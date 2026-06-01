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|A Potenza torna il Festival delle Opportunità
1/06/2026
|Torna a Potenza il Festival delle Opportunità 2026, il grande laboratorio diffuso di idee, esperienze e connessioni che dal 3 al 5 giugno trasformerà la città in uno spazio aperto di confronto, visione e costruzione concreta del futuro.
Nato dallesperienza di Potenza Città Italiana dei Giovani e cresciuto fino a diventare uno dei più significativi appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, allinnovazione e alla crescita dei territori, il Festival si rafforza questanno grazie a una rete di alleanze istituzionali di straordinario valore.
Ledizione 2026 è infatti realizzata grazie al coinvolgimento e al partenariato della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Basilicata, del Consorzio ConUnibas dellUniversità degli Studi della Basilicata, con il sostegno di BCC Basilicata, a testimonianza di una visione condivisa che mette al centro il protagonismo giovanile, la formazione, linclusione, la parità di accesso alle opportunità e la costruzione di nuove traiettorie di sviluppo per la Basilicata.
Una sinergia forte tra istituzioni, mondo universitario, sistema cooperativo e rappresentanze territoriali che rende il Festival non soltanto un evento culturale, ma una vera piattaforma di policy territoriale capace di generare confronto, attivazione e cambiamento.
Il tema scelto per ledizione 2026 è:
Il futuro è il tempo che scegli di dare.
Un messaggio che invita a una riflessione profonda sul valore del tempo come bene comune, responsabilità collettiva e spazio generativo da abitare con consapevolezza.
Per tre giorni Potenza diventerà un ecosistema dinamico di confronto e sperimentazione con talk, workshop, laboratori esperienziali, momenti artistici, testimonianze, incontri ispirazionali e spazi di dialogo intergenerazionale, costruiti per offrire strumenti concreti a studenti, giovani professionisti, imprese, docenti, amministratori, organizzazioni e cittadini.
Il Festival delle Opportunità dichiara Antonio Candela, ideatore delliniziativa cresce perché cresce la comunità che lo rende possibile. Il partenariato con la Commissione Regionale Pari Opportunità, con il Consorzio ConUnibas e il sostegno di BCC Basilicata rappresentano la dimostrazione concreta che il futuro si costruisce quando istituzioni, formazione, credito cooperativo e territorio scelgono di condividere visione e responsabilità. Questa alleanza dà forza a unidea semplice ma rivoluzionaria: le opportunità non si attendono, si generano insieme.
Particolarmente significativo è il coinvolgimento della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, che arricchisce il Festival di una prospettiva fondamentale legata allequità, allinclusione e alla valorizzazione dei talenti femminili e delle nuove leadership.
Determinante anche il ruolo del Consorzio ConUnibas, che consolida il legame tra Festival, università e sistema delle competenze, rafforzando il dialogo tra formazione, orientamento e lavoro.
Strategico infine il sostegno di BCC Basilicata, da sempre impegnata nella promozione di percorsi di crescita, partecipazione e sviluppo comunitario, nel solco dei valori della cooperazione e della responsabilità sociale.
Tra i focus delledizione 2026: intelligenza artificiale, transizione generazionale, orientamento, cooperazione, impresa sociale, sostenibilità, cittadinanza attiva, parità di opportunità e valorizzazione delle aree interne.
Il Festival delle Opportunità 2026 si conferma così come un processo collettivo e una chiamata aperta a chiunque voglia investire tempo, energie e visione nella costruzione del domani.
Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale:
www.festivaldelleopportunita.it
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