South Bike Show Sibari: conclusa la decima edizione 2/06/2026 Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la decima edizione del South Bike Show Sibari, manifestazione che nel fine settimana ha trasformato Piazza Rosa dei Venti in un grande palcoscenico dedicato alla passione per i motori, alla cultura custom e all'intrattenimento.



Per tre giorni migliaia di visitatori, motociclisti, club e appassionati provenienti da ogni parte d'Italia hanno raggiunto Marina di Sibari, confermando la crescita costante di un evento che, anno dopo anno, si afferma tra gli appuntamenti motociclistici più importanti del Mezzogiorno.



Non solo moto custom e Harley-Davidson, ma anche touring, sportive, café racer, chopper, bagger e special hanno attirato l'attenzione del pubblico, dimostrando come il South Bike Show sia ormai diventato un punto di incontro per tutti gli amanti delle due ruote, senza distinzione di stile o provenienza. Numerosa la presenza di motociclisti giunti da Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e da diverse regioni del Centro e Nord Italia, a conferma della crescente notorietà della manifestazione a livello nazionale.



Tra spettacoli, musica live, esibizioni artistiche, show di fuoco, pole dance, area espositiva, stand commerciali, food village e raduni, l'evento ha regalato un fine settimana ricco di emozioni, culminato nella prestigiosa premiazione delle migliori motociclette presenti in concorso.



A conquistare il riconoscimento più ambito, il Best in Show 2026, è stata la spettacolare Buell S1 realizzata da Low Special Parts di Nola. La moto ha impressionato la giuria per l'originalità del progetto, la qualità delle lavorazioni e l'equilibrio complessivo della preparazione, aggiudicandosi il soggiorno per due persone all'Italian Bike Week di Lignano Sabbiadoro.



Tra le protagoniste della Top 20 si sono distinte numerose Harley-Davidson e special provenienti da tutta Italia. Il primo posto è stato conquistato dalla Harley-Davidson Electra Glide del 1998 realizzata da Stray Garage di Rossano, seguita dalla Harley-Davidson Road Glide Performance Bagger di Davide Seregni e dalla Harley-Davidson Shovelhead del 1976 preparata da Stile Ostile.



Grande interesse hanno suscitato anche la Harley-Davidson Softail Chopper di Custom Cycles, la Forty-Eight di Pasquale Razzaro, la FXRS Chicana, la Sportster 883 di LF Customs, la Dyna Super Glide "Northern Star", la Harley-Davidson FXD Super Glide 1450 e la Ducati 749 Streetfighter, entrate tra le dieci moto più apprezzate dell'intera manifestazione.



A completare una Top 20 di altissimo livello sono state la Ducati 900 SS di Maiolino, la Harley-Davidson Street Bob 2008 di Giuseppe Semeraro, la Harley-Davidson Night Train di Michele Vernaglia, la Harley-Davidson XL 883R di Claudia Gencarelli, la Yamaha Drag Star di Raimondi, la Sportster 883R "Karochima" firmata Low Special Parts, la Benelli 125 GT in stile café racer, la Sportster 883 "Bad Boy" di Gerry Capurso, la Sportster Chopper 2006 realizzata da Stile Ostile e la scenografica Honda Gold Wing Sidecar di Nicola Massaro, una delle moto più fotografate dell'intero weekend.



La classifica finale ha evidenziato la straordinaria varietà delle preparazioni presenti a Sibari: dalle bagger alle touring, dalle special sportive alle café racer, fino ai chopper old school e alle moto d'epoca reinterpretate in chiave moderna. Una dimostrazione concreta del livello raggiunto dai preparatori italiani e della crescente importanza del South Bike Show nel panorama nazionale.



Particolarmente apprezzata anche la presenza di esposizioni motociclistiche, spettacoli di enduro elettrico, performance artistiche e numerose attività collaterali che hanno coinvolto famiglie, curiosi e appassionati durante tutto il fine settimana.



La qualità delle moto in esposizione e l'alto livello delle preparazioni presentate hanno confermato la crescita costante della manifestazione, resa possibile anche grazie alla collaborazione con Bikers Life, storica rivista italiana dedicata al mondo custom e delle due ruote, da anni impegnata nella valorizzazione dei principali eventi motociclistici nazionali. Un contributo importante che ha permesso al South Bike Show di consolidare il proprio prestigio e di richiamare a Sibari preparatori, officine specializzate, motoclub e appassionati provenienti da tutta Italia.



Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per l'affluenza registrata e per il livello qualitativo delle moto in concorso. Un particolare ringraziamento va all'Amministrazione Comunale di Cassano all'Ionio per il sostegno e la disponibilità dimostrati. Una collaborazione preziosa che ha contribuito alla riuscita del South Bike Show Sibari 2026 e alla valorizzazione del territorio.



"Festeggiare il decimo anniversario con una partecipazione così importante è motivo di grande orgoglio. Il South Bike Show continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per il motociclismo del Sud Italia, unendo passione, amicizia, turismo e valorizzazione del territorio", hanno dichiarato gli organizzatori al termine della manifestazione.



Con il successo dell'edizione 2026, il South Bike Show Sibari conferma il proprio ruolo di evento simbolo della cultura biker nel Mezzogiorno e dà appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione ancora più ricca di spettacoli, motori e passione.



Dieci anni di passione, motori e cultura custom nel cuore del Sud Italia.

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