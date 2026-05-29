Confermato il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP. Rafforzata la governance con lingresso di Andrea Petruzzi del Caseificio Petruzzi. MELFI (PZ), 28 maggio 2026 Il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP conferma la propria linea di continuità e rilancio con la rielezione di Vito Pace alla presidenza. Per il presidente si tratta del sesto mandato consecutivo, ulteriore attestazione di fiducia da parte del Consiglio di amministrazione riunitosi nella giornata del 28 maggio a Melfi, in provincia di Potenza. Nel corso dellassemblea è stato confermato anche il nuovo assetto del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP, composto oltre che dal presidente Vito Pace, da Giovanni DAmbruoso del Caseificio Delizia, da Francesco Sassano del Caseificio Centrale del Latte del Molise e, da questanno, anche da Andrea Petruzzi del Caseificio Petruzzi, nuovo componente del CdA.

La riconferma della governance arriva in una fase particolarmente importante per il comparto caseario legato al Formaggio Caciocavallo Silano DOP, prodotto simbolo dellItalia meridionale e delle sue aree interne. Al centro dellazione del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP continueranno ad esserci la tutela del marchio DOP, la difesa della qualità certificata e il rafforzamento delle attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali. Negli ultimi anni il lavoro del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP ha contribuito a consolidare il valore identitario del prodotto, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e filiera produttiva. Una strategia che punta a garantire trasparenza, autenticità e riconoscibilità a uno dei formaggi storici del Mezzogiorno italiano. Un percorso costruito su identità e qualità certificata La rielezione di Vito Pace rappresenta anche la volontà di proseguire un percorso fondato sulla valorizzazione delle aree di origine del Formaggio Caciocavallo Silano DOP e sulla promozione di una cultura produttiva legata alla qualità e alla sostenibilità. Nel corso degli anni il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP ha rafforzato il proprio ruolo strategico nella promozione della denominazione, lavorando per ampliare la conoscenza del prodotto e sostenere le aziende aderenti attraverso iniziative di comunicazione, eventi e percorsi di divulgazione dedicati alle caratteristiche distintive della DOP. Lobiettivo condiviso dal nuovo CdA sarà quello di continuare a raccontare il Formaggio Caciocavallo Silano DOP come espressione autentica di territori, competenze artigianali e tradizioni produttive che rappresentano un patrimonio agroalimentare di valore nazionale.