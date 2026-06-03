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|Potenza celebra Roberto Caggiano al Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa
3/06/2026
|Il Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), presenta le prestigiose Giornate di Studio dedicate alla figura di Roberto Caggiano (1903-1991), illustre compositore potentino e personalità di primo piano nel panorama musicale del Novecento italiano, nonché Maestro di Ennio Morricone.
Levento, programmato presso lAula Magna 1 del Conservatorio per i giorni 8 e 9 giugno 2026, è realizzato sotto legida del MUR (Ministero dellUniversità e della Ricerca) nellambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) "Arte Viva", di cui è referente il Prof. Simone Maccaglia. La direzione scientifica e la cura dell'intera manifestazione sono affidate al Prof. Marco Giacinto Ranaldi.
Liniziativa vanta il patrocinio di rilevanti enti territoriali e scientifici, tra cui il Comune di Potenza, il Comune di Pertosa, l'Università degli Studi della Basilicata, il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, il CIDIM(Comitato Nazionale Italiano Musica), la Fondazione Ugo e Olga Levi, il Saggiatore Musicale, la Società Italiana di Musicologia e l'ANDA. Media partner ufficiale del progetto è la testata specialistica Le Salon Musical. Il comitato scientifico dell'evento è composto dai Professori Felice Cavaliere, Simone Maccaglia, Silvia Paparelli, Fabio Serani, Marco Giacinto Ranaldi, Salvatore Grimaldi, Cosimo Prontera, Antonio Smaldone e Donato Verrastro.
Il Convegno Scientifico Le sessioni accademiche si apriranno lunedì 8 giugno alle ore 10.00 presso l'Aula Magna del Conservatorio con i saluti istituzionali del Direttore, Prof. Felice Cavaliere, del Sindaco di Potenza, Dott. Vincenzo Telesca, dell'Assessore alla Cultura, Dott. Roberto Falotico, e del Sindaco di Pertosa, Dott. Domenico Barba.
Il convegno, articolato in quattro sessioni tematiche distribuite sui due giorni, vedrà la partecipazione di docenti e musicologi di chiara fama provenienti da diverse università e conservatori italiani, i quali approfondiranno lopera di Caggiano già docente a Santa Cecilia e primo maestro di Ennio Morricone in relazione al contesto storico, alla scuola pianistica romana e alle sue esperienze internazionali.
Il Concerto straordinario di Bruno Canino al Teatro "F. Stabile". Il momento apicale della prima giornata si terrà lunedì 8 giugno alle ore 20.00 nella cornice storica del Teatro "Francesco Stabile" di Potenza. Il Conservatorio ha lonore di ospitare un pianista di fama leggendaria, il Maestro Bruno Canino, protagonista del recital "Il NOVECENTO, introspezioni pianistiche". Il programma concertistico, di eccezionale interesse filologico, prevede lesecuzione di pagine di Scarlatti, Farina, Pick-Mangiagalli e Chick Corea, unitamente a due storiche prime esecuzioni assolute: la Romance sans Paroles op. 5 - Ronzinante di Vincenzo Ferroni e il Capriccio dello stesso Roberto Caggiano.
La Direzione del Conservatorio desidera rivolgere un caloroso invito non solo alla critica specialistica, ma allintera cittadinanza di Potenza. La presenza della comunità al Convegno e al concerto presso il Teatro "F. Stabile" rappresenta un atto fondamentale di condivisione e di orgoglio per la riscoperta di un patrimonio musicale che appartiene all'identità culturale della nostra città.
La Chiusura delle Giornate di Studio. Le giornate si concluderanno martedì 9 giugno alle ore 19.00 presso l'Aula Magna 1 del Conservatorio con il concerto "CAGGIANO. Le liriche da camera per canto e pianoforte". Levento, interamente curato dalle Scuole di Canto del Conservatorio di Potenza, offrirà una preziosa ricognizione sulla produzione vocale e sacra del compositore.
Lingresso a tutte le manifestazioni è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per il concerto al Teatro « F. Stabile » è possibile riservare i propri posti fino alle ore 13:00 di lunedì 8 giugno 2026 allindirizzo protocollo@conservatoriopotenza.it
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