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|In-cedere: il fluire del tempo in Lucania Parte la sezione musica con lOrchestra Philharmonica Phlegrea tra Mater
30/05/2026
|I Musei nazionali di Matera Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, nellambito del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucania, beneficiario del Bando Valorizzazione delle Attività di Spettacolo dal Vivo da parte di Istituti e Luoghi della Cultura Statali 2026 della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, per la seconda edizione, in collaborazione con lAssociazione Avvertenze Generali, inaugurano la sezione musica con lOrchestra Philarmonica Phlegrea. Liniziativa musicale ideata dai Musei nazionali di Matera Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, è diffusa su tutto il territorio e prevede una serie di appuntamenti che da giugno fino a settembre, animeranno i Musei e i Parchi archeologici della Basilicata.
Il primo appuntamento è sabato 6 giugno 2026 alle 19.30 presso lEx Ospedale san rocco a Matera, già sede di numerose iniziative musicali allinterno del chiostro.
Domenica 7 giugno 2026 alle ore 18.30 sarà il Museo archeologico nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu di Potenza, ad ospitare la grande orchestra.
A dirigere lorchestra di questi due concerti sarà il Maestro Rosario Assante di Cupillo, con la partecipazione del soprano Miriam Cicotti. Lorchestra, formata esclusivamente da professionisti del settore: docenti dei conservatori di Napoli e Salerno e da musicisti che collaborano stabilmente con il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, diffonde la musica colta in luoghi fortemente evocativi per renderla fruibile ad un vasto pubblico abitualmente lontano un repertorio classico. Per loccasione si celebrerà il genio musicale di Ottorino Respighi, nel novantesimo anno della morte. Saranno eseguite antiche danze ed arie per liuto terza suite, tratto da una libera trascrizione per orchestra darchi, Allegro moderato, Siciliana, Passacaglia. Altro omaggio che il Maestro Assante di Cupiello, ha deciso di eseguire, sarà a Giuseppe Verdi, nel 125esimo anniversario della morte, con Ave Maria dallOtello, Atto I, Soprano Eleonora Arpaise e a Giacomo Puccini, eseguendo arie dopera tratte da La Traviata, Il Rigoletto, LOtello e Gianni Schicchi.
La partecipazione al concerto è gratuita, al solo costo del biglietto daccesso al sito.
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