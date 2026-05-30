Prende ufficialmente il via la gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio, i due spazi realizzati dallEnte Parco della Murgia Materana per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Basilicata nel cuore dei Sassi di Matera.



La Porta dei Parchi, ospitata nel Palazzotto del Casale in Via Casale, è il nuovo centro multimediale dedicato alla scoperta dei cinque grandi parchi lucani: Parco della Murgia Materana, Parco di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, Parco Nazionale dellAppennino Lucano Val dAgri Lagonegrese, Parco del Vulture e Parco Nazionale del Pollino. Attraverso realtà digitale, installazioni interattive, ologrammi, percorsi sensoriali e teatro ottico davanguardia, il visitatore può vivere unesperienza immersiva alla scoperta della biodiversità e dei paesaggi della regione.







Il Giardino del Silenzio, situato in Vico SantAgostino, rappresenta invece uno spazio dedicato alla quiete, alla contemplazione e allincontro. Recuperato e restituito alla comunità, il giardino offre un luogo di aggregazione e benessere dove natura, paesaggio e relazioni umane trovano un punto di equilibrio nel cuore della città storica.







Su impulso della Regione Basilicata, lEnte Parco della Murgia Materana ha ideato e realizzato i due interventi come elementi strategici per rafforzare la connessione tra Matera e il sistema delle aree protette lucane, promuovendo nuove forme di fruizione del territorio e di turismo sostenibile.







La gestione delle due strutture è affidata al consorzio La Città Essenziale, associato a Confcooperative Basilicata, capofila del raggruppamento risultato aggiudicatario del bando promosso dallEnte Parco della Murgia Materana. La Porta dei Parchi promuoverà i cinque parchi lucani anche grazie al partenariato delle cooperative che hanno già dato adesione in fase di candidatura, sempre aderenti a Confcooperative Basilicata.







«Lavvio della gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio segna un momento significativo nella strategia di valorizzazione e connessione delle nostre aree protette», così l'assessora all'Ambiente e Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello che spiega: «Si concretizza così un progetto che mette in rete le straordinarie peculiarità naturalistiche e storiche del nostro territorio, offrendo ai visitatori e alla comunità strumenti innovativi di conoscenza e spazi di vivibilità urbana. Integrare l'esperienza immersiva della biodiversità lucana nel contesto unico dei Sassi di Matera rappresenta un modello virtuoso di promozione e di turismo sostenibile. Il ringraziamento del Dipartimento va allEnte Parco per la visione e la realizzazione dell'opera, e a Confcooperative Basilicata per l'impegno assunto nella gestione di due presidi che arricchiscono lofferta culturale e linfrastruttura verde della nostra regione».







«Lavvio della gestione della Porta dei Parchi e del Giardino del Silenzio rappresenta un passaggio importante per rendere pienamente fruibili due luoghi che raccontano il rapporto tra Matera, la natura e il territorio lucano  dichiara il presidente dellEnte Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli . Da un lato un centro innovativo dedicato ai parchi della Basilicata, dallaltro uno spazio di incontro e contemplazione restituito alla comunità. Due progetti diversi ma complementari, pensati per valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della nostra regione».







«Assumiamo questa gestione con grande senso di responsabilità - afferma il presidente del Consorzio La Città Essenziale, Giuseppe Bruno -. Il nostro obiettivo è garantire servizi di qualità, accoglienza e promozione, contribuendo a trasformare questi luoghi in punti di riferimento per cittadini e visitatori e in strumenti concreti di valorizzazione del territorio».







La Porta dei Parchi e il Giardino del Silenzio saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.



