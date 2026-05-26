A Pisticci la tappa conclusiva delle Cinepasseggiate del Lucania Film Festival 26/05/2026 Si conclude il 31 maggio, nel cuore del centro storico di Pisticci, lultimo appuntamento delle Cinepasseggiate, il percorso esperienziale promosso dal Lucania Film Festival 2026, in programma dal 2 al 9 agosto nella suggestiva città bianca di Pisticci.



La partenza è prevista alle ore 9:30 da Piazza San Rocco.



Le Cinepasseggiate, nate come momento di partecipazione e formazione, rientrano in un percorso rivolto alla Giuria Pop del festival, ma sono aperte anche a tutti gli appassionati che desiderano vivere unesperienza immersiva tra cinema, territorio e comunità.



Le Cinepasseggiate si avvalgono del prezioso supporto del FAI Basilicata e del patrocinio morale della Lucana Film Commission, di APT Basilicata, del Parco Nazionale del Pollino, della Pro Loco Basilicata, del FAI Delegazione della Costa Jonica, di Slow Food Basilicata, Slow Food Magna Grecia, Slow Food Potenza e dei Comuni di Tito, Pisticci, San Chirico Raparo e San Giorgio Lucano.



Attraverso racconti e approfondimenti, grazie alla preziosa narrazione di mentori ed esperti del settore cinematografico, il pubblico viene accompagnato alla scoperta dei legami tra i film che hanno fatto la storia del cinema e gli scenari suggestivi della Basilicata, tra borghi storici e paesaggi naturali inediti.



Per questo ultimo appuntamento, e in occasione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, trova a Pisticci la sua ideale collocazione la narrazione filmica de La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, capolavoro che celebra questanno il sessantesimo anniversario dalla sua uscita. Vincitore del Leone dOro alla Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia, il film racconta la storia del rivoluzionario algerino Ali La Pointe, ripercorrendo uno dei momenti più significativi della lotta per lindipendenza algerina. A guidare il pubblico nella casbah del Rione Dirupo sarà la sceneggiatrice e autrice televisiva Annalisa Elba.



La serie di appuntamenti ha registrato la partecipazione di un pubblico molto ampio, variegato ed eterogeneo, confermando la validità di un format capace di creare un dialogo aperto tra cinema, territorio e comunità.



Tra aprile e maggio 2026, le Cinepasseggiate hanno fatto tappa in diversi comuni della Basilicata.



La prima si è svolta a San Giorgio Lucano, con un percorso suggestivo dedicato agli amanti della natura e del cinema. Il cammino si è snodato tra le tipiche grotte scavate nellarenaria fino al Santuario della Madonna del Pantano, sulle tracce del film Tomb Raider di Roar Uthaug e della sua iconica eroina Lara Croft.



Ad accompagnare i partecipanti sono stati Caroline Feetam del FAI, Pietro Valicenti, Lorenza Cassano e Giuseppe Corrado.



La seconda tappa ha avuto come protagonista San Chirico Raparo, sulle tracce del film The Mission di Roland Joffé, Palma dOro al Festival di Cannes, interpretato da Robert De Niro e con le straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone. Il percorso, fino allAbbazia di SantAngelo e alla sottostante grotta carsica, un labirinto di gallerie e vasche rituali che custodisce unimportante colonia di pipistrelli, ha intrecciato paesaggio e narrazione cinematografica, tra spiritualità e missione umana. Ad accompagnare il pubblico Rosa Leporace e Giuseppe Corrado.



Per la maestosa opera filmica Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, interpretata da un cast internazionale composto, tra gli altri, da Vincent Cassel, Salma Hayek, Toby Jones e John C. Reilly, è stato scelto il comune di Tito. La Torre di Satriano, il parco archeologico e il centro storico hanno fatto da cornice alla narrazione del film tratto dalla celebre raccolta di fiabe di Giambattista Basile, ispirata a racconti popolari, folklore e ambientazioni di Basilicata e Campania. Ad accompagnare il pubblico sono stati larcheologa e docente UNIBAS Francesca Sogliani, lo sceneggiatore e scrittore Roberto Moliterni, Filippo Laurini, Giusy Laurino e Fiorella Fiore.



Ad accogliere e guidare i partecipanti nelle diverse tappe sono stati anche i sindaci Vincenzo Cirigliano, Giuseppe Esposito e lassessore Antonio Carlucci.

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