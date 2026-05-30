Si sono conclusi in questi giorni, nelle sedi di Policoro e Tursi dellIIS Policoro-Tursi, gli eventi finali del progetto Guadagnare Salute, realizzato in collaborazione con il Ser.D. di Policoro nellambito delle iniziative di Educazione alla Salute promosse dallIstituto.



Dopo un percorso formativo guidato dalle dottoresse Maria Maddalena Paparella e Boca, che hanno incontrato e formato gli studenti individuati come Peer Educator, i ragazzi sono diventati protagonisti di una significativa esperienza di educazione tra pari, condividendo con i propri compagni riflessioni, esperienze e messaggi di prevenzione su temi particolarmente vicini al mondo giovanile.



Gli incontri conclusivi, coordinati dalla referente per linclusione, prof.ssa Gilda Cosentino, si sono svolti nelle sedi di Policoro e Tursi e hanno visto la partecipazione attiva degli studenti e delle rispettive classi. Attraverso lavori di gruppo, presentazioni, discussioni e momenti di confronto, i ragazzi hanno scelto di approfondire una problematica sempre più attuale: la dipendenza da cellulare, analizzandone cause, conseguenze e possibili strategie per un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali.



Il progetto ha rappresentato unimportante occasione di crescita personale e collettiva, valorizzando il ruolo attivo degli studenti che, attraverso la metodologia della peer education, sono diventati protagonisti del processo formativo, facilitando la comunicazione e lapprendimento significativo tra coetanei.



Particolarmente significativo il plauso giunto dallASM attraverso la dirigente responsabile della struttura, dott.ssa Franca Rina, che per il tramite della psicologa del Ser.D., dott.ssa Maria Maddalena Paparella, ha espresso vive congratulazioni allIIS Policoro-Tursi per la qualità del percorso realizzato e, soprattutto, agli studenti che hanno saputo affrontare con serietà, sensibilità e spirito critico una tematica tanto attuale quanto delicata.



«I ragazzi hanno dimostrato grande maturità e capacità di riflessione  ha evidenziato la dott.ssa Paparella  confermando quanto la metodologia della peer education sia efficace nel promuovere consapevolezza e comportamenti sani tra i giovani. Il loro impegno rappresenta un esempio positivo di partecipazione attiva e responsabilità».



Un ringraziamento particolare va ai docenti che hanno accompagnato e sostenuto gli studenti durante tutto il percorso. Nella sede di Tursi, la prof.ssa Torchio ha guidato con entusiasmo e competenza il gruppo dei Peer Educator, favorendone la crescita personale e relazionale. Nella sede di Policoro, invece, le professoresse Donatella Manna e Adriana Valentini hanno incoraggiato costantemente i ragazzi nelle attività progettuali, collaborando attivamente con la referente per lEducazione alla Salute, prof.ssa M. C. Colazzo, affinché ogni fase del progetto si trasformasse in una concreta occasione di confronto, formazione e cittadinanza attiva.



A testimonianza dellimportanza educativa e formativa delliniziativa, è giunto anche il messaggio della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Carmela Stigliano, portato ai presenti dalla referente per linclusione, prof.ssa Gilda Cosentino.



La Dirigente ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso svolto, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino un investimento concreto nella crescita umana e civile degli studenti: «Quando i ragazzi diventano protagonisti del cambiamento e promotori di benessere tra i propri coetanei, la scuola realizza pienamente la sua missione educativa. Sono orgogliosa dei nostri studenti, che hanno affrontato una tematica così attuale con responsabilità, creatività e consapevolezza, e grata a tutti i docenti e agli operatori del Ser.D. che hanno reso possibile questa preziosa esperienza formativa».



Lesperienza si conclude con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra scuola, servizi sanitari e territorio nella promozione del benessere delle nuove generazioni. Il Programma Guadagnare Salute si conferma così uno strumento prezioso per rafforzare competenze di cittadinanza, senso di responsabilità e consapevolezza, contribuendo a formare giovani capaci di prendersi cura di sé stessi, degli altri e della comunità in cui vivono.