Bernalda, confronto su neurodegenerazione e formazione sanitaria 1/06/2026 Fare rete non solo per rafforzare la medicina territoriale, ma anche per implementare la formazione. Una nuova mission, emersa con forza nel seminario multidisciplinare di aggiornamento Ecm che si è tenuto pochi giorni fa a Bernalda, su iniziativa dei Padri Trinitari. Unambizione, che punta anche allutilizzo delle nuove dimensioni della tecnologia per unofferta sempre più efficace anche nei casi più difficili. Professionisti e operatori provenienti da più regioni dItalia si sono messi a confronto per partecipare alla giornata di studio e per affrontare i temi della prevenzione, diagnosi, presa in carico e riabilitazione nelle patologie neurodegenerative.

Il direttore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari, Vito Campanale, nel salutare i professionisti provenienti da diverse regioni italiane ha evidenziato: La nostra organizzazione opera in Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Polonia, con lobiettivo non solo di offrire servizi di assistenza alle persone più fragili e risposte concrete ai territori in cui siamo presenti, ma anche di promuovere la crescita professionale attraverso la formazione. In qualità di provider accreditato a livello nazionale, investiamo costantemente nellaggiornamento dei nostri operatori e di professionisti esterni, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi sociosanitari. Il tema della giornata ha messo al centro della discussione linvecchiamento della popolazione, particolarmente evidente anche in Basilicata e che impone una profonda evoluzione dei modelli assistenziali. In questo contesto - ha detto ancora Campanale - il Piano Sanitario Regionale Basilicata 2026-2030 individua come priorità la gestione delle cronicità e delle fragilità. Le malattie neurodegenerative rappresentano un ambito particolarmente significativo per mettere in pratica questo approccio. La giornata formativa è nata proprio con lobiettivo di favorire una visione integrata e multidisciplinare.



La sfida attuale - ha affermato Andrea Gigliobianco, direttore sanitario Asm di Matera - è quella delle cronicità ... e il Piano sanitario regionale ce lo ricorda. La sfida è quella della connessione fra tutti i professionisti, che è necessaria per assolvere i nostri compiti sempre più difficili complessi. Per assistere bene occorre investire in ricerca e anche nellassistenza o nella vicinanza che posso assicurare, ad esempio, i caregiver, che rappresentano limportanza che può avere il contesto familiare nellessere vicini a questi pazienti. La longevità è un bellelemento, ma richiede prevenzione e attenzione, anche allalimentazione.

La formazione, nel guardare al presente deve necessariamente proiettarsi verso il futuro, sfruttando le novità e opportunità offerte da scienza e ricerca. Istruttivo, a tal proposito, il contributo del direttore Medico del Centro di Riabilitazione dei padri Trinitari Quarto di Palo di Andria, Mario Damiani, che si è soffermato sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Si tratta - ha spiegato - di un insieme di strategie, strumenti e tecniche utili a sostenere la comunicazione anche nelle malattie neurodegenerative, come Alzheimer, afasia progressiva primaria, SLA e demenze frontotemporali. Il suo utilizzo è previsto nelle linee guida e nei PDTA e dunque si impone una formazione adeguata degli operatori. Lobiettivo principale è mantenere il più a lungo possibile autonomia, partecipazione sociale e qualità della vita. La CAA a bassa tecnologia utilizza tabelle cartacee, fotografie, libri di comunicazione, scrittura e simboli. La CAA high-tech comprende tablet, smartphone e comunicatori vocali con app dedicate. La scelta degli ausili deve essere personalizzata in base alle capacità motorie, cognitive e linguistiche residue della persona. Grande importanza assume il coinvolgimento di familiari e caregiver. Ausili visivi, album dei ricordi e calendari aiutano memoria autobiografica e conversazione. Luso di smartphone e immagini familiari favorisce spesso una comunicazione più naturale e socialmente accettata. Lintelligenza artificiale può supportare riconoscimento del linguaggio, semplificazione dei testi e supporto alla memoria, oltre a sostenere la conversazione.

Lassessore della Basilicata alla Sanità, Cosimo Latronico, ha messo in risalto il lavoro dei Padri Trinitari. I Padri Trinitari - ha detto - sono unistituzione preziosissima, che si occupa di cura, di assistenza, ma anche di formazione. Compito della medicina territoriale è quello della presa in carico e dellorientamento, dellaccompagnamento e della specializzazione della risposta. Cè poi il bisogno di una integrazione tra la domanda sanitaria e quella sociale. I Padri Trinitari sono lesempio di come le strutture private convenzionate riescono ad allargare la capacità di un sistema di cura e benessere delle persone.



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