parallelamente anche i percorsi propedeutici del Conservatorio che si avviano prima di iscriversi allaccademico, perché il Conservatorio è l'Università della musica.



Ad insegnare musica siete più insegnanti.

Siamo in quattro, il sottoscritto ad insegnare clarinetto, Giulio Dammiano al pianoforte, Luciano Dragonetti al flauto traverso e Giuseppe Vastarella alla chitarra. Quindi è un insegnamento specifico, con insegnanti specialisti di quello strumento e ci dividiamo in due attività: lezione individuale, o a coppia di due e il laboratorio di musica dinsieme, teoria, solfeggio e quant'altro. Quindi gli alunni oltre alle trenta ore del curriculare ordinario, seguono tre ore in più a settimana per l'indirizzo musicale, con due rientri ed hanno regolare voto in pagella ed una prova d'esame finale.



Di risultati ne avete ottenuti tanti.

La cosa sorprendente è quando spesso i genitori dicono: ma mio figlio non sa suonare niente, come fa alla fine dei tre anni a raggiungere un obiettivo, un risultato anche prestigioso tipo quest'anno? Questo è motivo di orgoglio, di soddisfazione per noi, perché i ragazzi vengono coinvolti, stimolati, incoraggiati a svolgere questo percorso e a volte danno dei risultati brillanti. Non a caso abbiamo ricevuto i complimenti dallorganizzazione del concorso, dove ci dicevano che la nostra orchestra era composta da bravi ragazzi e ragazze con grandi qualità e di altissimo livello. A tal proposito ci tengo a precisare che la commissione del concorso internazionale prevedeva la presenza di docenti professionisti, direttori d'orchestra tra i quali uno che dirige al Festival di Sanremo ed ha collaborazioni importanti con artisti internazionali. Ne consegue una giuria di elevata professionalità nonché di visibilità internazionale.



Lei è di SantArcangelo, un punto di riferimento ancor più presente per le famiglie.

Questo è il mio diciottesimo anno di ruolo, personalmente sono emotivamente più coinvolto in quanto essendo di Sant'Arcangelo vivo il mio lavoro con ancora più passione. In questi anni abbiamo fatto tanto, come la rassegna Armonizziamoci che purtroppo, ahimè, si è interrotta con il Covid, dove abbiamo ospitato il primo anno 13 orchestre scolastiche di rilievo. Allinaugurazione della prima edizione, abbiamo avuto come ospite il premio Oscar, Nicola Piovani che è stato ospite a SantArcangelo per tre giorni ed ha sostenuto fortemente questa attività. Siamo arrivati alla tredicesima edizione prima della pandemia, poi, abbiamo dovuto interrompere. Questa manifestazione era stata utile anche per creare diversi gemellaggi. Sant'Arcangelo ha dato anche origine all'orchestra giovanile della Basilicata OGDB che prevedeva un insieme di 14 scuole di tutta la regione con una rappresentanza di 8 alunni per ogni scuola. Abbiamo dato vita a tanti concerti, sia nel nostro istituto capofila dove nacque questa rete di scuole di musica, sia a Matera che Potenza, con ospiti di rilievo internazionale. Insomma, abbiamo dato sempre grande risonanza a SantArcangelo dal punto di vista musicale a livello scolastico e ne siamo orgogliosi.



Le basi per un futuro sempre più prosperoso ci sono.

Per il futuro ci riproponiamo eventualmente di riorganizzare la rassegna Armonizziamoci e anche la partecipazione ad altri concorsi, daltronde visti i risultati ottenuti, perché dovremmo fermarci! Certo, questi ragazzi noi ce li abbiamo solo per tre anni, quindi dopo averli cresciuti e formati passano alle superiori, però dargli delle basi importanti ed avviarli nel campo della musica è per noi molto importante. Anzi, vorrei sottolineare il progetto di ex-alunni, cioè gli alunni che rientravano e continuavano il percorso intrapreso nonostante il passaggio alle superiori. Lo abbiamo dovuto interrompere anche se questanno abbiamo avuto la presenza di due ex-alunne, Francesca Arbia al basso elettrico e Bianca Bulfaro alla chitarra elettrica che hanno supportato l'orchestra ed hanno fatto le prove con noi. Sono delle ragazze affezionate allorchestra, quindi loro hanno scelto di continuare a collaborare con noi. Si è creato un legame non solo con loro ma anche con tanti altri ragazzi, peccato per il periodo del covid che ha un po' interrotto queste relazioni. Però queste due ragazze vengono fuori orario a fare le prove regolarmente, partecipano e quindi il nostro ringraziamento va anche a queste due musiciste che si sono messe a disposizione e ci hanno supportato effettivamente in tutte queste attività.



Daltronde le componenti per una buona riuscita sono diverse e tutte importanti.

Senza supporto, da soli, non si può realizzare quanto di buono abbiamo ottenuto fino ad oggi e in questo un ruolo fondamentale va attribuito alla dirigente Michela Antonia Napolitano che ci sostiene da sempre e a tutti i colleghi oltre al personale ATA e la DSGA.



Carlino La Grotta

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