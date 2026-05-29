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La Basilicata con Aliano sbarca a New York con larte di Paul Russotto

29/05/2026

La cultura lucana attraversa lAtlantico. Venerdì 30 maggio 2026, ore 17:00 locali, Aliano sarà a New York per raccontare la sua storia e la sua arte nel cuore di Manhattan. Levento rientra in Destination Basilicata, levento di promozione internazionale organizzato da Enit, Regione Basilicata, Apt Basilicata e Comune di Aliano per promuovere Aliano e la Basilicata presso operatori turistici, giornalisti e istituzioni americane. Lappuntamento è presso la sede Enit di New York, 32 Prince Street. Al centro della serata cè Paul Russotto, artista lucano di respiro internazionale. Verrà presentato Paul Russotto: Works 1956-2012, il catalogo ragionato edito da Silvana Editoriale e curato da Giuseppe Appella, che documenta oltre 50 anni di pittura e disegno legati al dialogo tra lartista e la terra dei Calanchi. Liniziativa è finanziata dal Programma Operativo Val dAgri - Turismo e Cultura, promosso dal Comune di Aliano con Regione Basilicata e APT Basilicata. Lobiettivo è trasformare il patrimonio culturale in leva di sviluppo, attrarre turismo di qualità e posizionare i borghi lucani sulle mappe internazionali in vista di Matera 2026. La realizzazione della manifestazione è stata possibile anche grazie al sostegno di don Luigi Portarulo, parroco di St. Patricks Old Cathedral di New York, e di Luca Russotto, figlio dellartista. A chiudere, una reception con prodotti tipici lucani per offrire al pubblico americano unesperienza diretta del territorio. La cultura è il nostro passaporto per il mondo. Portare Aliano a New York significa dimostrare che i piccoli comuni possono avere una voce globale. Paul Russotto è la prova vivente di come larte nasca dal legame con la terra e poi la superi - afferma Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano - non facciamo folklore. Facciamo cultura, identità, futuro. Questo è il modo in cui Aliano investe sui giovani e sullattrattività del territorio. Interverranno anche Margherita Sarli, direttrice Apt Basilicata, il curatore Giuseppe Appella e rappresentanti di Enit e Regione Basilicata.



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