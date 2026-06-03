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|Ad Aurelia Sole il Premio Semi di Futuro Il Talento delle Donne 2026
3/06/2026
|L'Università degli Studi della Basilicata esprime viva soddisfazione per il conferimento del Premio Semi di Futuro Il Talento delle Donne 2026 ad Aurelia Sole, prorettrice con delega alle Pari opportunità e alle tematiche di genere dellAteneo, nel corso della quarta edizione del Premio, tenutasi lunedì 1 giugno 2026, nella Villa del Prefetto a Potenza e promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e dall'Associazione Potenza Città per le Donne.
Il riconoscimento celebra limpegno di donne e uomini che, nei rispettivi ambiti professionali e istituzionali, contribuiscono alla costruzione di una società più equa e coesa.
Ad Aurelia Sole, già Rettrice dellUniversità della Basilicata, il premio è stato assegnato per il suo autorevole contributo nel mondo accademico e della ricerca, orientato alla promozione della parità e dell'innovazione sociale. La motivazione sottolinea inoltre come, con visione, rigore scientifico e sensibilità verso le questioni di genere", abbia ideato e sviluppato progetti capaci di generare conoscenza, opportunità e cambiamento, contribuendo a rendere l'ambiente accademico sempre più inclusivo e attento alla valorizzazione dei talenti.
Si evidenzia anche il ruolo svolto da Sole nella diffusione di una cultura fondata sull'uguaglianza, sul rispetto delle differenze e sulla piena partecipazione delle donne ai percorsi di studio, ricerca e leadership. La sua attività rappresenta un esempio significativo di come il sapere, accompagnato da una prospettiva di genere, possa trasformarsi in uno strumento concreto di crescita, innovazione e progresso per l'intera società.
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