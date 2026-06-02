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Premio Leopardi,eccellenza lucana: Nicole Pia DArino conquista il secondo posto

2/06/2026

Eccezionale risultato per la Basilicata alla prova nazionale della IX edizione del Premio Leopardi per le scuole superiori. Nicole Pia DArino, studentessa della V A del Liceo Classico Isabella Morra di Senise, in rappresentanza della Basilicata, si è classificata al secondo posto. Il premio è stato assegnato durante la Cerimonia di premiazione che si è svolta oggi pomeriggio presso il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, a Recanati. La giuria ha motivato lassegnazione del premio allelaborato della studentessa lucana, riconoscendone lapprofondita conoscenza delle implicazioni filosofiche dellopera leopardiana e delle sue connessioni al pensiero contemporaneo. Primo classificato è stato lo studente del Lazio e terza classificata la studentessa del Piemonte. A consegnare il premio sono stati la contessa Leopardi, discendente del poeta-filosofo recanatese, e il Presidente del CNSL.



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