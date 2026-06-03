È cominciato oggi il percorso formativo di due studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche dellUniversità degli Studi della Basilicata, impegnati in un tirocinio di alto valore strategico e professionale presso la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata.

Gli studenti saranno coinvolti in attività di analisi su un tema di particolare attualità e complessità: la valutazione delle interferenze degli impianti da fonti rinnovabili con lassetto idraulico e idrogeologico del territorio lucano.

Liniziativa rappresenta una nuova e concreta conferma dellefficace integrazione tra mondo accademico, istituzioni regionali ed esigenze operative del territorio.

«Si tratta di unesperienza professionalizzante di particolare valore per studenti che si avvicinano in modo operativo alla professione di geologo», dichiara Michele Greco, docente di Idraulica dei reticoli idrografici. «Il tirocinio consentirà loro di confrontarsi direttamente con le attività degli uffici regionali, lavorando su progetti reali e concreti, attualmente in corso di valutazione e realizzazione sul territorio della Basilicata. Questo significa responsabilizzarli, ma anche offrire loro una formazione aderente alle esigenze effettive della pubblica amministrazione e del sistema territoriale».

Soddisfazione è stata espressa anche da Pasquale Pepe, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità: «Con lavvio di questa specifica attività diamo continuità a una visione che mette i giovani lucani al centro dello sviluppo regionale. Creare opportunità concrete di formazione sul campo, soprattutto su temi cruciali come la transizione energetica, la tutela del territorio e la salvaguardia idrogeologica, è fondamentale».

«Il contatto diretto con la macchina amministrativa e progettuale», aggiunge Pepe, «rappresenta un passaggio decisivo per costruire competenze solide e immediatamente spendibili. È anche il modo migliore per legare le nuove eccellenze professionali alla nostra terra. Investire sulle loro capacità significa dotare la Basilicata delle competenze necessarie per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide infrastrutturali, ambientali e territoriali del futuro».

Il progetto formativo Regione-Unibas non riguarda esclusivamente il corso di laurea in Geologia. La Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ha infatti sottoscritto con lAteneo lucano una convenzione quadro di tirocinio, formazione e orientamento che prevede il possibile coinvolgimento di ulteriori ambiti disciplinari. I percorsi saranno sviluppati in coerenza con le competenze dellassessorato regionale, con particolare riferimento a infrastrutture, trasporti, reti idriche, protezione civile e governo del territorio. Lobiettivo è favorire scelte professionali consapevoli attraverso un rapporto diretto tra formazione universitaria, attività amministrativa e lavoro sul campo, promuovendo una costruttiva alternanza tra studio, esperienza operativa e servizio al territorio.