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|Guadagnare Salute: allIIS Policoro-Tursi gli studenti diventano protagonisti della prevenzione
30/05/2026
|Si sono conclusi in questi giorni, nelle sedi di Policoro e Tursi dellIIS Policoro-Tursi, gli eventi finali del progetto Guadagnare Salute, realizzato in collaborazione con il Ser.D. di Policoro nellambito delle iniziative di Educazione alla Salute promosse dallIstituto.
Dopo un percorso formativo guidato dalle dottoresse Maria Maddalena Paparella e Boca, che hanno incontrato e formato gli studenti individuati come Peer Educator, i ragazzi sono diventati protagonisti di una significativa esperienza di educazione tra pari, condividendo con i propri compagni riflessioni, esperienze e messaggi di prevenzione su temi particolarmente vicini al mondo giovanile.
Gli incontri conclusivi, coordinati dalla referente per linclusione, prof.ssa Gilda Cosentino, si sono svolti nelle sedi di Policoro e Tursi e hanno visto la partecipazione attiva degli studenti e delle rispettive classi. Attraverso lavori di gruppo, presentazioni, discussioni e momenti di confronto, i ragazzi hanno scelto di approfondire una problematica sempre più attuale: la dipendenza da cellulare, analizzandone cause, conseguenze e possibili strategie per un utilizzo più consapevole delle tecnologie digitali.
Il progetto ha rappresentato unimportante occasione di crescita personale e collettiva, valorizzando il ruolo attivo degli studenti che, attraverso la metodologia della peer education, sono diventati protagonisti del processo formativo, facilitando la comunicazione e lapprendimento significativo tra coetanei.
Particolarmente significativo il plauso giunto dallASM attraverso la dirigente responsabile della struttura, dott.ssa Franca Rina, che per il tramite della psicologa del Ser.D., dott.ssa Maria Maddalena Paparella, ha espresso vive congratulazioni allIIS Policoro-Tursi per la qualità del percorso realizzato e, soprattutto, agli studenti che hanno saputo affrontare con serietà, sensibilità e spirito critico una tematica tanto attuale quanto delicata.
«I ragazzi hanno dimostrato grande maturità e capacità di riflessione ha evidenziato la dott.ssa Paparella confermando quanto la metodologia della peer education sia efficace nel promuovere consapevolezza e comportamenti sani tra i giovani. Il loro impegno rappresenta un esempio positivo di partecipazione attiva e responsabilità».
Un ringraziamento particolare va ai docenti che hanno accompagnato e sostenuto gli studenti durante tutto il percorso. Nella sede di Tursi, la prof.ssa Torchio ha guidato con entusiasmo e competenza il gruppo dei Peer Educator, favorendone la crescita personale e relazionale. Nella sede di Policoro, invece, le professoresse Donatella Manna e Adriana Valentini hanno incoraggiato costantemente i ragazzi nelle attività progettuali, collaborando attivamente con la referente per lEducazione alla Salute, prof.ssa M. C. Colazzo, affinché ogni fase del progetto si trasformasse in una concreta occasione di confronto, formazione e cittadinanza attiva.
A testimonianza dellimportanza educativa e formativa delliniziativa, è giunto anche il messaggio della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Carmela Stigliano, portato ai presenti dalla referente per linclusione, prof.ssa Gilda Cosentino.
La Dirigente ha espresso il proprio apprezzamento per il percorso svolto, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino un investimento concreto nella crescita umana e civile degli studenti: «Quando i ragazzi diventano protagonisti del cambiamento e promotori di benessere tra i propri coetanei, la scuola realizza pienamente la sua missione educativa. Sono orgogliosa dei nostri studenti, che hanno affrontato una tematica così attuale con responsabilità, creatività e consapevolezza, e grata a tutti i docenti e agli operatori del Ser.D. che hanno reso possibile questa preziosa esperienza formativa».
Lesperienza si conclude con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra scuola, servizi sanitari e territorio nella promozione del benessere delle nuove generazioni. Il Programma Guadagnare Salute si conferma così uno strumento prezioso per rafforzare competenze di cittadinanza, senso di responsabilità e consapevolezza, contribuendo a formare giovani capaci di prendersi cura di sé stessi, degli altri e della comunità in cui vivono.
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