Eccezionale risultato per la Basilicata alla prova nazionale della IX edizione del Premio Leopardi per le scuole superiori. Nicole Pia DArino, studentessa della V A del Liceo Classico Isabella Morra di Senise, in rappresentanza della Basilicata, si è classificata al secondo posto. Il premio è stato assegnato durante la Cerimonia di premiazione che si è svolta oggi pomeriggio presso il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, a Recanati. La giuria ha motivato lassegnazione del premio allelaborato della studentessa lucana, riconoscendone lapprofondita conoscenza delle implicazioni filosofiche dellopera leopardiana e delle sue connessioni al pensiero contemporaneo. Primo classificato è stato lo studente del Lazio e terza classificata la studentessa del Piemonte. A consegnare il premio sono stati la contessa Leopardi, discendente del poeta-filosofo recanatese, e il Presidente del CNSL.