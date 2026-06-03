Sono in corso e proseguiranno fino al 9 giugno le premiazioni dei concorsi Medioevo Fantastico rivolti alle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado dei 12 comuni sottoscrittori del protocollo dintesa Fantastico Medioevo, il progetto promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.



I concorsi, realizzati in collaborazione con lUfficio scolastico regionale di Basilicata, hanno puntato a promuovere fra i più giovani la conoscenza del Medioevo lucano attraverso i linguaggi della creatività come il disegno (scuole Primarie), lillustrazione e la scrittura creativa (scuole Secondarie di primo grado) il cortometraggio (scuole Secondarie di secondo grado).



Le classi risultate vincitrici dei concorsi sono 19 e appartengono agli istituti scolastici di Acerenza, Banzi, Genzano di Lucania, Melfi, Palazzo San Gervasio, Rionero in Vulture e Venosa. Gli elaborati premiati rileggono luoghi, personaggi e vicende del Medioevo in Basilicata, distinguendosi per originalità, completezza dei contenuti, tecniche artistiche, creatività, correttezza storica.



Speciali i premi che vengono assegnati alle prime tre classificate per ogni ordine di scuola: giochi componibili forniti dallo sponsor tecnico Villabebè Giokids e libri illustrati con modelli da costruire a tema Medioevo per le Primarie, giochi da tavolo e fumetti a tema Medioevo per le Secondarie di primo grado, laboratori di cinematografia, fotografia per smartphone, creative design e modellazione 3D per le Secondarie di secondo grado.



A tutti gli studenti che hanno partecipato ai concorsi, circa 400, e ai docenti che li hanno accompagnati in questo percorso, vengono assegnati degli attestati di merito per limpegno e labilità profusi nel rileggere il Medioevo in Basilicata, unendo approfondimento storico e linguaggi creativi, e nel raccontare in modo originale il proprio territorio. Gli elaborati dei concorsi saranno pubblicati sul sito di Fantastico Medioevo.



Da settembre il progetto per le scuole proseguirà inoltre attraverso il ciclo di incontri con gli autori dei volumi della collana editoriale realizzata con Editori Laterza, appuntamenti avviati lo scorso aprile e dedicati alle scuole Secondarie di II grado.



