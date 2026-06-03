Maratea capitale del kayak scolastico 3/06/2026 Saranno le acque del Porto di Maratea a ospitare, venerdì 5 giugno, le Fasi Regionali di Canoa Kayak delle Attività Sportive Scolastiche della Basilicata, un importante appuntamento sportivo che porterà nella cittadina tirrenica studenti e studentesse provenienti dagli istituti scolastici della regione.

L'evento, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata nell'ambito dei Progetti Nazionali di Ampliamento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2025-2026, rappresenta il momento conclusivo del percorso regionale dedicato alla canoa kayak e offrirà ai giovani atleti la possibilità di conquistare un posto nelle successive competizioni nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FICK Campania e Basilicata  che garantirà il supporto tecnico alla manifestazione attraverso la presenza dei tecnici federali e del corpo giudicante ufficiale, assicurando il regolare svolgimento delle gare secondo i regolamenti federali - il CONI Basilicata, il Comitato Italiano Paralimpico Basilicata, Sport e Salute Basilicata, con il patrocino del Comune di Maratea e con il supporto organizzativo e tecnico dell'ASD Fly Maratea, realtà che negli ultimi anni ha contribuito in maniera significativa alla diffusione del kayak e degli sport della pagaistici sul territorio regionale.

A partire dalle ore 10.00 gli studenti si confronteranno in una serie di prove che animeranno lo specchio d'acqua del porto, trasformato per l'occasione in un vero e proprio campo gara federale. Le competizioni vedranno protagonisti ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, impegnati in una disciplina che unisce preparazione atletica, coordinazione, capacità tecniche e contatto diretto con l'ambiente naturale.

Alle ore 12.00 si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno proclamati i vincitori e le vincitrici delle diverse categorie. Per i migliori classificati si aprirà la possibilità di rappresentare la Basilicata nelle successive manifestazioni nazionali della Federazione Italiana Canoa Kayak.

L'iniziativa assume un valore che va ben oltre l'aspetto agonistico. La giornata vuole infatti promuovere tra i giovani uno stile di vita attivo, la cultura della sicurezza in acqua, il rispetto dell'ambiente marino e la conoscenza delle discipline sportive legate al mare, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale e paesaggistico della costa lucana.

«La scuola non è soltanto il luogo dell'apprendimento in aula, ma anche lo spazio in cui i giovani imparano a mettersi alla prova, a confrontarsi con gli altri e a scoprire i propri talenti. Attraverso le Attività Sportive Scolastiche vogliamo offrire agli studenti esperienze significative che uniscano formazione, benessere e partecipazione. La finale regionale di canoa kayak di Maratea rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni scolastiche, movimento sportivo e territorio, capace di trasformare il mare in una straordinaria palestra educativa.»

Giovanna Molinari

Coordinatrice Regionale di Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

«Ospitare a Maratea le Finali Regionali delle Attività Sportive Scolastiche rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per avvicinare sempre più giovani agli sport del mare, costruendo una rete di collaborazione tra scuole, istituzioni e federazione. Questa manifestazione è il risultato di un percorso che ha permesso alla Basilicata di rafforzare la propria presenza nel panorama della canoa-kayak e conferma il ruolo di Maratea come luogo ideale per la crescita sportiva e formativa delle nuove generazioni.»

Enrico Iannini

Presidente ASD Fly Maratea

L'appuntamento rappresenta una delle principali iniziative sportive scolastiche dedicate agli sport del mare in Basilicata e testimonia il lavoro svolto negli ultimi anni dall'ASD Fly Maratea, in sinergia con la Federazione Italiana Canoa Kayak, le scuole e le istituzioni regionali, per promuovere la pratica della canoa-kayak tra le giovani generazioni. Un percorso che ha consentito a Maratea di affermarsi come punto di riferimento regionale per gli sport di pagaia e come sede privilegiata per eventi sportivi, educativi e federali.



PROGRAMMA

Ore 9.00

Accoglienza delle delegazioni scolastiche e accrediti

Ore 10.00

Inizio delle gare regionali di canoa kayak

Ore 12.00

Cerimonia di premiazione



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