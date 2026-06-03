Il Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), presenta le prestigiose Giornate di Studio dedicate alla figura di Roberto Caggiano (1903-1991), illustre compositore potentino e personalità di primo piano nel panorama musicale del Novecento italiano, nonché Maestro di Ennio Morricone.

Levento, programmato presso lAula Magna 1 del Conservatorio per i giorni 8 e 9 giugno 2026, è realizzato sotto legida del MUR (Ministero dellUniversità e della Ricerca) nellambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) "Arte Viva", di cui è referente il Prof. Simone Maccaglia. La direzione scientifica e la cura dell'intera manifestazione sono affidate al Prof. Marco Giacinto Ranaldi.

Liniziativa vanta il patrocinio di rilevanti enti territoriali e scientifici, tra cui il Comune di Potenza, il Comune di Pertosa, l'Università degli Studi della Basilicata, il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, il CIDIM(Comitato Nazionale Italiano Musica), la Fondazione Ugo e Olga Levi, il Saggiatore Musicale, la Società Italiana di Musicologia e l'ANDA. Media partner ufficiale del progetto è la testata specialistica Le Salon Musical. Il comitato scientifico dell'evento è composto dai Professori Felice Cavaliere, Simone Maccaglia, Silvia Paparelli, Fabio Serani, Marco Giacinto Ranaldi, Salvatore Grimaldi, Cosimo Prontera, Antonio Smaldone e Donato Verrastro.

Il Convegno Scientifico Le sessioni accademiche si apriranno lunedì 8 giugno alle ore 10.00 presso l'Aula Magna del Conservatorio con i saluti istituzionali del Direttore, Prof. Felice Cavaliere, del Sindaco di Potenza, Dott. Vincenzo Telesca, dell'Assessore alla Cultura, Dott. Roberto Falotico, e del Sindaco di Pertosa, Dott. Domenico Barba.

Il convegno, articolato in quattro sessioni tematiche distribuite sui due giorni, vedrà la partecipazione di docenti e musicologi di chiara fama provenienti da diverse università e conservatori italiani, i quali approfondiranno lopera di Caggiano  già docente a Santa Cecilia e primo maestro di Ennio Morricone  in relazione al contesto storico, alla scuola pianistica romana e alle sue esperienze internazionali.

Il Concerto straordinario di Bruno Canino al Teatro "F. Stabile". Il momento apicale della prima giornata si terrà lunedì 8 giugno alle ore 20.00 nella cornice storica del Teatro "Francesco Stabile" di Potenza. Il Conservatorio ha lonore di ospitare un pianista di fama leggendaria, il Maestro Bruno Canino, protagonista del recital "Il NOVECENTO, introspezioni pianistiche". Il programma concertistico, di eccezionale interesse filologico, prevede lesecuzione di pagine di Scarlatti, Farina, Pick-Mangiagalli e Chick Corea, unitamente a due storiche prime esecuzioni assolute: la Romance sans Paroles op. 5 - Ronzinante di Vincenzo Ferroni e il Capriccio dello stesso Roberto Caggiano.

La Direzione del Conservatorio desidera rivolgere un caloroso invito non solo alla critica specialistica, ma allintera cittadinanza di Potenza. La presenza della comunità al Convegno e al concerto presso il Teatro "F. Stabile" rappresenta un atto fondamentale di condivisione e di orgoglio per la riscoperta di un patrimonio musicale che appartiene all'identità culturale della nostra città.

La Chiusura delle Giornate di Studio. Le giornate si concluderanno martedì 9 giugno alle ore 19.00 presso l'Aula Magna 1 del Conservatorio con il concerto "CAGGIANO. Le liriche da camera per canto e pianoforte". Levento, interamente curato dalle Scuole di Canto del Conservatorio di Potenza, offrirà una preziosa ricognizione sulla produzione vocale e sacra del compositore.

Lingresso a tutte le manifestazioni è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per il concerto al Teatro « F. Stabile » è possibile riservare i propri posti fino alle ore 13:00 di lunedì 8 giugno 2026 allindirizzo protocollo@conservatoriopotenza.it

