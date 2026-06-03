Il prossimo 5 giugno la Walk of Life, farà tappa a Episcopia e nei comuni dell'Alto Sinni, con una giornata interamente dedicata a Fondazione Telethon, alla promozione della ricerca scientifica e alla diffusione dei valori della solidarietà, dellinclusione e della partecipazione comunitaria.

Levento  afferma la Coordinatrice lucana Eliana Clingo - dal titolo Walk of Life ed Ecosistemi di Vita e Inclusione, rappresenta una vera e propria passeggiata per la vita: un grande momento collettivo capace di unire le scuole di più plessi, le istituzioni, le associazioni, le famiglie e i cittadini in un percorso di condivisione e sostegno concreto alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Pensata come una giornata in cui mettere al centro il valore della vita, dellinclusione, del rispetto delle diversità e della costruzione di ecosistemi umani e sociali fondati sulla partecipazione e sulla solidarietà.

La manifestazione si articolerà in due importanti momenti.

La mattina sarà dedicata alla passeggiata nella natura, riservata a circa mille studenti dellIstituto Comprensivo Don Bosco, provenienti dai comuni di Carbone, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico e Teana. Una straordinaria partecipazione studentesca che testimonia il valore educativo e sociale delliniziativa, fondata sui principi della solidarietà, dellinclusione e della cittadinanza attiva. Nel pomeriggio gli studenti saranno protagonisti di momenti artistici ed esibizioni preparate per loccasione, dai docenti di tutte le scuole, offrendo alla comunità unimportante testimonianza di partecipazione e sensibilità verso i temi della ricerca e dellinclusione.

La serata si svolgerà in Piazza Arcieri di Episcopia, con un percorso enogastronomico realizzato insieme alle attività locali e il concerto del gruppo Gli Amarimai, che farà da cornice ai saluti istituzionali, ai ringraziamenti di tutti i volontari e Enti coinvolti e ai festeggiamenti per i 18 anni del Coordinamento Lucano di Fondazione Telethon.

Diciotto anni di impegno costante - continua la Coordinatrice Clingo - durante i quali è stata costruita in tutta la Basilicata una rete straordinaria di solidarietà, volontariato attivo e sostegno alla ricerca scientifica, coinvolgendo migliaia di persone e numerose realtà territoriali.

Lintera manifestazione sarà finalizzata alla raccolta fondi da destinare a Fondazione Telethon, per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori e offrire speranza concreta a tante famiglie.

Un sentito ringraziamento va allIstituto Comprensivo Don Bosco, promotore delliniziativa, alle amministrazioni comunali dellAlto Sinni che hanno reso possibile la realizzazione dellevento, in particolare al Comune di Episcopia, ente capofila della manifestazione, alla Pro Loco Episcopia, al Gal La cittadella del Sapere, al Garante per la Natura e al gruppo Gli Amarimai.

Un plauso speciale anche a tutte le associazioni, ai volontari, alle attività commerciali e ai cittadini che, con entusiasmo e partecipazione, stanno contribuendo alla buona riuscita di questa importante giornata di solidarietà e comunità.



