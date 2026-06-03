3/06/2026 - Tirocinanti Unibas negli uffici della Regione

È cominciato oggi il percorso formativo di due studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche dellUniversità degli Studi della Basilicata, impegnati in un tirocinio di alto valore strategico e professionale presso la Direzione generale Infrastrutture e Mobili...-->continua