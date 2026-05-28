Mercoledi 27 maggio 2026 a Pietragalla,presso lAmbulatorio ASP di Via San Demetrio,grazie alla disponibilità della Civica Amministrazione,si è svolto a partire dalle ore 9,00 lo Screening gratuito Cuore e Diabete,attraverso il controllo della glicemia,del peso,della pressione e della temperatura,oltre allECG (Elettrocardogramma) con visita cardiologica;controlli effettuati dai Volontari delle Associazioni ALAD-FAND Basilicata e Amici del Cuore di Potenza e dal Cardiologo dr. Antonio Lopizzo.

Iniziativa voluta e organizzata dal Club Lions Duomo (Presidente Ivana Grillo) per promuovere e sensibilizzare i cittadini alla pratica della Prevenzione mirata alla logica che  Prevenire è meglio che Curare .

Infatti,è assolutamente necessario ed opportuno che le Persone, specie di età avanzata,spesso affetti da malattie croniche,effettuino con sistematicità controlli intesi a salvaguardare la propria salute;molto spesso sono,però,impossibilitati dalle lunghe liste di attesa,oltre che dalle distanze dei Centri Sanitari.

Tali screening,pertanto,sono sicuramente utili oltre che rappresentare veri e propri stimoli alle Istituzioni preposte ad accelerare la Rete Sanitaria sul territorio,attraverso le Case e gli Ospedali di Comunità,peraltro in via di realizzazione,ma che non siano contenitori vuoti,in modo da rispondere alla Sanità di prossimitàcapace di assistere le Persone laddove risiedono,senza costringerli a spostamenti difficili ed onerosi, tanto che spesso si lasciano andare senza curarsi,oppure determinano il loro trasferimento in altre regioni, dove già risiedono i propri figli,con ciò contribuendo alla desertificazione delle aree interne.