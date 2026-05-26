La presenza di Fineco in Basilicata si arricchisce grazie a un nuovo negozio finanziario a Senise, in Viale Papa Giovanni XXIII 12, che porta a 6 il numero di Fineco Center in regione. Linaugurazione, che si è tenuta lo scorso venerdì 22 maggio, ha visto la presenza della sindaca Eleonora Castronuovo, di assessori e di consiglieri del Comune, oltre a sei sindaci della zona e circa cento ospiti intervenuti nel corso dellevento.







A disposizione delle famiglie del territorio opereranno 18 consulenti finanziari guidati dalla Group Manager Rosa Bruno, allinterno della squadra dellArea Manager Michel Pietro Ferrandina. La nuova apertura si inserisce in un contesto che vede una crescita in tutta Italia della domanda per una gestione professionale dei risparmi, ed è particolarmente sostenuta nella regione: nel 2025 la raccolta netta di Fineco in Basilicata è cresciuta del 19% rispetto allanno precedente, con il risparmio gestito che ha visto un incremento del 35% sul 2024.







I dati evidenziano la capacità di Fineco di rispondere alle nuove esigenze finanziarie delle famiglie proponendo un servizio basato su efficienza, trasparenza e convenienza. Grazie al supporto di una piattaforma tecnologica allavanguardia, che integra anche applicativi di intelligenza artificiale per lottimizzazione dei portafogli, i consulenti Fineco possono individuare le soluzioni di investimento più adeguate in base alle singole esigenze, avvalendosi di una piattaforma aperta con migliaia di strumenti finanziari.







"L'apertura del Fineco Center di Senise nasce dalla volontà di offrire un punto di riferimento concreto per la gestione dei risparmi sul territorio, scegliendo di andare in controtendenza rispetto a molte banche tradizionali che in questo momento riducono il numero di sportelli nei comuni più piccoli. Negli ultimi anni anche nella nostra regione stiamo osservando unattenzione sempre maggiore da parte delle famiglie nei confronti dei costi e dellefficienza degli investimenti. Si tratta proprio dei pilastri su cui si fonda il nostro modello di consulenza, grazie al quale possiamo condividere con i clienti competenze e strumenti per valorizzare il risparmio anche durante le fasi di mercato più complesse commenta Rosa Bruno, Group Manager Fineco.







Fineco è tra gli operatori di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria, con un patrimonio che al 30 aprile 2026 ha superato  168 miliardi di cui  85,8 miliardi nel segmento del Private Banking. La rete dei consulenti Fineco guidata da Mauro Albanese, vicedirettore generale e direttore commerciale Rete PFA e Private Banking, conta oltre 3.100 professionisti in tutto il Paese.