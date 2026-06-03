HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Walk of Life Basilicata a Episcopia il 5 giugno

3/06/2026

Il prossimo 5 giugno la Walk of Life, farà tappa a Episcopia e nei comuni dell'Alto Sinni, con una giornata interamente dedicata a Fondazione Telethon, alla promozione della ricerca scientifica e alla diffusione dei valori della solidarietà, dellinclusione e della partecipazione comunitaria.
Levento  afferma la Coordinatrice lucana Eliana Clingo - dal titolo Walk of Life ed Ecosistemi di Vita e Inclusione, rappresenta una vera e propria passeggiata per la vita: un grande momento collettivo capace di unire le scuole di più plessi, le istituzioni, le associazioni, le famiglie e i cittadini in un percorso di condivisione e sostegno concreto alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Pensata come una giornata in cui mettere al centro il valore della vita, dellinclusione, del rispetto delle diversità e della costruzione di ecosistemi umani e sociali fondati sulla partecipazione e sulla solidarietà.
La manifestazione si articolerà in due importanti momenti.
La mattina sarà dedicata alla passeggiata nella natura, riservata a circa mille studenti dellIstituto Comprensivo Don Bosco, provenienti dai comuni di Carbone, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico e Teana. Una straordinaria partecipazione studentesca che testimonia il valore educativo e sociale delliniziativa, fondata sui principi della solidarietà, dellinclusione e della cittadinanza attiva. Nel pomeriggio gli studenti saranno protagonisti di momenti artistici ed esibizioni preparate per loccasione, dai docenti di tutte le scuole, offrendo alla comunità unimportante testimonianza di partecipazione e sensibilità verso i temi della ricerca e dellinclusione.
La serata si svolgerà in Piazza Arcieri di Episcopia, con un percorso enogastronomico realizzato insieme alle attività locali e il concerto del gruppo Gli Amarimai, che farà da cornice ai saluti istituzionali, ai ringraziamenti di tutti i volontari e Enti coinvolti e ai festeggiamenti per i 18 anni del Coordinamento Lucano di Fondazione Telethon.
Diciotto anni di impegno costante - continua la Coordinatrice Clingo - durante i quali è stata costruita in tutta la Basilicata una rete straordinaria di solidarietà, volontariato attivo e sostegno alla ricerca scientifica, coinvolgendo migliaia di persone e numerose realtà territoriali.
Lintera manifestazione sarà finalizzata alla raccolta fondi da destinare a Fondazione Telethon, per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori e offrire speranza concreta a tante famiglie.
Un sentito ringraziamento va allIstituto Comprensivo Don Bosco, promotore delliniziativa, alle amministrazioni comunali dellAlto Sinni che hanno reso possibile la realizzazione dellevento, in particolare al Comune di Episcopia, ente capofila della manifestazione, alla Pro Loco Episcopia, al Gal La cittadella del Sapere, al Garante per la Natura e al gruppo Gli Amarimai.
Un plauso speciale anche a tutte le associazioni, ai volontari, alle attività commerciali e ai cittadini che, con entusiasmo e partecipazione, stanno contribuendo alla buona riuscita di questa importante giornata di solidarietà e comunità.




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
3/06/2026 - Venerdì 5 giugno il secondo rapporto di monitoraggio sui Cpr del Tavolo asilo e immigrazione

Verrà presentato al Polo bibliotecario di Potenza, il 5 giugno, alle 10, il secondo rapporto di monitoraggio sui Cpr del Tavolo asilo e immigrazione. Moderati dalla segretaria Cgil Potenza, Silvia Bubbico, interverranno: Carmen D'Anzi, garante provinciale delle persone priva...-->continua
3/06/2026 - Potenza celebra Roberto Caggiano al Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa

Il Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), presenta le prestigiose Giornate di Studio dedicate alla figura di Roberto Caggiano (1903-1991), illustre compositore potentino e pers...-->continua
3/06/2026 - Maratea capitale del kayak scolastico

Saranno le acque del Porto di Maratea a ospitare, venerdì 5 giugno, le Fasi Regionali di Canoa Kayak delle Attività Sportive Scolastiche della Basilicata, un importante appuntamento sportivo che porterà nella cittadina tirrenica studenti e studentesse provenie...-->continua
3/06/2026 - Rotonda e il "Borgo ospitale" grazie all'Apt Basilicata a Houston

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, la Basilicata è stata protagonista a Houston nellambito di una missione istituzionale promossa da AptT Basilicata, presente con il direttore Margherita Sarli, e dal Comune di Aliano, in collaborazione con EN...-->continua

E NEWS












WEB TV

2/06/2026 - A Viggiano seconda edizione di Kings Val d’Agri Cup

2/06/2026 - A Viggiano seconda edizione di Kings Val d’Agri Cup

2/06/2026 - 80 anni dalla Repubblica celebrazione a Senise

2/06/2026 - 80 anni dalla Repubblica celebrazione a Senise

31/05/2026 - A Francavilla in Sinni la storia di mamma Olimpia sulle orme giganti di Luca

31/05/2026 - A Francavilla in Sinni la storia di mamma Olimpia sulle orme giganti di Luca

30/05/2026 - Operazione nazionale ad alto impatto: migliaia di controlli, arresti e sequestri contro droga e armi

30/05/2026 - Operazione nazionale ad alto impatto: migliaia di controlli, arresti e sequestri contro droga e armi

27/05/2026 - Soccorso alpino: esercitazione interregionale a Marsico Nuovo

27/05/2026 - Soccorso alpino: esercitazione interregionale a Marsico Nuovo



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo