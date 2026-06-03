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|Venerdì 5 giugno il secondo rapporto di monitoraggio sui Cpr del Tavolo asilo e immigrazione
3/06/2026
|Verrà presentato al Polo bibliotecario di Potenza, il 5 giugno, alle 10, il secondo rapporto di monitoraggio sui Cpr del Tavolo asilo e immigrazione. Moderati dalla segretaria Cgil Potenza, Silvia Bubbico, interverranno: Carmen D'Anzi, garante provinciale delle persone private della libertà; Paolo Pesacane, presidente Arci Basilicata; Arturo Covella, avvocato Asgi; Mariele Divincenzo, referente Antigone; Rosario Gigliotti, referente Libera Basilicata; Rita Coco, della Rete comunità solidali e Sabrina del Pozzo, della Cgil nazionale.
Il rapporto fa il punto sui Cpr in Italia dopo il monitoraggio effettuato a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca dIsonzo, Macomer, Milano, Palazzo San Gervasio, Roma, Torino, Trapani.
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