HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ad Aurelia Sole il Premio Semi di Futuro  Il Talento delle Donne 2026

3/06/2026

L'Università degli Studi della Basilicata esprime viva soddisfazione per il conferimento del Premio Semi di Futuro  Il Talento delle Donne 2026 ad Aurelia Sole, prorettrice con delega alle Pari opportunità e alle tematiche di genere dellAteneo, nel corso della quarta edizione del Premio, tenutasi lunedì 1 giugno 2026, nella Villa del Prefetto a Potenza e promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e dall'Associazione Potenza Città per le Donne. 
Il riconoscimento celebra limpegno di donne e uomini che, nei rispettivi ambiti professionali e istituzionali, contribuiscono alla costruzione di una società più equa e coesa. 
Ad Aurelia Sole, già Rettrice dellUniversità della Basilicata, il premio è stato assegnato per il suo autorevole contributo nel mondo accademico e della ricerca, orientato alla promozione della parità e dell'innovazione sociale. La motivazione sottolinea inoltre come, con visione, rigore scientifico e sensibilità verso le questioni di genere", abbia ideato e sviluppato progetti capaci di generare conoscenza, opportunità e cambiamento, contribuendo a rendere l'ambiente accademico sempre più inclusivo e attento alla valorizzazione dei talenti.
Si evidenzia anche il ruolo svolto da Sole nella diffusione di una cultura fondata sull'uguaglianza, sul rispetto delle differenze e sulla piena partecipazione delle donne ai percorsi di studio, ricerca e leadership. La sua attività rappresenta un esempio significativo di come il sapere, accompagnato da una prospettiva di genere, possa trasformarsi in uno strumento concreto di crescita, innovazione e progresso per l'intera società.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
3/06/2026 - Tirocinanti Unibas negli uffici della Regione

È cominciato oggi il percorso formativo di due studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche dellUniversità degli Studi della Basilicata, impegnati in un tirocinio di alto valore strategico e professionale presso la Direzione generale Infrastrutture e Mobili...-->continua
3/06/2026 - Apt, Destinazione Basilicata a New York e Houston

Si è conclusa la missione negli Stati Uniti promossa dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), in collaborazione con ENIT  Agenzia Nazionale del Turismo USA, il Comune di Aliano e con il supporto della Italy-America Chamber of Commerce ...-->continua
3/06/2026 - Scanzano, il teatro come educazione: scuole e territorio insieme per la comunità educante

Sarà Scanzano Jonico a ospitare venerdì 5 giugno Teatro in Festa  Comunità Educante in Azione, il raduno promosso da AGITA ETS che mette al centro il valore educativo del teatro nelle scuole. Liniziativa riunirà studenti, docenti, educatori e operatori cul...-->continua
3/06/2026 - Ad Aurelia Sole il Premio Semi di Futuro  Il Talento delle Donne 2026

L'Università degli Studi della Basilicata esprime viva soddisfazione per il conferimento del Premio Semi di Futuro  Il Talento delle Donne 2026 ad Aurelia Sole, prorettrice con delega alle Pari opportunità e alle tematiche di genere dellAteneo, nel corso d...-->continua

E NEWS












WEB TV

2/06/2026 - A Viggiano seconda edizione di Kings Val d’Agri Cup

2/06/2026 - A Viggiano seconda edizione di Kings Val d’Agri Cup

2/06/2026 - 80 anni dalla Repubblica celebrazione a Senise

2/06/2026 - 80 anni dalla Repubblica celebrazione a Senise

31/05/2026 - A Francavilla in Sinni la storia di mamma Olimpia sulle orme giganti di Luca

31/05/2026 - A Francavilla in Sinni la storia di mamma Olimpia sulle orme giganti di Luca

30/05/2026 - Operazione nazionale ad alto impatto: migliaia di controlli, arresti e sequestri contro droga e armi

30/05/2026 - Operazione nazionale ad alto impatto: migliaia di controlli, arresti e sequestri contro droga e armi

27/05/2026 - Soccorso alpino: esercitazione interregionale a Marsico Nuovo

27/05/2026 - Soccorso alpino: esercitazione interregionale a Marsico Nuovo



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo