Confartigianato Matera: il Premio Moda 2026 porta nei Sassi leccellenza del Made in Italy artigiano 27/05/2026 La moda artigiana ha contemporaneamente radici antiche e profonde e ali robuste, per connettere la tradizione con linnovazione e volare dai territori di appartenenza verso i mercati di tutto il mondo con i prodotti del Made in Italy.



Su questa realtà Confartigianato accende i riflettori con ledizione 2026 di Eccellenza, la moda artigiana. Dove nasce lo stile italiano, il ricco calendario di appuntamenti organizzati dal Sistema Confederale, in Italia e allestero, che trasforma il talento delle micro e piccole imprese in un evento itinerante senza confini.



Tra gli appuntamenti più attesi figura la tappa di Matera, dove dal 10 al 12 luglio 2026 si svolgerà il Premio Moda 2026, promosso da Confartigianato Matera in collaborazione con Confartigianato Bari-BAT-Brindisi.



Da Cosenza a Hong Kong, passando per il cuore pulsante di Milano e le luci di Dubai, la moda artigiana dimostra perché il saper fare italiano resta il biglietto da visita più prestigioso della nostra economia.



I numeri raccontano una forza silenziosa ma straordinaria: in Italia operano circa 80 mila imprese della moda, di cui la metà  40 mila  sono laboratori artigiani. Complessivamente il comparto occupa 460 mila addetti che, nonostante le difficoltà economiche e le tensioni geopolitiche internazionali, continuano a realizzare prodotti esportati in tutto il mondo. Non si tratta soltanto di abiti e accessori, ma di cultura, manualità, identità e capacità imprenditoriale.



Il tour 2026 è un susseguirsi di appuntamenti prestigiosi. Dopo lavvio a fine aprile al Castello Svevo di Cosenza con la South Italy Fashion Week, il percorso prosegue a giugno a Milano con WHITE e il format Artisanal Evolution, tra i Chiostri di San Barnaba e gli showroom più esclusivi.



Lanima della moda artigiana attraversa poi Palermo con la Sicily Fashion Week, approda nei Sassi di Matera con il Premio Moda, illumina Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con la storica manifestazione Moda sotto le stelle, raggiunge il Casinò di Sanremo e si conclude a Roma, al Bulgari Hotel, con il premio Maestri dEccellenza.



Questanno lorizzonte si amplia ulteriormente grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con ICE-Agenzia. Da aprile a novembre le creazioni dei maestri artigiani italiani saranno protagoniste anche a Hong Kong, Tirana, Dubai, Londra, New Delhi e Tbilisi.



Un viaggio internazionale che rappresenta non soltanto una vetrina commerciale, ma anche un importante progetto di promozione culturale sostenuto da una campagna di comunicazione sui principali periodici del settore.



È un viaggio straordinario alla scoperta della creatività e delle competenze che rendono unico il nostro Paese, sottolinea il presidente di Confartigianato Moda, Moreno Vignolini, evidenziando come tradizione, innovazione digitale e sostenibilità siano oggi gli elementi distintivi dello stile italiano.



Siamo particolarmente orgogliosi che Matera sia stata scelta ancora una volta come palcoscenico nazionale delleccellenza artigiana della moda  dichiara Rosa Gentile, presidente di Confartigianato Matera . I Sassi rappresentano uno scenario unico al mondo, capace di raccontare perfettamente il legame tra tradizione, creatività e innovazione che caratterizza le nostre imprese. Il Premio Moda 2026 sarà unoccasione importante per valorizzare il talento degli artigiani, promuovere i giovani designer e rafforzare il ruolo della Basilicata come territorio di cultura, bellezza e manifattura di qualità. In un momento in cui il mercato globale richiede autenticità e sostenibilità, le imprese artigiane dimostrano di possedere tutte le caratteristiche per essere protagoniste del futuro del Made in Italy.



Portare nei Sassi una tappa di rilievo nazionale e internazionale  aggiunge Gentile  significa creare opportunità economiche, turistiche e culturali per lintero territorio. Matera si conferma una città capace di attrarre eventi di prestigio e di dialogare con i grandi circuiti della moda, mantenendo al centro il valore delle persone, delle competenze e del lavoro artigiano.



Nel 2026 la moda artigiana continua dunque a essere molto più di un settore produttivo: è il racconto di un patrimonio di saperi che rende lItalia riconoscibile e apprezzata nel mondo.



Il Premio Moda 2026 rappresenta una sfida organizzativa importante e al tempo stesso una grande opportunità per il nostro territorio  afferma Gerarda Bonelli, direttore di Confartigianato Matera, che coordina la fase organizzativa dellevento . Stiamo lavorando da mesi per costruire un appuntamento capace di coniugare qualità, accoglienza e promozione delle eccellenze artigiane. La collaborazione con Confartigianato Bari-BAT-Brindisi, con le istituzioni e con gli operatori locali consentirà di valorizzare al meglio Matera e il suo straordinario patrimonio culturale. Vogliamo offrire alle imprese partecipanti una vetrina di alto profilo, creando occasioni di incontro tra artigiani, designer, buyer, operatori del settore e mondo della formazione.



Lobiettivo  aggiunge Bonelli  è fare del Premio Moda non soltanto un evento celebrativo, ma un vero laboratorio di idee e relazioni, in grado di favorire nuove opportunità di business e di crescita professionale. Matera, con la sua storia e la sua capacità di attrarre visitatori da tutto il mondo, rappresenta il luogo ideale per raccontare il valore dellartigianato italiano e il ruolo centrale delle micro e piccole imprese nella filiera della moda.











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