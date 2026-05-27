Si è svolta nei giorni 22, 23 e 24 maggio unimportante esercitazione interregionale di ricerca e soccorso che ha coinvolto i Servizi regionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata, Campania, Calabria e Puglia.

Le attività hanno avuto luogo a Marsico Nuovo, nellarea del rifugio Fontana delle Brecce, scelta per le sue caratteristiche morfologiche particolarmente adatte alla simulazione di operazioni di ricerca in ambiente impervio. Liniziativa ha rappresentato un significativo momento di collaborazione tra i Servizi regionali del Sud Italia, confermando limportanza del lavoro congiunto per il rafforzamento delle capacità operative.



Lesercitazione, articolata in due fasi formative e operative, è stata finalizzata al consolidamento delle procedure di coordinamento e intervento in scenari complessi, svolta sotto legida della Scuola Nazionale Direttori delle Operazioni di Soccorso (SNADOS) e della Scuola Nazionale Tecnici (SNATE), con la presenza di cinque istruttori e di un istruttore delle unità cinofile. Complessivamente hanno preso parte allattività circa 100 persone tra tecnici, operatori e personale impegnato nelle diverse fasi organizzative e operative.



Nelle giornate di venerdì e sabato si sono tenute attività informative, organizzative e preparatorie, mentre la giornata di domenica è stata dedicata a una simulazione operativa ad alto realismo, basata sullo scenario di un incidente aereo.



La simulazione ha previsto lo schianto di un velivolo Cessna con tre occupanti a bordo e di un aliante, con la conseguente attivazione delle procedure di ricerca e soccorso. Lo scenario, pianificato preliminarmente e successivamente sviluppato sul territorio in modo realistico, ha consentito agli operatori di affrontare un intervento strutturato secondo le modalità previste nelle reali emergenze.



Lallarme è scattato in seguito alla simulata segnalazione di un testimone presente nei pressi del rifugio, che avrebbe udito un forte boato e osservato una possibile traiettoria dimpatto. Le informazioni raccolte hanno portato allattivazione della catena di comando e controllo e allavvio delle operazioni di ricerca.



È stato quindi attivato il Centro Coordinamento di Ricerca (CCR), allinterno del quale tecnici (TER) e coordinatori (COR) hanno analizzato i dati disponibili, definendo la strategia operativa iniziale. Larea interessata è stata suddivisa in settori di ricerca assegnati alle squadre provenienti dalle diverse regioni partecipanti, impegnate nelle attività di perlustrazione e bonifica del territorio.



Parallelamente è stata sviluppata una seconda linea operativa dedicata alla ricerca dellaliante e alla gestione del relativo scenario, evidenziando la complessità della conduzione simultanea di più operazioni.



Lesercitazione ha consentito di testare non solo le capacità tecniche di ricerca e soccorso, ma anche lefficacia del coordinamento interregionale, delle comunicazioni radio tra le squadre e della gestione operativa del CCR nel trattamento progressivo delle informazioni e delle decisioni.



Obiettivo principale dellattività è stato quello di verificare, in un contesto controllato ma altamente realistico, la tenuta delle procedure operative, favorendo lintegrazione tra le diverse componenti regionali e migliorando la capacità di risposta in scenari di emergenza reali.