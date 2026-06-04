A Latronico un evento contro il bullismo 4/06/2026 Un abbraccio vale più di 1000 like. È questo il messaggio che accompagnerà la due giorni in programma l8 e il 9 giugno a Latronico, promossa dal Comune di Latronico in collaborazione con la Fondazione Carolina, il Consiglio regionale della Basilicata e il Corecom Basilicata. Due giornate dedicate ai ragazzi, alle famiglie, alla scuola e allintera comunità educante per riflettere sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, partendo dalla storia di Carolina Picchio e dal valore della prevenzione, dellascolto e della responsabilità condivisa.

Liniziativa nasce da un forte impegno dellassessore alle Politiche sociali del Comune di Latronico, Maria Filomena Desina, che ha voluto costruire un percorso capace di coinvolgere istituzioni, mondo scolastico e associazionismo in un momento di confronto autentico e di crescita collettiva. Un lavoro organizzativo importante che punta a trasformare la sensibilizzazione in azione concreta, mettendo al centro il benessere dei più giovani e il ruolo fondamentale degli adulti nella costruzione di relazioni sane e consapevoli.

Il primo appuntamento si terrà l8 giugno alle ore 18.00 presso il Cinema Nuova Italia di Latronico con lincontro di formazione e sensibilizzazione Le parole fanno più male delle botte - La storia di Carolina, rivolto ai ragazzi e allintera comunità educante. Dopo lapertura affidata a Paola Ponzo, referente scolastica per bullismo e cyberbullismo, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Latronico Fausto Alberto De Maria, dellassessore alle Politiche sociali Maria Filomena Desina, della presidente del Corecom Basilicata Assunta Mitidieri e della vicepresidente dellIstituto Comprensivo Don Bosco di Latronico Rosanna Viola. Interverranno inoltre Filomena Iannotta, referente dellassociazione Il Cielo nella Stanza, i dirigenti scolastici Serena Trotta di Lauria e Vito Carlomagno di Lagonegro, e il consigliere regionale Mario Polese, primo firmatario della norma che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione e contrasto in Basilicata. Una legge approvata allunanimità dal Consiglio regionale che ha introdotto importanti innovazioni, attribuendo al Corecom Basilicata un ruolo centrale nelle attività di coordinamento, prevenzione, media education e sensibilizzazione sul territorio Particolarmente significativa sarà la testimonianza di Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione Carolina e padre di Carolina Picchio, affiancato dal formatore Diego Buratta. Lincontro sarà moderato dalla giornalista Cristina Longo.

Il 9 giugno alle ore 10.00 nellAula Magna delle Scuole Medie di Latronico, liniziativa proseguirà con una mattinata interamente dedicata alle alunne e agli alunni delle scuole. Dopo i saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale di Latronico Maria Cerminara, sarà presentata la nuova legge regionale sul bullismo e sul cyberbullismo. La legge, sostenuta trasversalmente dalle forze politiche regionali, rappresenta un passo avanti concreto nella tutela dei minori e nel sostegno alle famiglie, rafforzando il coinvolgimento delle scuole, degli enti locali e delle associazioni impegnate nella promozione di una cittadinanza digitale responsabile. A seguire, Paolo Picchio, padre di Carolina e presidente onorario della Fondazione Carolina, insieme al formatore Diego Buratta, incontreranno gli studenti in un momento di dialogo e confronto diretto sui temi del rispetto, della responsabilità digitale e del valore delle relazioni umane, portando una testimonianza autentica sul peso delle parole, sulla responsabilità individuale e sulla necessità di costruire comunità capaci di accogliere, ascoltare e proteggere. La mattinata sarà moderata da Eva Immediato e Maria Filomena Desina.

Latronico si prepara così a vivere due giornate dal forte valore educativo e civile, nelle quali istituzioni, scuola e famiglie si ritroveranno unite da un messaggio chiaro: Nellepoca dei social network e della comunicazione istantanea, nessun like potrà mai sostituire la forza di un gesto umano, di una presenza concreta e di un abbraccio. Perché la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo passa prima di tutto dalla capacità di costruire relazioni autentiche e una comunità che non lasci indietro nessuno.

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