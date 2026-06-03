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In ricordo di Pino Castronuovo

3/06/2026

Venerdì 29 maggio è morto a Napoli Pino Castronuovo.
Era nato a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, e ha mantenuto sempre un forte legame identitario con la sua terra d'origine pur avendo vissuto e lavorato a lungo a Napoli.
È figura storica della sede RAI della Campania, all'interno della quale ha ricoperto per anni il ruolo di coordinatore dei telecineoperatori facendosi apprezzare per la professionalità, i modi garbati e la massima disponibilità.
Prima del suo lungo percorso in RAI, Pino Castronuovo ha lavorato come fotoreporter per l'Agenzia Italia. Insieme al giornalista Giuseppe Mariconda ha inoltre pubblicato il libro fotografico "Napoli in bianco e nero, che raccoglie 162 scatti storici dedicati alla cronaca, agli eventi e ai personaggi del dopoguerra napoletano.
Voglio evidenziare il suo legame con la Basilicata raccontando unesperienza vissuta insieme, da lucani emigrati.
Nel 2006, era andato da due anni in pensione, ci incontrammo al mio studio di Fuorigrotta (Napoli), nella zona dove lui abitava. Io curavo il portale internet dedicato a santAndrea Avellino e, in vista del IV centenario del suo transito al cielo, nel 2008, desideravo realizzare un documentario sul Santo. Non avevo i mezzi tecnici e le competenze per farlo e lui si rese subito disponibile ad aiutarmi coinvolgendo anche Livio Viciani, il capo dei montatori della Rai.
Ci incontrammo ogni settimana, per diversi mesi.
Il lavoro fatto con tanta dedizione fu presentato ai castronovesi nella loro Chiesa Madre il 10 agosto 2007. Pino e la moglie, che soggiornavano nella loro casa di Roccanova, erano presenti insieme a Livio Viciani.

Nicola Arbia



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